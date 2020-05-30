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東京鮮為人知的下町散步新選擇！「柴又」帝釋天參道老舖美食、完整景點攻略

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

接續著上集的故事，讓我們繼續探索柴又的魅力~

柴又景點④日式庭園–山本亭

歡迎光臨山本亭，接下來又會是完全不同的體驗。不知道為什麼我覺得很有家的感覺。讓人完全放鬆的「山本亭」，入場券為100日圓，入場後可以加點抹茶小點。就像回到家，媽媽幫你準備的下課點心，一邊品嚐、一邊和媽媽分享今天發生的趣事。

我們抵達山本亭大約是下午四點，夕陽、日式庭園、抹茶小點，有什麼比這樣的時光更美好呢？除了庭園景觀讓人驚艷，建築本身的美也很有看頭，注意看的話內部其實是洋和折衷的設計。

從這些細節就可以窺探出主人過去富裕的生活。比起「邃渓園」其實「山本亭」佔地非常的小。庭園設計師高超的技巧利用植物推疊出層次感，讓你誤以為庭園佔地廣大。

如果你即將來東京，請不要猶豫。柴又真的是CP值最高的景點了。

不要以為柴又之旅到這邊就告一個段落了，重頭戲還在後頭。

從山本亭出口出來沿著路走，爬一個小坡就會到「葛飾柴又寅さん記念館」。柴又景點⑤葛飾柴又寅さん記念館

別跟我說你對紀念館沒興趣，這裡值回票價，不去不行的，讓我們繼續看下去。

爬完坡回頭一看，柴又小鎮就在我眼前，好美。

門票只要500日圓，記得在閉館至少30分鐘前抵達喔，不然就會來不及進場。之所以會這麼推薦這個紀念館不是因為我是這部電影的影迷，我根本還沒看過！不過聽說我阿公每集都有看 😆 😆 😆紀念館重現電影的舊時光，用人偶、音效、旁白呈現故事大綱。這是我最喜歡的部分，在這邊只用一張照片帶過，希望大家支持影音藝術買票入場。館內當然也有一比一的互動電影場景，讓旅客身歷其境。

此外各種模型也說明攝影的拍攝手法，其實這條街之所以看起來這麼深邃，是因為後段的模型等比例縮小，現實上並沒有肉眼所感受到的那麼深。再細看這些模型！欸！這不是我們剛吃鰻魚飯的地方嘛！！！！！天啊！這就是我們剛買木雕的地方啊！剛剛賣木雕的老婆婆…倒底是從什麼時候就在那邊賣木雕阿…我根本走回電影時光中啊！

太驚訝了無法冷靜於是跑去推火車了？其實過去的柴又有很長一段時間都是人力鐵道哦…現場有等比例的火車讓你假推一下。比起推火車，我還是比較喜歡坐火車。動態的螢幕模擬從車外看出去的美景，和阿寅還有我一起搭乘鐵路發現更多日本的美吧！

下午五點鐘準時休館，參道上的店家也陸續休息，沿著原路回車站，不忘再和川千家再來一張合影。紫、粉色的夜色，延續250年的老店、一個角色串起所有人的回憶、一部同時記錄歷史和人文的電影。

這次來柴又有深刻的體驗，踏上這段旅程讓我實際回到舊時光。眼前的建築保有原有的樣子、老舖傳承最經典美味、神社的木雕是職人的作品、日式庭園則是一件融入生活的大型藝術作品。

晚安柴又，謝謝柴又帶給我這麼棒的體驗，我真心推薦給大家。也同時期待大家能在體驗之餘尊重當地的文化與規矩，一起保持、傳承這麼美的小鎮。

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