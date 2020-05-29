東京鮮為人知的下町散步新選擇！「柴又」帝釋天參道必吃老舖美食、特色景點指南

【撰文:Sharon/ 窩日本】

今天要帶大家來一場「柴又」的懷舊之旅！自．己．號．稱．目前最完整的中文柴又旅遊指南。帝釋天參道、山本亭、寅さん紀念館等景點，還有必吃的美食推薦全都在這篇告訴你~~想體驗不一樣的東京風情，繼續看下去就對了。

柴又交通

搭乘京成金町線至「柴又」車站（上野出發約30分鐘、新宿出發約1小時），映入眼簾的就是這街道的靈魂人物—寅さん （Mr. Tora），也就是電影「男はつらいよ」(男人真命苦)的男主角。看到這裡，沒看過電影、也對劇情時空背景不熟悉的你們，是否很想直接下滑看美食介紹？沒關係，讓我們一起循序漸進，慢慢愛上小鎮吧… 😉

柴又觀光案內所

首先出了車站後會看到Ｑ版的寅さん 跟你說哈囉！注意看一下觀光案內所的招牌上方，是米店改建的欸…這一整趟旅行都會像這樣，不斷發現驚奇。刻意保留原有的招牌，才能延續這小鎮的魅力阿。相信大家都有逛老街從「街頭到街尾都賣一樣的紀念品」的經驗，柴又則是每家都是獨特的商品，各位下好離手，等一下就買不到了！

來到第一個景點：

柴又景點①おもちゃ博物館(玩具博物館)

踏入店的瞬間就讓你回到昭和時代（快帶阿公阿嬤來），一樓是糖果、餅乾、彈珠台、巨星老照片（不可攝影）、射擊遊戲…博物館則在二樓喔！搭配身後驚呼聲連連的日本阿嬤，真的會有一種時光錯置的感覺。

結束懷舊的甜蜜蜜時光之後，就要踏上本日經典老舖美食的單元了！一起來探索「帝釋天參道」吧！

柴又景點②帝釋天參道

漫步在柴又老街，除了品嘗美食外不要忘記抬頭看看這裡的建築，老店的招牌，這裡的人、事、物。因為…………看到最後你們就知道了。

不能錯過柴又1號：高木屋老舖

他們家的「葛飾名物草だんご」真的甜而不膩，太好吃了！害怕過甜食物的你，完完全全不用擔心，Sharon已經幫你嘗過了，這是A++草だんご！甜而不膩，清爽有嚼勁。

不能錯過柴又美食2號：煎餅店

沒有特定推哪一家，大家就選一家現場來品嘗吧！現烤的煎餅，老闆就坐在板凳上一邊烤、一邊搧…香氣撲鼻而來。

千千萬萬不要錯過柴又美食3號：川千家

上圖為含稅5500日圓的ひつまぶし(鰻魚茶泡飯)、下圖則是含稅3,200日圓的うな重定食＜梅＞

對我來說吃鰻魚飯是一件很神聖的事，因為好的鰻魚飯價值不斐，一定要挑選一家開業250年來不變的好味道好好品嘗。其實在門口炭烤味就撲鼻而來，想克制自己不光顧都難。

不能錯過柴又美食4號：大德

來日本一定會嚐到當地的醃製物，大德一字排開的品項，其中有好多都是在台灣沒吃過的味道。不會死鹹，反而有一種清爽的感覺，真的要外帶回家孝敬爸媽拉。（部分選項放冰箱可以放三個禮拜）

可遇不可求5號：Cosplay電影男主角寅さん的阿伯

這個小鎮圍繞著「男人真命苦」這部電影，因此男主角也成為這裡的靈魂人物。用完餐的路上遇到Cosplay的寅さん ，用簡單的日文跟他打招呼自我介紹，結果阿伯一知道我們是台灣來的又超～級～熱～情～說他真的超愛台灣。各位觀眾如果幸運遇到阿伯，可以禮貌地問問看他願不願意和你拍照喔！

真的不要錯過6號：木雕

在進入柴又帝釋天之前，你就會看到這家「木雕」我被這店獨特的氛圍吸引。柴又非常有看頭的就是柴又帝釋天裡頭的木雕作品，在這裡先賣個關子，買獨特的木雕紀念品回家吧！

結束老舖美食的單元，下一站是淨化身心靈的「柴又帝釋天」，顛覆你對逛神社的想像（拜拜、買御守、結束），這裡像是先人留下來的寶藏，讓我們來一探究竟吧！

柴又景點③柴又帝釋天

首先映入眼簾的就是這個建築與植栽互相搭配的景象，注意看一下那個松樹多美… 😳

再來是獨特的建築形式，為了連結各堂而特有的「大迴廊」非常獨特。大家不要心急，等一下進去參拜就能親自體驗囉。入內都是全程脫鞋子的，記得保持安靜、勿喧嘩、不能碰的、也有不能拍照的區域，好好遵守規矩哦！ 🙂參拜之後順著路走就會到「彫刻ギャラリー」的入口，入場費400日圓，跟各位報告，這是我來日本到現在花過最值得的400日圓了。

內殿的外部，東南西北四面刻滿了法華經的故事，美得讓人嘆為觀止。所有的木雕都沒有上色，保持最原本的顏色、氣味、雕刻師傅的手感，在現場的我真的是不斷讚嘆這神仙般的作品。我在現場有錄影，從各個角度看這些作品就可以知道師傅的功力了！故事的表達方式、構圖、到整個作品的呈現…任何小細節都別放過，好好享受這視覺饗宴。

最後一張雕刻近照讓大家見識一下這些作品有多立體！剩下的請各位至現場欣賞，真的比我用照片呈現美一百倍。

結束雕刻巡禮後再順著路去參觀「邃渓園」—由關東地區非常著名的造園師永井楽山翁大師設計。一踏進你就會感受到思緒慢慢沉澱下來，心靈也變的寧靜許多。秋天的顏色真的是四季中最美的，搭配下午金黃色的陽光，真的可以讓人忘卻一切的憂愁，一座有魔力的庭園。庭院內當然是禁止進入的，沿著周圍設計的迴廊欣賞庭院的美吧。全部都是木製的建築，就連踏在上面都很有感覺。

各個角度、各種陽光、各種氣候都會讓庭園呈現不一樣的樣貌，值得再訪的好地方，我還會去的。「柴又帝釋天」不單只是祈求平安，也帶給我心靈上的平靜。更完美詮釋了雕刻藝術和日式庭園美學。

下一站要帶大家到登上世界舞台的日式庭園「山本亭」，下集待續…

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