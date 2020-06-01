與野生動物面對面！「那須野生動物園」參觀攻略 互動零距離

最近JAPANKURU跟大家重溫了東京近郊的動物園們，可以0距離接觸已經是必備的條件了，前面提到的栃木「那須動物王國」、「那須世界猴子公園」都是帶大家一起摸摸可愛動物們，這回來到的要複習的「那須野生動物園」則是要帶你們看真正的野生動物們！

來到那須野生動物園，最推薦的參觀方法就是「觀光巴士（ライオンバス）」、「野生巴士（ワイルドライド）」和「租車參觀（サファリレンタカー）」當然開車的朋友也可以選「自駕參觀（マイカー入園）」！

經過我們實際體驗的經驗之後，果然還是覺得「觀光巴士」和「野生巴士」是最棒的！為什麼呢？雖然「觀光巴士」、「自駕參觀」和「租車參觀」也可以打開小小縫隙餵食動物，但是「觀光巴士」和「野生巴士」則是可以直接站在動物前面對面（當然還是有柵欄啦），那個臨場感可不是開玩笑的～

而「觀光巴士」一趟參觀時間大約40-50分鐘，而平日班次約30-40分鐘就會出發，周末與假日則是20-30分鐘，所以遊客多的時候還是需要稍微耐心等候；而「野生巴士」則是每日限定運行三次，只有在夜間動物園開放的期間才會出發唷！

＊自駕參觀（マイカー入園）：入園費用＋GPS語音導覽500日圓

＊租車參觀（サファリレンタカー）：入園費用＋租車費用2,000日圓起（小型車2,000日圓／大型車3,000日圓）

＊觀光巴士（ライオンバス）：入園費用＋大人1,100日圓／小孩600日圓

＊野生巴士（ワイルドライド）：入園費用＋大人／小孩 皆1,200日圓

野生草食動物們

在那須野生動物園也有可以步行與動物互動的地方，在野生的草食性動物區就可以像這樣直接餵食長頸鹿，下面的小鹿也是沒問題的唷。

獨特的野生肉食性動物

大而慵懶的肉食性動物們，看他們在園區裡優雅漫步的樣子超享受。（但是當你手上有食物的時候又是另一回事了）

夜間的那須野生動物園

在夏天的時候呢，那須野生動物園也會推出夜間版本，白天裡活力滿滿的野生動物們之外，夜行性動物也很值得觀察他們動態，到了晚上就是他們的主場啦！

夜間那須野生動物園（ナイトサファリ）

開放期間：4月18日 － 10月下旬的每週六日

開放時間：18:30 － 22:00（最後入園時間 21:00）

入場費用：大人 2,400日圓 ／ 兒童 1,800日圓（如持有白日入場券可另外折扣500日圓）

官方網站介紹

還有更多那須野生動物園在這裡：

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