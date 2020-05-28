柴柴出沒萌翻全場！東京「原宿乃豆柴咖啡店」大解密，寵物控必去

喜歡毛小孩，卻因為各種原因無法自己養一隻？就是喜歡貓貓狗狗的同學們，想必多少都會對寵物咖啡店充滿好奇。就在東京原宿的竹下通上，有一間以豆柴為主題的咖啡店，裡面滿滿都是可愛療癒呆萌的豆柴，無論你是不是狗派人士，只要進入這個空間，相信都能被牠們可愛純真的小眼神給完、全、征、服（？）！快跟著日本酷樂小跟班的腳步，拜訪可愛柴柴的同時，也了解一下牠們的生活吧！

豆柴和柴犬，有什麼差別？

當你咖啡店的店名時，也許心中就有這樣的疑問：豆柴？跟柴犬一樣嗎？在咱們正式開始介紹咖啡店前，先來幫大家解惑一下。豆柴其實是柴犬的一種，身形普遍比一般的柴犬小，屬於小型犬，大概跟吉娃娃差不多。顏色種類和一般柴犬一樣，主要是赤色、胡麻色、黑色、白色四種。在性格上也與柴犬相似，一般聰明乖巧而忠誠，警戒心卻也比較強，不過具體還是要看個別狗狗啦。

豆柴相對柴犬體型較小，屬於小型犬。

鬧區中的柴柴療癒部屋

竹下通上的原宿乃豆柴咖啡，在CUTE CUBE對面的三樓，由於沒有辦法事前預約，每天都會在一樓入口看板處公布當日售票時間。大家買了票後，會被告知進場時間，只要在進場時間前5到10分鐘回到現場等待叫號入場即可。也許在前往買票時，會發現通往店內的樓梯上已排隊伍，不過別擔心，那大多是等候入場的客人們，若想買票，可直接自樓梯的另一邊上樓買票。原宿乃豆柴咖啡店入場成人單人780日圓，四歲到小學以下的小朋友單人580日圓，三歲以下免費，單次入場時間30分鐘，入場費中包含飲料吧的費用。

原宿乃豆柴咖啡店位於３樓的報到處。

進入店內，就能見到榻榻米和室中一隻隻活蹦亂跳的柴柴小朋友啦！但不要太興奮，先脫了鞋之後再入內喔。工作人員一開始會跟大家說明一些規則，包括不能抱狗狗，只能摸和用現場的玩具跟牠們一起玩（除非牠們自己跑到你的腿上）；不能追趕狗狗；拍照時不能使用閃光燈；禁帶外食、禁菸等規定。如果聽不懂日文也沒關係，現場也會有英語的說明。

就算是平日的午後，原宿乃豆柴咖啡店的客人還是超有人氣！

在明瞭規定之後，就是與狗狗玩耍的時間！

如果有心，大家可以先到落地窗邊的牆上看狗狗們的名字，也許認得狗狗們叫得出名字時，比較容易「套近糊」。只不過小跟班可憐的記憶力，最終還是只認得白色的「白百合豆」而已。有著跟電影《失戀三十三天》女主角演員相似的名字，白百合豆是店內唯一的白色豆柴，也是年紀最小的小朋友。據店長弓場小姐說，白百合豆可是原宿乃豆柴咖啡的人氣王呢！

落地窗邊的柴柴檔案，上面不僅有柴柴們的名字，還有出生年月日喔。

店裡的人氣王白百合...豆～跟咱JAPANKURU的KURUKI一樣都是白柴柴。

在落地窗邊，有兩個小小的狗狗廁所，每個新報到的小朋友都會被教導要自己去廁所小解，儘管有時候也是會有失控的時候啦。不過因為工作人員通常都會在經過「通報」時火速清理，因而店內基本不會有嗯嗯尿尿等臭味。弓場小姐告訴我們，狗狗們基本上都住在店裡面，各有各自的房間，基本上每周會量體重、清耳朵、剪指甲，一個月徹頭徹尾地洗一次澡。

早上基本是牠們最有精神的時候，午後會有點發懶，天氣好時還會在陽光下打盹，傍晚之後又開始活力四射，一直到關店。狗狗們其實工作時間也有簡單地「排班」，工作人員會看狀況適時讓狗狗們交替休息，而現場也放有小小的狗狗飲水器，讓牠們補充水分。

狗狗們的廁所。

小跟班前往採訪的時候，正是午後兩三點時，果然如同弓場小姐所說，有幾隻小朋友正在睡或呈放空狀。現場會有一些玩具，比較好逗牠們玩，只是只是只是只是！只是當看到有小朋友直接去趴在別人的腿上的時候，就讓人羨慕嫉妒還不到恨。弓場小姐說，那些客人是店裡的常客，狗狗們跟他們比較熟悉，所以比較親近。果然，對於自己不能養狗狗的人來說，豆柴咖啡會是一種慰藉的存在吧。

窩在常客的大腿上，柴柴一臉幸福。

白百合豆直接佔領女客人的膝上空間。

與狗狗玩耍的同時，大家也別忘了來杯飲料。店內的飲料吧，其實就是自動販賣機，選項還蠻多樣的。有趣的是，每每看到客人買了咖啡放在桌上，總有一隻小朋友（應該是梅豆醬？）會充滿興趣地跑去聞，看起來是個對咖啡有研究的孩子。（誤）在飲料吧旁邊，是柴柴周邊商品專區，對於柴犬控來說可是不可錯過的伴手禮紀念品。其中最具代表性也是最有人氣的商品，莫過於和店內柴柴們同款的可愛小領巾！另外，與工作人員同款的、印有豆柴咖啡字樣的T-Shirt也很受歡迎。只不過三十分鐘的時間稍縱即逝，有要買紀念品的大家，可別忘了在時間內選好心儀的商品囉。

飲料吧自動販賣機。

周邊商品琳瑯滿目。

原宿乃豆柴咖啡的人氣周邊商品：柴柴同款小領巾。

這次採訪下來，發現造訪原宿乃豆柴咖啡的客人們，幾乎有一半是外國朋友，包括歐美、東南亞、中華圈等。果然，柴柴作為日本寵物界的重要代表，人氣已高過忠犬八公的秋田犬。無論是在電影《心動奇蹟》裡面忠心勇敢的瑪莉醬，在海內外網紅的微笑柴犬Maru醬，以及和寶寶一茶一起拍溫馨寫真的Maru醬等，都給大家留下乖巧可愛又療癒的深刻印象。

若你也喜歡萌萌的柴柴，想要體驗被柴柴圍繞的療癒感，那麼下次來東京，就來原宿乃豆柴咖啡店坐坐吧。

啊，這隻不能帶回家。

柴柴：為了咖啡，我什麼都可以。

原宿乃豆柴咖啡店

地址：東京都渋谷区神宮前1丁目6番10号3F

交通：原宿站 步行5分鐘

營業時間：

平日／11:00～19:00

週六日與國定假日／10:30～19:30

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