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上班族福音！星巴克「辦公室概念店Smart Lounge」登場，還有「個人專屬小包廂」

聯合新聞網 / 陳信儒
日本星巴克打造首家辦公室概念店。 圖／星巴克
日本星巴克打造首家辦公室概念店。 圖／星巴克

近年來，星巴克不只專注在提供高品質的餐飲服務，兼具話題性的概念店更替顧客帶來全新體驗。日本星巴克日前攜手JR East，在3月才剛啟用的「高輪 gateway 站」開設導入辦公室概念的「Smart Lounge」分店，店鋪最大亮點就是「個人專屬小包廂」的規劃，提供商務人士舒適且不受打擾的辦公環境，一邊工作之餘，還能欣賞窗外的車站風景，營造輕鬆又減壓的空間氛圍。

日本星巴克首家辦公室概念店「Smart Lounge」空間寬敞明亮。 圖／星巴克
日本星巴克首家辦公室概念店「Smart Lounge」空間寬敞明亮。 圖／星巴克

日本星巴克首家辦公室概念店「Smart Lounge」空間寬敞明亮，四周大片落地窗引進天光，木質家具陳列增添平穩安定的感覺，靠牆座位皆配有檯燈、插座以及USB 充電孔，中間則擺放大型多人長桌，適合進行開會的商務人士使用。

另外針對需全神貫注的上班族，「Smart Lounge」也貼心規劃兩種個人專屬空間，一種是如辦公室的小隔間，另外一種則是宛如電話亭的「STATION BOOTH」私人包廂，後者得刷卡付費才能使用，以每15 分鐘為一單位。

值得一提的是，因應數位時代，星巴克「辦公室概念店」是全日本首家「無現金支付」分店，除了星巴克儲值卡外，交通卡與其他電子支付工具都能使用。

日本星巴克三月才迎來堪稱全東京「最美分店」，在「溫室花園」內打造首家溫室花園店鋪，園區內外除了能近距離欣賞上萬朵繽紛花卉外，園區內還結合3C科技打造多項娛樂視聽，這回再推話題性十足的概念店，讓競爭激烈的咖啡市場總能瞧見星巴克的企圖心。 

專屬個人的小包廂可刷卡付費使用，每15分鐘為一單位。 圖／星巴克
專屬個人的小包廂可刷卡付費使用，每15分鐘為一單位。 圖／星巴克
靠牆座位皆配有檯燈、插座以及USB 充電孔。 圖／星巴克
靠牆座位皆配有檯燈、插座以及USB 充電孔。 圖／星巴克
半開放式的小隔間打造舒適且不受打擾的辦公環境。 圖／星巴克
半開放式的小隔間打造舒適且不受打擾的辦公環境。 圖／星巴克

星巴克 上班族 咖啡 東京

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