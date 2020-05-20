京都嵐山「拉拉熊茶房」萌翻啦！療癒打卡系美食，好想吃又捨不得下手

拉拉熊粉的嵐山必訪打卡美食

京都嵐山拉拉熊茶房：讓人好想吃又難下手的療癒打卡系萌美食

作為拉拉熊的粉絲，一直想著哪一天到京都時，有機會到嵐山的拉拉熊茶房「朝聖」一回，而這次終於成行了！位於嵐山一帶著名的世界文化遺產「天龍寺」的對面，這家拉拉熊茶房是以兩層樓的日式老倉庫「藏」改建，全館以「蜂蜜」為主題和視覺設計，在原來古色古香的和風老屋中，加入了拉拉熊獨有的萌風格。店舖的一樓主要是主題商店及餐點外帶區，二樓則是店內用餐空間。

走進主題商店，放眼望去盡是拉拉熊可愛的臉龐，真的是萌翻了！陳列的商品也非常有特色，畢竟是以蜂蜜為概念，因而在商店中的伴手禮小零食中，也有許多蜂蜜口味的小點心。當然，畢竟這裡是京都，自然少不了京都特色的手工藝品，包括西陣織、清水窯等。而一樓外賣的餐點也圍繞著蜂蜜，有可愛拉拉熊造型的小饅頭、冰淇淋、甜筒、蜂蜜咖啡、蜂蜜茶等，無論是食物本身的造型，還是包裝設計上，都可愛又精緻。

二樓的拉拉熊餐廳 把拉拉熊吃進肚子裡

雖然說也去過台北的拉拉熊咖啡店，但到嵐山這裡的拉拉熊茶房又有另一種新奇感。因為拉拉熊高人氣，所以餐廳基本上要嘛預約要嘛就現場排隊。不過排隊的方式是領號碼牌，所以大家大可先來領號碼牌，到附近逛逛後等時間差不多了再回來。

都說是「茶房」，店內的餐點也是以日本料理為主，有咖哩飯、抹茶蕎麥麵等，還有很多日式及西式的甜點，當然也都加入了拉拉熊的設計囉！不管是拉拉熊還是妹妹小拉拉熊和黃色小鳥，都會出現在不同餐點上，非常殺底片。

拉拉熊稻荷壽司。

拉拉熊手卷和握壽司套餐

拉拉熊茶泡飯

拉拉熊抹茶拿鐵套餐

看到拉拉熊懶懶得「漂浮」在抹茶拿鐵上，好想把它叫起來w

吃飽喝足之後，還可以外帶一支冰淇淋走！雖然說有不少口味，但畢竟京都的代表就是抹茶嘛，所以當然還是選抹茶囉。而因為是主打蜂蜜系列餐點的店，抹茶冰淇淋上淋有一些蜂蜜，如果覺得不夠，櫃台上還有一罐子可以讓你自己加。

另外在店內還有一個特別的空間，叫做「京都禪庭園」，裡面能見到嵐山代表的竹林與拉拉熊造型設計意象相結合，旅客們可以在裡面歇腳，是個非常特別的空間。

雖然說也是拉拉熊主題餐飲商品店，但在京都嵐山的茶房當然也別具「京」味，非常值得拉拉熊粉絲們遊京都時造訪一下。

京都嵐山拉拉熊茶房

地址：京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町15

交通方式：

JR「嵯峨嵐山」站 步行9分鐘

京福電鉄「嵐山」站 步行1分鐘

阪急電鉄「嵐山」站 步行12分鐘

營業時間：

【3/6～12/5夏期間】

餐廳10:30～17:30（L.O. 16:30）

外帶10:30～17:30（L.O. 17:00）

商店10:00～18:00

【12/6～3/5冬期間】

餐廳10:30～17:00（L.O. 16:00）

外帶10:30～17:00（L.O. 16:00）

商店10:00～17:30

公休日：年中無休

官方網站

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