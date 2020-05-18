4大新景點先筆記！東京天然溫泉「天空之湯」預定2020開幕，淺草、原宿、羽田機場煥然一新

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

為了迎接東京奧運，東京與周邊地區有很多建設預定在2020年完成。雖然現在奧運延期了，但設施都建好了，很多都預期會在今年內開幕。早前我們已經介紹過澀谷宮下公園MIYASHITA PARK、HANA・BIYORI星巴克、高輪Gateway站，這次再來介紹幾個讓人期待的新景點吧！

1. WITH HARAJUKU (原宿)

原宿古老的木造車站已經被關閉並被拆除，隨著新車站的開幕，車站周邊也將會有一所新設施預定在2020年5月28日開幕。「WITH HARAJUKU」樓高10層，連同地下3層將會有各式各樣的生活用品店、時裝店、餐廳等等，其中最讓日本人感到期待的就是首家開在都會中心的IKEA了。另外，UNIQLO也將會再次回到原宿開店。還有Dr.Martens、SEIKO開設日本最大型店舖，單是車站周邊就讓你可以逛上半天了！

地址：東京都渋谷区神宮前1丁目14－30

圖片來源: WITH HARAJUKU

2. 東京Mizumachi (淺草)

大家有試過從淺草走到晴空塔嗎？兩個地方說近不近，說遠不遠，走過吾妻橋與下町感滿滿的大街小巷，十多分鐘便能走到，但沿路實在沒什麼看點。不過，自5月後，大家便可通過東京Mizumachi這個新設施來往東武Skytree line的淺草站與晴空塔站了！在鐵道的高架橋下建設行人步道，讓大家可以沿著隅田川通往晴空塔。步道上設有14家店舖，包括紐約人氣餐廳Jack’s Wife Freda、漢堡店shake tree burger&bar TOKYO、運動設施LATTEST SPORTS等等，走得累了休息一下也不錯喔！

地址：東京都墨田区向島１丁目

圖片來源: 東武鐵道

3. 羽田空港Airport Garden (羽田機場)

不少旅客也會利用羽田機場出入日本，而在這個機場旁邊，一座連同飯店的大型複合設施將會在夏季開幕。除了飯店，還有天然溫泉、咖啡廳、服裝店等90家店舖。在設施頂樓就是天然溫泉「泉天空之湯」，在露天溫泉可飽覽周邊景色，真是無比享受。即使你不住在飯店也可以利用這個溫泉，在離開日本前可以去洗走旅行的疲勞喔！

地址：東京都大田区羽田空港2丁目

4. 日比谷 OKUROJI (日比谷)

東京Mid Town於日比谷開幕後，日比谷受到不少注目。很多旅客可能對這個地方不太熟悉，其實它是位於高級品牌林立的銀座與上班族聚腳地新橋的附近，而這個預計在6月開幕的日比谷OKUROJI就是改造橫跨日比谷、銀座、有樂町、新橋，擁有100年歷史的紅磚高架橋下，分為飲食區、大人的夜生活區及購物區。在飲食區可找到名古屋著名的鰻魚店、天婦羅與紅酒專門店大塩，夜生活區有幾家酒吧，最後在購物區有巧克力專門店、來自福井的眼鏡店，提供高品質的商品與服務。適合成熟、追求生活品味的朋友來逛逛！

地址：東京都千代田区内幸町一丁目7番

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