快訊

神秘電郵曝蔡英文密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

放寬商務來台規定 檢疫第5天採檢、陰性可外出3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一天享盡日本文青新熱點「高圓寺」 不可錯過的美食與時尚雜貨有哪些？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

還記得我第一次來到高円寺(高圓寺)時，馬上便愛上這個地方了！在東京，找到一個地方沒有被繁忙人潮所掩蓋是多麼的難得，來日本生活了好一陣子，當我踏在這個地方，我終於覺得自己可以好好鬆一口氣。更讓人興奮的是這有各種時尚的商店與餐廳，每次到訪都會發掘到新的驚喜。

高円寺中值得一訪的地方實在太多，一篇文章難以完整推薦必玩景點及必吃美食。所以這次就讓我先從高円寺車站南口(小心不要弄錯東高円寺或新高円寺站喔！)的部分，為你介紹一日遊的精選景點及商店吧！

在《天氣之子》取景地祈求晴天

就在高円寺站南口附近，氣象神社是日本唯一的天氣神社，但其實只是冰川神社旁邊的一座小神社。一進去會首先看到冰川神社，左手邊才是氣象神社。穿過鳥居走到氣象神社的本殿前，兩旁都掛滿木屐形狀的繪馬給晴天娃娃神籤，這個場景正是在《天氣之子》中出現的。

除了拜拜，這裡的御守都是可愛的晴天或晴天娃娃模樣，值得購買。另外御朱印都會按當天天氣而畫上不同圖案，所以喜歡收集御朱印的朋友，去一次真的不夠，要晴天、雨天都去收集才行。

我還推薦這裡的晴天娃娃神籤，一個500日幣，每個神籤有不同的顔色，代表不同的運勢，那邊還有筆讓你自己幫娃娃畫圖案及寫上祈願的事情，很可愛又特別！

如果不想帶回家可以掛在那裡祈福，在超大的晴天娃娃旁邊還有天氣之子兩位主角聲優醍醐虎汰朗跟森七菜的親筆繪馬呢！雖然神社境內不大，但真的很有趣，無論是電影粉絲或雨女雨男，都推薦大家去看看！

地方名：氣象神社

地址：東京都杉並区高円寺南4-44-19

接著回到高円寺車站南口往右行，馬上便會看到pal商店街。這是當地其中一條人氣的商店街，走在前半段你可能覺得沒什麼特別，因為好戲都在後頭。

這條街上有不少咖啡廳，其中一家我所推薦的名為分福。它可算是真正的隱藏版，因為它的招牌小得讓人難以察覺它是一家咖啡廳，當我第一次前往的時候就在那邊繞了好幾圈才發現它的存在。踏入分福馬上會置身於復古而寧靜的空間中，全店用上古董風的木桌椅，放置了懷舊桌燈與書籍，這裡是能專心閲讀的理想之地。午餐的小菜套餐很不錯，帶有日本家庭味道，配上一杯咖啡，隨手拿起一本書，然後好好沉醉在悠然自得的時光中。

店名：カフェ分福 (Cafe 分福)

Tabelog：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13122488/

地址： 東京都杉並區高円寺南3-23-18

來到高円寺當然要逛古著店，基本上你隨處走都會看到古著店，男女裝皆備，價錢則豐儉由人。從數百日圓到上萬日圓都少不了。不過pal商店上男裝比較少，其中一家推薦商店是BIG TIME ，可以找到襯衫及牛仔褲等不同服飾。

女裝的話，基本pal商店街已能讓你逛足一天，如果想找便宜古著的話則可參考我這篇精選文章。(延伸閱讀: 用一萬日幣就能買到手軟？精選4家高円寺超好買的平價古著店！)除了服飾，這條街上也有不少充滿特色的精品店，像是這家專門出售復古精品的kiarry‘s，店內有很多經典版娃娃與玩具，也有進口自美國的可愛日用品，價錢不太貴，像是我買的這盒圖案保鮮袋，才不過450日幣(未稅)！

店名：キアリーズ(kiarry’s)

官網：https://kiarrys.ocnk.net/

地址： 東京都杉並區高円寺南2-21-8

另外，有一家名為はかせのみせ的有趣商店，是由搞笑藝人組合北野武軍團成員水道橋博士所開，店內固然找到很多著名搞笑藝人兼導演北野武相關的原創商品，像是常在綜藝節目看到的橋段，打頭專用的拖鞋，相信在別處一定找不到這些商品！

店名：はかせのみせ(Hakase no mise)

官網：https://hakasenomise.official.ec/

地址： 東京都杉並区高円寺南2-20-9

如果你在instagram找過#高円寺，你會發現不少可愛的兔子吐司照片。從pal商店街一直走，到盡頭時往左才走約10分鐘左右，在人煙稀少的街道上有一家麵包店ベーカリー兎座LEPUS(從新高円寺站則走約5分鐘)。

店內有兔子造型的麵包與英式鬆餅，而最人氣的就是兔子吐司麵包！350日幣(未稅)的麵包可以切到5-6片吐司左右。讓我獻醜送上我畫的兔子臉 😳 吐司鬆軟美味，加上能發揮創意的樂趣，不妨多走幾步路來把這可愛的麵包帶回家！

店名：ベーカリー兎座LEPUS (Bakery Usagiza LEPUS)

官網：https://bakery-lepus.hatenablog.com/

Tabelog：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13206001/

地址： 東京都杉並區梅里1-15-13 1F

逛完南口就到北口去看看吧！相對於南口充滿時尚的古著及雜貨店，北口較有生活感，有便宜的超市，以及懷舊風的居酒屋，讓你有種融入在當地生活的感覺。

座・高円寺劇場是當地的文化據點，以演劇、舞蹈表演等舞台藝術為主，經常進行不同的演出。這個建築由著名建築師伊東豊雄所設計，以帳篷為靈感，稍微傾斜的形象使它不會過分遮擋四周民居的風景，充分考慮到如何融入社區。這裡還設有阿波舞館，用來練習高円寺最大的祭典阿波舞祭的舞蹈表演。每月來自首都圈不同地方的人都會聚集起來練習，有時還會舉辦給外國人體驗的活動，有興趣的朋友可以參加看看。

地方名：座・高円寺

官網：https://za-koenji.jp/home/index.php

地址： 杉並区高円寺北2丁目1番2号

純情商店街這個街名雖然看起來怪怪的，但也真的很純樸，充滿人情味。這裡都是當地街坊日常光顧的商店，超市、藥妝、麵包店等等，商店街的前半段是小資的連鎖商店較多。

這裡有一家特別便宜的超市「U-TAKARAYA」(ユータカラヤ)從乾貨到蔬果鮮肉都有販賣，而且價格超級便宜，例如200日幣就可以買到一大袋蜜柑，所以不只受到當地人的喜愛，也有特地來買食材的客人。怕買太多太重的話，不妨到行程最後再來盡情買！

店名：ユータカラヤ(U-TAKARAYA) 高円寺店

地址：東京都杉並区高円寺北3丁目21-17

HONEY BEE CREPE 在《交給嵐吧》(嵐にしやがれ)中被介紹過，整家店面都很時尚，點餐後可以進去隨便找個坐位吃，不知是否電視介紹過的關係，平日的中午也有不少女生光顧。

這次點了松本潤也大讚好吃的檸檬蜂蜜生奶油可麗餅。比起平常的水果口味，看起來非常平凡，就是在生奶油上繞了圈蜂蜜，再擠上新鮮檸檬汁。蜂蜜入口清甜，不過檸檬味道不足，多吃幾口就只有生奶油的甜味。但餅皮值得一讚，個人本來喜歡帶點脆脆的口感，不過小心餅皮帶微暖，所以中間的生奶油會很快融化，然後從底部流走，要趕快把它吃完喔！

店名：HONEY BEE CREPE

Tabelog：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13155317/

地址： 東京都杉並区高円寺北 3-35-24

在高円寺可以享受到無窮的樂趣，每次到訪都會有新的發現。要把這片寶地逛完，一天絕對不夠，但要是你的旅程時間有限，那就先來逛逛以上推薦商店，感受這個地方的魅力吧！

窩日本推薦閱讀：精選東京飯糰名店4選推薦！實訪日本職人飯糰專門店　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 京都 麵包

延伸閱讀

日本計程車轉型 外送一客300美元高級牛排

世界最長壽動畫 日本海螺小姐新劇集因疫情停播

疫情趨緩 日本逾半地方政府解除或放寬停業籲請

日本多數地區可望解封 日股收高逾1%

相關新聞

一天享盡日本文青新熱點「高圓寺」 不可錯過的美食與時尚雜貨有哪些？

高円寺中值得一訪的地方實在太多，所以這次就讓我先從高円寺車站南口(小心不要弄錯東高円寺或新高円寺站喔！)的部分，為你介紹一日遊的精選景點及商店吧！

真的可以零距離！關東「那須世界猴子公園」跟猴猴玩耍去

距離東京不遠的那須，因為氣候宜人且物產豐富，本來就是關東人喜歡近郊景點之一。那須擁有許多自然風景與天然溫泉，然而面積廣大的那須也有很多動物園，而且每間的主題都不太一樣，兇猛野生或是超近距離應有盡有，這

淺草到晴空塔更近了！ 東京隅田川邊新風景 「晴空+水岸街道」登場

隅田川邊新風景 從淺草到晴空塔更近了 JAPANKURU日前才跟大家介紹過淺草晴空塔賞櫻一日遊的玩法，這次要跟大家報上新消息，就是在這超級人氣的觀光區域，又將有新的設施誕生啦！如果有去過晴空塔的

不只遠觀更可褻玩！富士山不可不看「超有趣周邊商品5選」

說到日本的象徵，你會想起什麼？我想很多人不是想到櫻花就是富士山了！宏偉高聳的富士山真的有像莫名的魔力，沒什麼體力的小編自問沒法登山，不過單是遠遠地欣賞也覺心曠神怡。如果你也拜服在富士山的魅力下，何不把購入以下有趣的富士山週邊，隨時在家中回味呢！

企鵝們水族館散步中！「八景島海島樂園」公開小動物閉館日記超療癒

喜歡小動物的你，想必已經知道防疫閉館期間，不少日本動物園和水族館都在社群平台上面放上館內動物們的「假日生活日記」，當然也是有像高知桂濱水族館這種，還會加入工作人員小鮮肉（？）的別樣療癒方式。這次露編想

東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(下)

說到東京近郊的旅遊是不是都只有橫濱、鐮倉、河口湖、箱根等等呢？這些推薦行程都是大家百推不厭的景點，但是是不是稍稍感到一成不變了呢？今天要來分享一處也非常適合從東京一日來回的近郊旅行，那就是位在神奈川縣的「三浦半島」！

超萌水豚君近距離、老鷹從頭頂呼嘯而過 找個時間必訪栃木「那須動物王國」

說到那須，夏日避暑冬日避寒，是個與輕井澤不相上下的東京近郊觀光勝地，這裡雖然沒有outlet，但四季宜人的景色和氣溫、豐富的酪農業，也許更加符合想要清幽度假的需求，當然，在這個與大自然共存的地方，當然

東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(上)

說到東京近郊的旅遊是不是都只有橫濱、鐮倉、河口湖、箱根等等呢？這些推薦行程都是大家百推不厭的景點，但是是不是稍稍感到一成不變了呢？今天要來分享一處也非常適合從東京一日來回的近郊旅行，那就是位在神奈川縣的「三浦半島」！

當櫻花遇見東京晴空塔® 東京春天旅遊賞櫻必訪景點存起來

春天的櫻花季，可說一年中日本觀光旅遊的高潮之一。花團錦簇的粉色，春風拂過時的櫻花雨，是多少人魂縈夢牽的日本美景。而來到東京，自然不能錯過拜訪這著名的地標「東京晴空塔®」。這座高達634公尺的高塔，彷彿

比宜蘭抹茶山更壯觀！日本絕美「抹茶布丁」零死角還能眺望富士山 《你的名字》隕石坑取景地

日本人關東最想居住地區居然不是吉祥寺了? 今年最新人氣排行出爐

大家有看過日劇《只想住在吉祥寺嗎?》嗎？日本大型地產網站SUUMO每年都會發表「最想住的地區排行榜」，而往年吉祥寺常常佔據第一位因而聞名。不過，最近幾年吉祥寺的第一位都被其他地方搶走，那第一名是哪裡？來看看最近公佈的2020年排行榜，還有讓人意外的事實！

才不是河馬！日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park 走進精靈森林「嚕嚕米谷」

去年JAPANKURU有和大家介紹過在埼玉新開幕的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley Park」的消息，而時隔將近一年，我們終於找到機會走了一趟，拜訪這在東洋地區唯一的一座神秘卻又療癒的精靈森林

熱門新聞

台灣女孩發起白川鄉應援計劃 望「心中的故鄉」撐過疫情影響

一天享盡日本文青新熱點「高圓寺」 不可錯過的美食與時尚雜貨有哪些？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。