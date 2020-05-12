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淺草到晴空塔更近了！ 東京隅田川邊新風景 「晴空+水岸街道」登場

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淺草到晴空塔更近了！東京新景點Tokyo Mizumachi與Sumida River Walk 5月登場
淺草到晴空塔更近了！東京新景點Tokyo Mizumachi與Sumida River Walk 5月登場

隅田川邊新風景 從淺草到晴空塔更近了

JAPANKURU日前才跟大家介紹過淺草晴空塔賞櫻一日遊的玩法，這次要跟大家報上新消息，就是在這超級人氣的觀光區域，又將有新的設施誕生啦！如果有去過晴空塔的朋友們，想必知道那裡有座「TOKYO Soramachi」，也被稱作「晴空街道」，而這次即將新開幕的是它的姐妹設施「TOKYO Mizumachi」，這裡中文就暫譯「水岸街道」好了。

圖片來源：Fashion Press

這座TOKYO Mizumachi，是沿隅田川旁的北十間川的高架橋下的綜合旅遊商業設施，其中更包括新設在東武鐵道鐵架橋旁的新步行橋「Sumida River Walk」，將成為自淺草前往晴空塔最近的路線。

圖片截自TOKYO Mizumachi官方網站

在TOKYO Mizumachi中，將進駐許多國外及日本名餐廳、咖啡、麵包店等，包括在紐約超人氣的早午餐「Jack's Wife Freda」、藏前非常有名義大利餐廳「Riverside Cafe Cielo y Rio」的姐妹店「LAND A」等。

紐約超人氣早午餐「Jack's Wife Freda」也將進駐TOKYO Mizumachi

（圖片來源：FashionPress

東京藏前一樣高人氣的名餐廳的姐妹店「LAND-A」（圖片來源：Fashion Press

除此之外還會有新的青年旅館等住宿空間。結合河岸公園設計而成的親水型綜合性商業設施，TOKYO Mizumachi中也將有河岸露台似的咖啡座等休憩空間，想必將成為旅客們觀光散步、觀賞晴空塔度過悠閒時光的好去處。

圖片來源：Fashion Press

TOKYO Mizumachi

地址：東京都墨田区向島１丁目

交通：

東武Skytree Line「TOKYO Skytree」站 步行8分鐘

都營淺草線「本所吾妻橋」站 A3出口步行4分鐘

東京地下鐵銀座線「淺草」站 5號出口過Sumida River Walk後，步行7分鐘

官方網站

延伸閱讀：淺草到晴空塔更近了！東京新景點Tokyo Mizumachi與Sumida River Walk 5月登場

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