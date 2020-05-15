真的可以零距離！關東「那須世界猴子公園」跟猴猴玩耍去
距離東京不遠的那須，因為氣候宜人且物產豐富，本來就是關東人喜歡近郊景點之一。那須擁有許多自然風景與天然溫泉，然而面積廣大的那須也有很多動物園，而且每間的主題都不太一樣，兇猛野生或是超近距離應有盡有，這回我們來到的是直接面對面零距離的—那須世界猴子公園（那須ワールドモンキーパーク）。
既然是「猴子公園」，當然主角就是猴子啦！那須世界猴子公園（那須ワールドモンキーパーク），園如其名就是就各式各樣的猴子等著你，園內主要分為三大區域：寵物廣場(ふれあい広場)、猴子劇場(サル劇場)、大象之森(ゾウの森)。
來到那須世界猴子公園較為難得的是，一般動物園也會強調能近距離接觸動物，但多半是到餵食的階段，但是這裡則是「真正」的小動物和猴子零距離互動玩耍，是個非常難得的經驗唷。
🐵 那須世界猴子公園 🐵
地址：栃木県那須郡那須町高久甲６１４６
費用：大人2,100日圓／小孩1,200日圓
營業時間：09:00-17:00（最後入園時間16:00），全年無休
一起來看看那須世界猴子公園可以怎麼跟猴子玩耍吧！
在寵物廣場有意想之中的「可愛動物」們，像是兔子或綿羊等等，不過這裡是猴子公園，當然就是要來看猴子啦！前文也說過，這裡是真的可以跟動物們一起玩耍，而在寵物廣場中的猴子體型較小，非常機靈可愛！在工作人員陪同之下你可以換上簡單防護服，直接走進籠內任由牠們隨意撒潑（？）
當然如果你有點害怕太過活潑的猴猴們，也是可以隔著籠遠觀啦！然而動物園當然會常有剛出生的小寶寶們，如果運氣不錯，可以看到一些剛出生的動物寶寶們唷。
來到猴子樂園，怎麼能錯過耍猴戲（？）
每天猴子劇場(サル劇場)都會有固定三場演出，除了有當家的猴子明星之外，也有貓貓和鸚鵡來搭擋，這些小小演員們演可是各個技藝高超，演技也高超呢！
難得看到貓貓大人也能這麼活潑呀！？
每日開演時間：10:30 |13:00 |15:00（演出時間約20分）
是的，在那須世界猴子公園也可以騎個大象喔！在日本也能像在泰國一樣，結束後也可以餵食大象們，跟牠們說聲「辛苦了！」。
需額外收取費用，請上官網相關頁面確認
1. 繞廣場一周需2,000日圓
2. 餵食大象 一次500日圓
還有更多那須世界猴子公園在這裡：
🐵那須世界猴子公園🐵
地址：栃木県那須郡那須町高久甲６１４６
費用：大人2,100日圓／小孩1,200日圓
營業時間：09:00-17:00（最後入園時間16:00），全年無休
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