不只遠觀更可褻玩！富士山不可不看「超有趣周邊商品5選」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到日本的象徵，你會想起什麼？我想很多人不是想到櫻花就是富士山了！宏偉高聳的富士山真的有像莫名的魔力，沒什麼體力的小編自問沒法登山，不過單是遠遠地欣賞也覺心曠神怡。如果你也拜服在富士山的魅力下，何不把購入以下有趣的富士山週邊，隨時在家中回味呢！

1. 皇道伴手禮江戸硝子富士山杯

旅客到訪富士山周邊時最愛買的伴手禮之一 – 富士山杯！一個杯子要價數千日幣好像很貴，但這可是以傳統江戸硝子技術，由日本職人一個一個親手製作，杯子底部細緻地重現出富士山的面貌，注入飲品時更會反射出山的地表，好不美麗！使用這杯子感覺飲料都要變得更高貴好喝了！

2. 擦出屬於你的富士山

購入的時候只不個是一塊平平無其的藍色橡皮擦，當你使用下來把角落擦去，可愛的富士山便會出現！如果想要給你的朋友驚喜，建議把橡皮擦的包裝紙拿走，讓他自己發現奧妙之處。除了基本的藍色，還有售完即止的限定版赤富士及櫻花色富士。入手了這橡皮擦絕對會讓人想要多寫錯字啊(笑)

3. 眼鏡布隨手一扔秒變富士山

看著像富士山的摺紙，打開卻是眼鏡布，那擦完眼鏡，富士山就會消失不見了嗎？不用擔心，原來這是一款帶記憶形狀的布料，布上獨特的壓痕讓你隨手向上一拋便會馬上回復成富士山的形狀！無論使用多次都會回復成富士山，小巧又方便攜帶，除了富士山，紙鶴或其他動物圖案也很特別喔！

4. 剪一剪就有富士山的紙膠帶

可以當作簡約的白色花邊藍色紙膠帶去使用，但當你斜著剪，剪成梯形便會輕易出現富士山圖案！就像上圖一樣，用來包著書角的話，可愛又特別！一卷只要540日幣，文具控買來收藏也不錯！

5. 把富士山吃進肚子裡

吐司麵包專門店FUJISAN SHOKUPAN在2019年12月於山梨縣河口湖剛開幕不久，他們的招牌商品是一款梯形的吐司麵包，切下去每一片都是富士山的模樣，讓你可以把富士山吃下去！而且它不是空有外表，使用當地富士天然水、山梨縣產麵粉、Fujigane高原牛奶、山梨縣產巨峰果汁等等優質食材去製作，味道可不輸其他高級吐司麵包店！來到河口湖的話記得要買來嚐嚐！

商店地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11

每一項富士山商品都很特別，讓人佩服設計者的心思。它們都是日本旅行最好的記念品，下次除了去觀賞，也把富士山帶回家吧！

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