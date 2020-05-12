不只遠觀更可褻玩！富士山不可不看「超有趣周邊商品5選」

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到日本的象徵，你會想起什麼？我想很多人不是想到櫻花就是富士山了！宏偉高聳的富士山真的有像莫名的魔力，沒什麼體力的小編自問沒法登山，不過單是遠遠地欣賞也覺心曠神怡。如果你也拜服在富士山的魅力下，何不把購入以下有趣的富士山週邊，隨時在家中回味呢！

1. 皇道伴手禮江戸硝子富士山杯

旅客到訪富士山周邊時最愛買的伴手禮之一 – 富士山杯！一個杯子要價數千日幣好像很貴，但這可是以傳統江戸硝子技術，由日本職人一個一個親手製作，杯子底部細緻地重現出富士山的面貌，注入飲品時更會反射出山的地表，好不美麗！使用這杯子感覺飲料都要變得更高貴好喝了！

2. 擦出屬於你的富士山

購入的時候只不個是一塊平平無其的藍色橡皮擦，當你使用下來把角落擦去，可愛的富士山便會出現！如果想要給你的朋友驚喜，建議把橡皮擦的包裝紙拿走，讓他自己發現奧妙之處。除了基本的藍色，還有售完即止的限定版赤富士及櫻花色富士。入手了這橡皮擦絕對會讓人想要多寫錯字啊(笑)

3. 眼鏡布隨手一扔秒變富士山

看著像富士山的摺紙，打開卻是眼鏡布，那擦完眼鏡，富士山就會消失不見了嗎？不用擔心，原來這是一款帶記憶形狀的布料，布上獨特的壓痕讓你隨手向上一拋便會馬上回復成富士山的形狀！無論使用多次都會回復成富士山，小巧又方便攜帶，除了富士山，紙鶴或其他動物圖案也很特別喔！

4. 剪一剪就有富士山的紙膠帶

可以當作簡約的白色花邊藍色紙膠帶去使用，但當你斜著剪，剪成梯形便會輕易出現富士山圖案！就像上圖一樣，用來包著書角的話，可愛又特別！一卷只要540日幣，文具控買來收藏也不錯！

5. 把富士山吃進肚子裡

吐司麵包專門店FUJISAN SHOKUPAN在2019年12月於山梨縣河口湖剛開幕不久，他們的招牌商品是一款梯形的吐司麵包，切下去每一片都是富士山的模樣，讓你可以把富士山吃下去！而且它不是空有外表，使用當地富士天然水、山梨縣產麵粉、Fujigane高原牛奶、山梨縣產巨峰果汁等等優質食材去製作，味道可不輸其他高級吐司麵包店！來到河口湖的話記得要買來嚐嚐！

商店地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11

每一項富士山商品都很特別，讓人佩服設計者的心思。它們都是日本旅行最好的記念品，下次除了去觀賞，也把富士山帶回家吧！

窩日本推薦閱讀：(懶人包)河口湖自由行全攻略！從交通介紹到10大精選景點推薦～來河口湖看美麗的富士山吧　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

富士山 吐司 麵包

延伸閱讀

商家防疫暫停營業 日本流浪貓、兔子餓肚子

日本延長緊急事態 安倍：14日檢討是否解除

日本東京單日新增87例 札幌市29例創單日新高

安倍宣布 日本全國緊急狀態延長到5月底

相關新聞

淺草到晴空塔更近了！ 東京隅田川邊新風景 「晴空+水岸街道」登場

隅田川邊新風景 從淺草到晴空塔更近了 JAPANKURU日前才跟大家介紹過淺草晴空塔賞櫻一日遊的玩法，這次要跟大家報上新消息，就是在這超級人氣的觀光區域，又將有新的設施誕生啦！如果有去過晴空塔的

不只遠觀更可褻玩！富士山不可不看「超有趣周邊商品5選」

說到日本的象徵，你會想起什麼？我想很多人不是想到櫻花就是富士山了！宏偉高聳的富士山真的有像莫名的魔力，沒什麼體力的小編自問沒法登山，不過單是遠遠地欣賞也覺心曠神怡。如果你也拜服在富士山的魅力下，何不把購入以下有趣的富士山週邊，隨時在家中回味呢！

企鵝們水族館散步中！「八景島海島樂園」公開小動物閉館日記超療癒

喜歡小動物的你，想必已經知道防疫閉館期間，不少日本動物園和水族館都在社群平台上面放上館內動物們的「假日生活日記」，當然也是有像高知桂濱水族館這種，還會加入工作人員小鮮肉（？）的別樣療癒方式。這次露編想

東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(下)

說到東京近郊的旅遊是不是都只有橫濱、鐮倉、河口湖、箱根等等呢？這些推薦行程都是大家百推不厭的景點，但是是不是稍稍感到一成不變了呢？今天要來分享一處也非常適合從東京一日來回的近郊旅行，那就是位在神奈川縣的「三浦半島」！

超萌水豚君近距離、老鷹從頭頂呼嘯而過 找個時間必訪栃木「那須動物王國」

說到那須，夏日避暑冬日避寒，是個與輕井澤不相上下的東京近郊觀光勝地，這裡雖然沒有outlet，但四季宜人的景色和氣溫、豐富的酪農業，也許更加符合想要清幽度假的需求，當然，在這個與大自然共存的地方，當然

東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(上)

說到東京近郊的旅遊是不是都只有橫濱、鐮倉、河口湖、箱根等等呢？這些推薦行程都是大家百推不厭的景點，但是是不是稍稍感到一成不變了呢？今天要來分享一處也非常適合從東京一日來回的近郊旅行，那就是位在神奈川縣的「三浦半島」！

當櫻花遇見東京晴空塔® 東京春天旅遊賞櫻必訪景點存起來

春天的櫻花季，可說一年中日本觀光旅遊的高潮之一。花團錦簇的粉色，春風拂過時的櫻花雨，是多少人魂縈夢牽的日本美景。而來到東京，自然不能錯過拜訪這著名的地標「東京晴空塔®」。這座高達634公尺的高塔，彷彿

比宜蘭抹茶山更壯觀！日本絕美「抹茶布丁」零死角還能眺望富士山 《你的名字》隕石坑取景地

日本人關東最想居住地區居然不是吉祥寺了? 今年最新人氣排行出爐

大家有看過日劇《只想住在吉祥寺嗎?》嗎？日本大型地產網站SUUMO每年都會發表「最想住的地區排行榜」，而往年吉祥寺常常佔據第一位因而聞名。不過，最近幾年吉祥寺的第一位都被其他地方搶走，那第一名是哪裡？來看看最近公佈的2020年排行榜，還有讓人意外的事實！

才不是河馬！日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park 走進精靈森林「嚕嚕米谷」

去年JAPANKURU有和大家介紹過在埼玉新開幕的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley Park」的消息，而時隔將近一年，我們終於找到機會走了一趟，拜訪這在東洋地區唯一的一座神秘卻又療癒的精靈森林

招財貓燒、烏龍麵必去！東京日暮里「谷根千」一日散步（下）

「谷根千」其實是三個地名的統稱，分別為谷中、根津、千駄木。相信很多旅客在回國前都要到日暮里轉乘Skyliner到機場吧！不妨安排一下行程，回國簽到「谷根千」收心、沉澱一下心情。

在地人都推薦！東京日暮里「谷根千」一日散步 在老街尋寶、品小吃

連日本在地人都非常推薦的「谷根千一日散策」，讓你感受有別於熱鬧的新宿、涉谷不同的氛圍，帶你感受悠閒的午後、在各式小店裡尋寶，並到非連鎖的特色餐廳用餐，享受連在地人也瘋狂的地方小吃。

熱門新聞

淺草到晴空塔更近了！ 東京隅田川邊新風景 「晴空+水岸街道」登場

不只遠觀更可褻玩！富士山不可不看「超有趣周邊商品5選」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。