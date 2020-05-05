企鵝們水族館散步中！「八景島海島樂園」公開小動物閉館日記超療癒
喜歡小動物的你，想必已經知道防疫閉館期間，不少日本動物園和水族館都在社群平台上面放上館內動物們的「假日生活日記」，當然也是有像高知桂濱水族館這種，還會加入工作人員小鮮肉（？）的別樣療癒方式。這次露編想跟大家分享的，是橫濱八景島海島樂園水族館的動物日記影片，一邊看可愛小動物萌萌的影片兒，一邊來看看近來也常做為日劇拍攝地的水族館有多美麗吧！
圖片截自 八景島海島樂園官方Twitter
萌翻！企鵝館內散步系列
位於橫濱的八景島海島樂園，一座擁有4個水族館的綜合性海洋樂園休閒設施，也可說是日本最大的水族館，裡頭能見到700種海洋物種。而不僅是水族館，樂園內也能見到不少像小熊貓、水豚等可愛的陸上動物。近期由於新型肺炎影響，八景島海島樂園自然處於閉館狀態，而官方Twitter上的小動物日記，真的是療癒性十足，尤其是企鵝館內散步的影片（心）。
横浜・八景島シーパラダイスは臨時休園中ですが、休園中も「Twitterで楽しむ」水族館をお届けしていきます🐧❣️
今回はお散歩の様子を紹介していきます☺️
いつものパレードルートから出発🎶みんなちゃんとついてくるんだよ💕#シーパラ #八景島 #Twitterで楽しむ水族館 #ふれあいラグーン #ペンギン pic.twitter.com/Gc8ZcmQhfS— 横浜・八景島シーパラダイス公式 (@_seaparadise_)
横浜・八景島シーパラダイスは臨時休園中ですが、休園中も「Twitterで楽しむ」水族館をお届けしていきます🐧❣️
最後はペンギン水槽🎈下から見るとこうなってたんだ〜🧐
これにてお散歩終了🙌
またみんなでお散歩しようね💗#シーパラ #八景島 #Twitterで楽しむ水族館 #ふれあいラグーン #ペンギン pic.twitter.com/i9vWftgRz1— 横浜・八景島シーパラダイス公式 (@_seaparadise_)
横浜・八景島シーパラダイスは臨時休園中ですが、休園中も「Twitterで楽しむ水族館」をお届けしていきます🌷🌷🌷
🐧 あ、お魚見っけ！🐟
🐬 いただき〜🙏
🐧 あれ、消えた。どこだ⁈👀
🐬 美味しかった〜😋#シーパラ #八景島 #Twitterで楽しむ水族館 #ふれあいラグーン #ペンギン #シロイルカ pic.twitter.com/t0ZvwTBpqr— 横浜・八景島シーパラダイス公式 (@_seaparadise_)
看到不同動物們之間的「交流」是不是有種說不出的～幸福感哈哈哈。
横浜・八景島シーパラダイスは臨時休園中ですが、休園中も「Twitterで楽しむ水族館」をお届けしていきます🌟
気分はスーパーモデル🐧💕
羽毛の1本1本までご覧ください👀🔍#シーパラ #八景島 #Twitterで楽しむ水族館 #ふれあいラグーン #ペンギン pic.twitter.com/YoVxIZlkeo— 横浜・八景島シーパラダイス公式 (@_seaparadise_)
這隻企鵝雖然很努力地在當模特兒，給拍特寫。但怎麼覺得⋯⋯牠好像⋯⋯睏睏der？
「私が『アマビエ』の姿を描いている絵を人々に早々に見せよ。」
ははーっ🙇♂️🙇♀️#シーパラ #八景島 #Twitterで楽しむ水族館 #アマビエチャレンジ pic.twitter.com/Pyb6Pege9w— 横浜・八景島シーパラダイス公式 (@_seaparadise_)
還有海獅挑戰畫因為新型肺炎紅起來的老妖怪「鳥人魚」～
5萬條沙丁魚同遊 日劇《凪的新生活》名場景
去年高橋一生及黑木華主演的日劇《凪的新生活》（凪のお暇），受到不少日劇同好的好評。劇中高橋一生和黑木華一起看沙丁魚群游，談論著有一隻沙丁魚逆游的經典橋段，就是在八景島海島樂園的Aqua Museum取的景。而八景島的Aqua Museum堪稱日本最大的水族館，而這大水槽中的5萬條沙丁魚群游，也是館內非常有人氣的看點之一。
水族館デートおおおおん#凪のお暇#慎二やべぇ#凪守りてぇ〜 pic.twitter.com/cBkn0FXzLR— みかん (@issey_mikan)
熱門取景地？速水茂虎道新作也來拍攝
在上一季速水茂虎道久違主演的日劇《這個男人是我人生中最大的錯誤》中，也出現了八景島Aqua Museum的場景。速水茂虎道飾演的M傾向的社長，為了女主角松本愛莉的一句「好想到沒有人的水族館去療癒一下⋯⋯」而包下了整個水族館。該橋段的拍攝地點，看過《凪的新生活》的朋友，應該和露編一樣一下就認出來了吧。
圖片截自 Netflix
圖片截自 Netflix
不得不說，之前因為《凪的新生活》，就很想要到八景島海島樂園看看，前一陣子又有了另外一部日劇取景加持，而如今還看到社群平台上這些可愛的企鵝和白海豚，讓露編更想去走走了。只希望新型肺炎疫情快點過去，讓我們夏天能開開心心地去海邊走走！
另外，據台灣媒體報導，八景島海島樂園預計在今年初夏進駐桃園的GLORIA OUTLET華泰名品城，也是他們在海外的第一個分館喔！
八景島海島樂園（目前閉館中）
地址；神奈川県横浜市金沢区八景島 横浜・八景島シーパラダイス
交通：京急線「金澤八景」站、JR根岸線「新杉田」站轉沿海線到「八景島」站
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你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」
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