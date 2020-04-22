比宜蘭抹茶山更壯觀！日本絕美「抹茶布丁」零死角還能眺望富士山 《你的名字》隕石坑取景地

宜蘭聖母山莊「抹茶山」，曾被日籍攝影師形容為「臺灣の抹茶冰淇淋山」，曝光後瞬間躍升為最火紅的登山景點。其實除了這座健行、美拍兩相宜的山丘，日本還有一座翠綠時期酷似「抹茶布丁」的神級景觀，空拍視角極為夢幻，更是新海誠動畫電影《你的名字》隕石坑真實取景地！

圖／大室山登山リフト 圖／大室山登山リフト

這座位於靜岡伊豆半島上的「大室山」，可以賞見360度無敵視野，尤其夏季一片綠油油、搭配山頭的外觀，極似抹茶口味的布丁。一覽無遺的風景歷年也吸引許多遊客前去朝聖，登高還有機會眺望富士山呢！

圖／大室山登山リフト

圖／大室山登山リフト

而大室山作為休眠火山，每年二月還有一年一度的「火燒山儀式」，延續700年的傳統旨在活化草皮，於是抹茶布丁在大火之後，自動變身焦糖風味。黑巧克力色的景觀壯觀依舊，再漸漸隨著時期恢復成大家最期待的碧綠模樣。

圖／大室山登山リフト 圖／大室山登山リフト

火山口目前已被填平，大家可搭乘敞篷的戶外纜車上山，迎著風輕鬆俯視山景並迅速抵達山頂。抵達後可沿著火山口步道走逛，獨特的壯麗的美景不虧被列入「伊東八景」之一。現在趕快收藏起來，此生一定要去一次！

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