當櫻花遇見東京晴空塔® 東京春天旅遊賞櫻必訪景點存起來

春天的櫻花季，可說一年中日本觀光旅遊的高潮之一。花團錦簇的粉色，春風拂過時的櫻花雨，是多少人魂縈夢牽的日本美景。而來到東京，自然不能錯過拜訪這著名的地標「東京晴空塔®」。這座高達634公尺的高塔，彷彿是新一代東京人的城市象徵，當柔美的春櫻遇上東京晴空塔®，便成了一幅明信片一般的、現代東京感十足的春日美景。

東京晴空塔®

地址：東京都墨田区押上1丁目1-2

交通：

東武晴空塔線「東京晴空塔」站

東京Metro半藏門線「押上（晴空塔前）」站

展望台開放時間：8:00～22:00（最終入場21:00）

入場費用表/預售票

官方網站（zh）

擁有濃濃下町風情，以淺草寺雷門聞名全世界的淺草，也是海外旅人們喜愛的城區之一。淺草復古與現代的恰到好處，彷彿能能賞遍東京的昨日今生。租一套和服，搭上人力車，穿梭在淺草的小巷大街中，品味城市之中的時光流動，並能望見不遠處高聳著的東京晴空塔®。

都說眼下正是櫻花季節，在淺草這兒可以同時賞到櫻花與東京晴空塔®嗎？沒問題，往隅田川邊走就對了。

東京都內櫻名所 隅田公園望東京晴空塔®

也許你早已耳聞東京有條隅田川，夏天會有盛大的煙火大會，總能吸引海內外旅人共襄盛舉。而這淺草的隅田公園，正是這夏季花火的重要會場之一，然而春時，則是淺草一帶重要的賞櫻名所。自江戶時代便種下的櫻並木，沿著隅田川川岸蔓延約一公里，而站在淺草這一側，隔川能望見對岸高聳的東京晴空塔®。無論是坐著人力車、漫步，或是搭上屋形船遊隅田川，都能用不同的方式欣賞這春櫻高塔的景色，品味這期間限定的東京風情。

當見識過東京晴空塔®的倩影，接下來前往更進一步地一睹風采是否再也適合不過。乘著人力車或信步來到東京晴空塔®前，這座地標高聳入天的宏大感不禁令人胸口一熱！其實東京晴空塔®不僅塔高參天，亦擁有深達4層樓的地下結構。不過在進入室內逛街前，先走上一旁的「觀天坂（ソラミ坂）」看看吧！

走上觀天坂，可以更加靠近東京晴空塔®，並發現塔身宛如白瓷般，泛出淡淡青色，閃爍纖細的光芒——這可是東京晴空塔®擁有的獨特顏色，被稱為「晴空塔白」（SkyTree White），經由日本的傳統工藝靛藍染色的工匠親手調製，以日本的傳統色、最淡的靛藍染色「藍白(Aijiro)」為基調，在白色裡加少許青色，亦象徵著日本傳統與近代未來風格的結合，讓這座高塔稱為跨越時空的地標，與東京頂上的藍天相互照應。

上塔去吧！鳥瞰東京地景

在高達634公尺東京晴空塔®上，擁有高度不同的兩大觀景區，分別是350公尺處的「天望甲板（TEMBO DECK）」及450公尺處的「天望回廊（TEMBO GALLERIA）」。想要上上觀景區，自然需要購買門票。東京晴空塔®的票券主要分成「普通入場券」及外國遊客專用的「快速入場券」，其中普通入場券相當於當日券，且依據工作日或假日票價也不相同，而外國遊客專用的快速入場券則全年統一價格，具體差異可參考官方網站說明。東京晴空塔®畢竟是不少旅人的必遊景點，因而現場購票、入場多少需要排隊等候。若想要節省時間，也可以事前在國內各大旅行社或是網上訂購「快速入場券」，才能有更充足的時間享受能以「上帝視角」俯瞰東京的好時光。

另外，若原來只買了單一票，登上天望甲板後，突然想要到更高的天望回廊觀賞時，亦可以在天望甲板這兒臨時加購天望回廊的票。

上塔前必須知道的事

無論是購買單一票還是組合票，所持票券都只包含來回各一趟的電梯，並非無限搭乘。而電梯首先都會抵達「天望甲板」所在的350樓，想要到達450樓的「天望回廊」，必須另外換乘專門的電梯。也就是說，在上「天望回廊」參觀時，請記得確認自己都遊覽完畢後，再搭電梯回到350樓。而在「天望甲板」時亦然，在確定都逛完之後，再搭乘電梯下塔，不然是無法再回頭的。

上帝眼中的東京 晴空下的城市地景

隨著電梯的上升，心忍不住跟著澎湃起來。電梯中的櫻花裝飾，充滿了春天的氣息。自5樓到350樓，無需1分鐘便能到達，而當電梯門打開，那一片藍色漸層於地平線映入眼中時，心也跟著飛了起來。

大片玻璃落地窗圍繞成的空間，彷彿將東京這座城市整個鋪在跟前，而遠處天邊還能望見日本象徵之一的富士山，雪白的山頭、天邊的白雲、墨色的山體與山稜線、以及灰色的城市天際，搭配湛藍的天空，形成了一幅非常日本的摩登風景。真不愧是東京晴空塔®，果然顯盡這晴空之美，宛如身處天際。而能在這「世界第一高塔」上見到的東京景色，絕對是在其他任何地方都無法體驗到的震撼。

除了側面大片的落地玻璃窗外，東京晴空塔®上也在天空甲板的340樓，特別設置了「玻璃地板」特區，讓人可以自350公尺高處一眼看穿腳下風景，捕捉這非常特別的景色。不過若是有懼高症，可能就要慎入囉。

在天望甲板的345樓中，還有非常受歡迎的打卡處——東京晴空塔®郵筒。來到如此特別的空間裡，除了拍照紀念外，不妨到紀念品店裡選一張明信片寄給自己或親朋好友吧，因為從東京晴空塔®上寄出去的明信片或卡片，可是會蓋上東京晴空塔®特有的「印記」，非常具有紀念意義。

沈迷於窗外的現代東京風景時，偶然在350樓看見了一幅古屏風，仔細一瞧發現——上面的景象竟如此熟悉！原來這是「江戶一目圖屏風」，是江戶時代繪製的東京景色。如今展現在此，正好與現代的東京景色相互對比，是否也別有趣味？

看著眼前的景色，不禁想著若是晚上來，一定也很美。不過白天登塔有白天才能享有的樂趣，例如可以看到東京晴空塔®的影子投在城市畫布上的樣子，彷彿像個大時鐘一般。

登上450樓的天望回廊，當然不能錯過來到東京晴空塔®中人可到達的最高點處「晴空佳境」站上一會兒，以更加接近上帝的視角，俯瞰這座兼具歷史和現代感的城市。也或許正是因為更接近神的視角，眼前這座城市也彷彿不再是城市，反而變得有點像玩具模型了。

在天望甲板中，除了能夠欣賞參觀窗外美景之外，同時也設有咖啡座及空中餐廳。望著落地窗外的城市景色，享用美味的餐點，不免有種在雲端用餐的感覺，亦是來到東京晴空塔®的特別體驗之一，而其中這「空中餐廳634」更是超人氣的約會場所。

白天的藍、黃昏黃金時刻的日落晚霞、日落後的藍幕夜空、夜幕降臨後的璀璨夜景，若是能在「空中餐廳634」中一邊享用江戶特色及法式料理結合的創作美食，一邊悠悠看著窗外景色變幻，那是多麼幸福的一件事啊。若是在這裡求婚成功，或者與重要的人度過任何重要時刻，又將是多麼令人難忘的回憶。

空中餐廳634

營業時間：

午餐 平日 / 12:00～16:00、週六假日 / 11:30～16:00（最晚14:00入店）

晚餐 17:30～22:00 （最晚19:30入店）

官方網站

下塔之後 東京晴空街道逛街去

自「高空」回到「塵世」，是否讓你有些意猶未盡？可別急著離開東京晴空塔®，因為這裡還有非常值得一逛的「東京晴空街道」，裡面不只有許多日本服飾、雜貨品牌出店，更有許多特色咖啡座和餐廳，能一併滿足你想要逛街吃美食的心。另外，晴空廣場上不同季節也會有不同的活動，像5月初日本兒童節是，廣場上便能看到鯉魚旗海飄揚，也夏夜在廣場上乘涼欣賞東京晴空塔®的燈光變幻夜景也別是享受。

東京晴空街道（​TOKYO Solamachi℠）

營業時間：一般店舖 10:00～21:00 /餐飲樓層 11:00～23:00

官方網站

除了東京晴空街道外，在1樓也設有塔內最大的東京晴空塔®官方禮品店，售有和洋點心、雜貨、文具及時尚商品等，還會有各式各樣東京晴空塔®限定商品。如果有想要買紀念品，當然不能錯過這裡了。

THE SKYTREE SHOP

營業時間：8:30～21:45

夜幕中的東京晴空塔®身影

夜幕降臨後，東京晴空塔®亦點上LED燈，換上了與白天那「晴空塔白」不一樣的華裳——一套是氣質水藍色的「精華」、一套是風韻紫色的「雅緻」，以及熱情赤色的「幟紅」。而在展望台處，那宛如流星劃過般的銀白光軌，則彷彿是能穿越時空，連結古今的恆之光。搭配著三套不同風格的晚裝，讓東京晴空塔®夜夜有著不同的風情。有時若配合特別活動，也會有特別的燈光設計呈現。

在微涼的春夜中，回到隅田川對岸的淺草，再次在春櫻圍繞的公園內遠眺東京晴空塔®，她夜中矗立的姿態，顯然又與白天見到的大不相同，彷彿多了一點摩登感，卻又有些嫵媚。

這一日之中，見識了遠近、日夜不同的東京晴空塔®魅力，深深感受到這座東京地標之於這座城市之間的羈絆與意義。下次再訪東京時，東京晴空塔®必然會在這兒迎接你，也許會帶給你更多新的體驗與驚喜。

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