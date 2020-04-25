快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

超萌水豚君近距離、老鷹從頭頂呼嘯而過 找個時間必訪栃木「那須動物王國」

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

說到那須，夏日避暑冬日避寒，是個與輕井澤不相上下的東京近郊觀光勝地，這裡雖然沒有outlet，但四季宜人的景色和氣溫、豐富的酪農業，也許更加符合想要清幽度假的需求，當然，在這個與大自然共存的地方，當然少不了的是去和療癒的動物們見面吧！JAPANKURU又要帶你回到那須動物王國，讓我們回憶起老鷹們在雲頂呼嘯而過的精彩畫面吧！

位在半山腰上的那須動物王國，園區分為「TOWN」和「FARM」兩大王國，室內室外皆有不同類型的園區，不僅有可愛動物們，園區內每日都有精采的動物秀，近距離接觸動物之，看見他們大展身手的樣子才是最值回票價的！

🐻那須動物王國 🐻

地址：栃木県那須郡那須町大島1042-1

營業時間：平日10:00-16:30 | 周末例假日09:00-17:00 | 冬季期間10:00-16:00

票價：大人2,400日圓（冬季1,200日圓）／小孩1,000日圓（冬季700日圓）

交通：JR那須鹽原站接駁巴士，官方預約網站

官方網站

主要為室內的園區，就算雨天也可以放心玩耍。TOWN中劃分了好幾個區塊，從擁有眼巴巴望著你的小眼神的小貓熊主導的「アジアの森」；之前JAPANKURU也分享過的以熱帶雨林為背景的「WET LAND」，這裏有優雅的豹與猜不透在想什麼的鯨頭鸛，不時在你身邊蹦跳的狐猴等等。

不只這些，呆萌的水豚君也是在TOWN園區之中唷！

在那須動物王國就是能和動物們一起共享玩樂呀！

顧名思義就是要帶你走到室外啦！草泥馬、奔馳的綿羊或是或是牧羊犬們都在這面草原上，看得見在地上跑同時千萬不要錯過天上飛的啦！猛禽小隊帥氣鳥類們引領出演的「鳥禽類表演秀（バードパフォーマンスショー）」，別於草原上其他的可愛動物們，鳥兒們保證帥的你不要不要的。

觀賞動物們之餘，由動物們主演的動物表演秀更是精彩萬分，那須動物王國每天都有滿滿的動物表演秀，但是不得不推的就是前文提到的「鳥禽類的表演秀」！

在FARM的草原上，和大家一起坐在看台，霎時間不知從何處飛來的帥氣猛禽類在頭頂呼嘯而過，簡直就是霸氣逼人；還有五顏六色的可愛夥伴也會一起加入表演，當然，在這兒也是有機會可以跟鳥兒們互動喔！表演結束之後別忘了去和鳥兒們拍照留念，機會難得～

不只是老鷹們，其他動物們每天也會帶來各種精彩表演，詳細動物表演秀時間表可以先去官網查詢，再來安排你的行程喔！

鳥禽類表演秀舉辦時間

平　　　日　11:30〜,14:30〜

週末例假日　12:30〜,14:30〜

動物秀每日行程表（日文）

還有更多那須動物王國在這裡：

🐻那須動物王🐻

地址：栃木県那須郡那須町大島1042-1

營業時間：平日10:00-16:30 | 周末例假日09:00-17:00 | 冬季期間10:00-16:00

票價：大人2,400日圓（冬季1,200日圓）／小孩1,000日圓（冬季700日圓）

交通：JR那須鹽原站接駁巴士，官方預約網站

官方網站

延伸閱讀：星野源在家跳舞吧日本爆紅！大咖歌手演員合作精選（附歌詞拼音） 陪你快樂防疫

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 輕井澤 東京

延伸閱讀

期待紀錄片上映 楊恩：喬丹將超越詹皇成心中第一

竇智孔接外景主持棒 老婆酸「遠離我們好爽」

玻璃太乾淨？老鷹高速衝撞留下超清晰「鷹痕」

鴿子擾天線網友從淘寶買「老鷹」 一個月後全都飛進隔離屋

相關新聞

超萌水豚君近距離、老鷹從頭頂呼嘯而過 找個時間必訪栃木「那須動物王國」

說到那須，夏日避暑冬日避寒，是個與輕井澤不相上下的東京近郊觀光勝地，這裡雖然沒有outlet，但四季宜人的景色和氣溫、豐富的酪農業，也許更加符合想要清幽度假的需求，當然，在這個與大自然共存的地方，當然

東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(上)

說到東京近郊的旅遊是不是都只有橫濱、鐮倉、河口湖、箱根等等呢？這些推薦行程都是大家百推不厭的景點，但是是不是稍稍感到一成不變了呢？今天要來分享一處也非常適合從東京一日來回的近郊旅行，那就是位在神奈川縣的「三浦半島」！

當櫻花遇見東京晴空塔® 東京春天旅遊賞櫻必訪景點存起來

春天的櫻花季，可說一年中日本觀光旅遊的高潮之一。花團錦簇的粉色，春風拂過時的櫻花雨，是多少人魂縈夢牽的日本美景。而來到東京，自然不能錯過拜訪這著名的地標「東京晴空塔®」。這座高達634公尺的高塔，彷彿

比宜蘭抹茶山更壯觀！日本絕美「抹茶布丁」零死角還能眺望富士山 《你的名字》隕石坑取景地

日本人關東最想居住地區居然不是吉祥寺了? 今年最新人氣排行出爐

大家有看過日劇《只想住在吉祥寺嗎?》嗎？日本大型地產網站SUUMO每年都會發表「最想住的地區排行榜」，而往年吉祥寺常常佔據第一位因而聞名。不過，最近幾年吉祥寺的第一位都被其他地方搶走，那第一名是哪裡？來看看最近公佈的2020年排行榜，還有讓人意外的事實！

才不是河馬！日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park 走進精靈森林「嚕嚕米谷」

去年JAPANKURU有和大家介紹過在埼玉新開幕的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley Park」的消息，而時隔將近一年，我們終於找到機會走了一趟，拜訪這在東洋地區唯一的一座神秘卻又療癒的精靈森林

招財貓燒、烏龍麵必去！東京日暮里「谷根千」一日散步（下）

「谷根千」其實是三個地名的統稱，分別為谷中、根津、千駄木。相信很多旅客在回國前都要到日暮里轉乘Skyliner到機場吧！不妨安排一下行程，回國簽到「谷根千」收心、沉澱一下心情。

在地人都推薦！東京日暮里「谷根千」一日散步 在老街尋寶、品小吃

連日本在地人都非常推薦的「谷根千一日散策」，讓你感受有別於熱鬧的新宿、涉谷不同的氛圍，帶你感受悠閒的午後、在各式小店裡尋寶，並到非連鎖的特色餐廳用餐，享受連在地人也瘋狂的地方小吃。

吃再多也不怕的「健康甜甜圈」！京都新打卡名店koé donuts kyoto，時尚設計話題爆表

由日本知名建築師隈研吾在東京中目黑設計了最美星巴克「「星巴克臻選®東京烘焙工坊」（Starbucks Reserve Roastery Tokyo）」你去過了嗎？那麼在京都還有一間一樣由隈研吾先生操刀的新概念甜甜圈店「koé donuts kyoto」 ，吃的不只是美貌，還有健康。

東京內行人私房賞櫻秘境！ 京王讀賣樂園「千棵櫻花樹」春之攻略

擁有５５年以上歷史的讀賣樂園，是日本的原創樂園之一，位於東京都稻城市與神奈川縣川崎市之間，一直以來都是東京人心中的人氣樂園。大家意想不到吧，這裡竟然是東京的神祕私房賞櫻景點！

看煙火秀、戴可愛頭飾～逛「東京迪士尼必做十件事」，沒做別說你來過！

一生能去一次東京迪士尼，可以說是大人小孩共同的夢想，但東京迪士尼那麼大，到底有什麼是東京迪士尼必買、必吃、必看、必玩的呢，今天就讓小編來告訴你，來到東京迪士尼你一定要做的十件事，一定要看完，不然會後悔～

UNIQLO打造全球首座公園 能逛街又能玩還可以欣賞橫濱海灣景

這真的好想讓人去逛！為了體現品牌的「LifeWear」精神，日本國民品牌UNIQLO將在4月，完成全球第一座的「UNIQ...

熱門新聞

想念秋葉原飛不過去日本？ 知名餐廳提供紙模型下載組裝

東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(上)

超萌水豚君近距離、老鷹從頭頂呼嘯而過 找個時間必訪栃木「那須動物王國」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。