超萌水豚君近距離、老鷹從頭頂呼嘯而過 找個時間必訪栃木「那須動物王國」

說到那須，夏日避暑冬日避寒，是個與輕井澤不相上下的東京近郊觀光勝地，這裡雖然沒有outlet，但四季宜人的景色和氣溫、豐富的酪農業，也許更加符合想要清幽度假的需求，當然，在這個與大自然共存的地方，當然少不了的是去和療癒的動物們見面吧！JAPANKURU又要帶你回到那須動物王國，讓我們回憶起老鷹們在雲頂呼嘯而過的精彩畫面吧！

位在半山腰上的那須動物王國，園區分為「TOWN」和「FARM」兩大王國，室內室外皆有不同類型的園區，不僅有可愛動物們，園區內每日都有精采的動物秀，近距離接觸動物之，看見他們大展身手的樣子才是最值回票價的！

🐻那須動物王國 🐻

地址：栃木県那須郡那須町大島1042-1

營業時間：平日10:00-16:30 | 周末例假日09:00-17:00 | 冬季期間10:00-16:00

票價：大人2,400日圓（冬季1,200日圓）／小孩1,000日圓（冬季700日圓）

交通：JR那須鹽原站接駁巴士，官方預約網站

官方網站

主要為室內的園區，就算雨天也可以放心玩耍。TOWN中劃分了好幾個區塊，從擁有眼巴巴望著你的小眼神的小貓熊主導的「アジアの森」；之前JAPANKURU也分享過的以熱帶雨林為背景的「WET LAND」，這裏有優雅的豹與猜不透在想什麼的鯨頭鸛，不時在你身邊蹦跳的狐猴等等。

不只這些，呆萌的水豚君也是在TOWN園區之中唷！

在那須動物王國就是能和動物們一起共享玩樂呀！

顧名思義就是要帶你走到室外啦！草泥馬、奔馳的綿羊或是或是牧羊犬們都在這面草原上，看得見在地上跑同時千萬不要錯過天上飛的啦！猛禽小隊帥氣鳥類們引領出演的「鳥禽類表演秀（バードパフォーマンスショー）」，別於草原上其他的可愛動物們，鳥兒們保證帥的你不要不要的。

觀賞動物們之餘，由動物們主演的動物表演秀更是精彩萬分，那須動物王國每天都有滿滿的動物表演秀，但是不得不推的就是前文提到的「鳥禽類的表演秀」！

在FARM的草原上，和大家一起坐在看台，霎時間不知從何處飛來的帥氣猛禽類在頭頂呼嘯而過，簡直就是霸氣逼人；還有五顏六色的可愛夥伴也會一起加入表演，當然，在這兒也是有機會可以跟鳥兒們互動喔！表演結束之後別忘了去和鳥兒們拍照留念，機會難得～

不只是老鷹們，其他動物們每天也會帶來各種精彩表演，詳細動物表演秀時間表可以先去官網查詢，再來安排你的行程喔！

鳥禽類表演秀舉辦時間

平 日 11:30〜,14:30〜

週末例假日 12:30〜,14:30〜

動物秀每日行程表（日文）

還有更多那須動物王國在這裡：

🐻那須動物王國 🐻

地址：栃木県那須郡那須町大島1042-1

營業時間：平日10:00-16:30 | 周末例假日09:00-17:00 | 冬季期間10:00-16:00

票價：大人2,400日圓（冬季1,200日圓）／小孩1,000日圓（冬季700日圓）

交通：JR那須鹽原站接駁巴士，官方預約網站

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