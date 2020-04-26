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東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(下)

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

行程接著上集繼續前進…

三浦半島景點推薦２：馬背洞門

馬背洞門是透過風雨及波浪自然形成的海蝕洞穴，因為洞穴上方的道路看起來像馬背般而得名，又有「メガネ岩」、「めがねの洞門」、「めぐりの洞門」等稱號。高8公尺、寬6公尺，從洞穴中間望去可以看到蔚藍的天空和清澈的海水，在1930年代關東大地震前小型船隻是可以通過洞穴的，地震後地盤隆起而變成在水平面之上。在洞穴旁還有個縮小版的海蝕洞穴，不知道要經過幾年的大自然侵蝕，才會變成像馬背洞門一樣的大呢？

三浦半島景點推薦３：ウミウ展望台

三浦半島八景之一的「ウミウ展望台」，是一個在冬季期間可以觀察丹氏鸕鶿的展望台，丹氏鸕鶿是一種生活並築巢於沿海峭壁岩石間的生物，展望台上除了以欣賞沿岸風光外，更是許多愛鳥人士觀察候鳥生活的景點。

三浦半島景點推薦４：城之島公園

沿著步道前進最後的終點來到「城之島公園」。廣闊的公園內因為太平洋的強風及日光照射的關係，部分的植物都無法長得很高大，黑松的樹枝也因次歪斜、長向島的內側。當地居民喜愛在這悠閒的野餐、散步、吹吹海風。

皇太子殿下御成婚紀念樹

三浦半島景點推薦５：三崎港

三崎長是個具備天然防坡堤的城島良港，許多近海捕獲的魚類都會在此卸貨，甚至是遠洋而來的「鮪魚」也在此販售，因此三崎港鮪魚聞名日本。午餐使用B卷的鮪魚卷來品嘗道地新鮮的鮪魚吧！

鮮味樂

搭乘公車至三崎港下車，鮮味樂位在三浦市產地直送市場周邊，使用票卷可以免費享用一餐鮪魚定食，若是自行前往品嘗的話一份鮪魚定食也要2,000日幣左右，非常划算！大片又厚實的鮪魚吃起來好過癮～

地址：神奈川縣三浦市三崎 5丁目5-1

營業時間：11:00～19:00、周末與假日11:00～19:30

休日：星期二與不定休

官網：http://www.yajirushi.co.jp/senmiraku/index.html

三浦半島景點推薦６：水中觀光船 七彩魚號（水中観光船 にじいろさかな号）

最後一張的設施卷C卷選擇了可以欣賞海中生物的觀光船，從公車三浦港站旁的「三浦市民ホール」兌換乘船卷。

水中觀光船是一個半潛水式的觀光船，出港的前10分鐘可以在船上一層空間體驗餵食海鷗的樂趣，接著進到下層的觀賞空間，透過玻璃帷幕近距離欣賞水中悠游的魚群，最後還能體驗丟食魚餌餵魚群的樂趣。

回到三浦市民ホール後還能逛逛三浦市產地直送市場「URARI（うらり）」，新鮮的漁獲伴手禮商品就從這挑選吧。

觀光船營業時間：9:00（週日7：00）～17：00

一般費用：國中以上1,200日幣、小學生以下600日幣

三浦半島景點推薦７：三浦海岸海水浴場

最後一站搭乘巴士約30分鐘前往三浦海岸車站旁、市內最大的海水浴場「三浦海岸海水浴場」，沙灘綿延約1公里之長，從車站徒步前往僅需5分鐘左右的距離，交通便利、腹地廣闊、海浪平穩，因此許多東京居民會攜家帶眷前往戲水。

※補充：京急油壺海洋公園

三浦市還有個著名的「京急油壺海洋公園」，是三浦半島最南端的水族館。園內有30個大水槽以不同主題，劃分為四個展示區展示各種生物。在「魚的王國」展示區有近40種種類5,000多條魚，還可以欣賞到全長超過3米的沙虎鯊；在圓形的「回游水槽」能夠360度欣賞在優游的魚群；在「大海洋劇場：夢幻劇場」可以看到海豚和海獅的表演秀；在「企鵝島」可以欣賞悠閒生活的企鵝們。另外海洋公園也設置了多種互動空間，讓大家近距離體驗。

照片轉自官網：京急油壺海洋公園

費用：高中生以上1,700日幣、國中生1,300日幣、國小生850日幣、3歲以上幼兒450日幣、寵物500日幣

交通：三崎口站搭乘公車至「京急油壺マリンパーク」站

官網：http://www.aburatsubo.co.jp/language/zh/

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