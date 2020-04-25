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東京近郊一日來回好去處－三浦半島景點推薦(上)

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

說到東京近郊的旅遊是不是都只有橫濱、鐮倉、河口湖、箱根等等呢？這些推薦行程都是大家百推不厭的景點，但是是不是稍稍感到一成不變了呢？今天要來分享一處也非常適合從東京一日來回的近郊旅行，那就是位在神奈川縣的「三浦半島」！

三浦海岸在哪裡？

三浦半島位在神奈川縣，從品川站搭乘京急電車約1小時左右的車程即可抵達，是一個一邊可以欣賞相模灣、另一邊可以欣賞金田灣，充滿各種美麗港灣景緻的海邊小鎮。

東京近郊推薦：京急三崎鮪魚套票（みさきまぐろきっぷ）

前往三浦海岸一日遊時，絕對要使用這張「京急三崎鮪魚套票みさきまぐろきっぷ」，套票包含京急線往返三浦來回車票、指定乘車區間巴士票（無限搭乘）、免費鮪魚餐點兌換券一張、免費設施利用券一張，成人僅要3,500日幣就能暢遊三浦市。

品川站的京急電車入口旁設有京急三崎鮪魚套票專賣機器

除了京急三崎鮪魚套票みさきまぐろきっぷ之外還有三浦半島１日卷、２日卷等可以選擇。

京急三崎鮪魚套票會有三張票卷。Ａ卷：交通卷、Ｂ卷：鮪魚餐點兌換卷、Ｃ卷：設施卷

鮪魚餐點合作店家多達30多間，可以透過手機查詢每間店的混雜狀況，選擇一間喜愛的店舖前往。

官網：https://www.keikyu.co.jp/information/otoku/otoku_maguro/list.html

休閒設施有溫泉、DIY手作課程、觀光巴士、郵船、下午茶甜點等選擇，其中最人氣的莫過於溫泉設施與海洋公園了。

官網：https://www.keikyu.co.jp/information/otoku/otoku_maguro/facility.html

一日遊行程分享

從品川出發一路坐到最後一站的「三崎口」，從這裡開始可以使用A卷無限搭乘指定區間的公車。

三崎口站設有觀光案內所可以諮詢

首先來到最遠的「城之島」。城之島位在三浦半島的最南端，位於相模灘向外突出處，是神奈川縣最大的自然島，從鎌倉時代以來就是知名的觀光名勝，由於受到海浪不斷地拍打侵蝕，這裡的岩岸與斷崖景觀非常壯麗，海水也非常清澈。在城之島上推薦沿著觀光步道、以徒步的方式欣賞整個島的自然景觀。

三浦海岸「城之島」。海蝕與風切的一道道紋路，非常適合拍照！

三浦半島景點推薦１：城之島燈塔

從西邊的「城之島燈塔」開始觀光步道的旅程，城之島燈台是日本第5個西式燈台，白色俐落的造型又稱為戀愛燈塔。

彷彿歐式庭園般的白色燈塔園區

沿著步道前進會經過第一展望台、見晴し広場miharashi廣場、第二展望台再到知名景點馬背洞口。miharashi廣場是推薦拍照的位置區，從這裡可以看到遠處小小的馬背洞門，周圍的海岸、礁石與美麗的大海都能夠完整的欣賞，另外這裡也設有椅子供遊客休息。

一日遊還未結束，讓我們下集待續…

窩日本推薦閱讀：江之島、鎌倉一日遊景點推薦–交通、必吃美食、求好運　

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觀光 一日遊 步道

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