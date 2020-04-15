日本人關東最想居住地區居然不是吉祥寺了? 今年最新人氣排行出爐

【撰文:Shinon/ 窩日本】

大家有看過日劇《只想住在吉祥寺嗎?》嗎？日本大型地產網站SUUMO每年都會發表「最想住的地區排行榜」，而往年吉祥寺常常佔據第一位因而聞名。不過，最近幾年吉祥寺的第一位都被其他地方搶走，那第一名是哪裡？來看看最近公佈的2020年排行榜，還有讓人意外的事實！

2020年日本人最想住的關東地區排行榜

在3月發表的2020年排行榜中，神奈川縣的橫濱竟然打敗東京地區，連續3年蟬聯第一位！橫濱近年發展如火如荼，很多商業設施陸續開幕，像是去年開幕的ASOBUILD、YOKOHAMA HAMMERHEAD，從娛樂文化方面到一般購物等生活配套都很完善，基本上衣食住行等一切所需都可以在橫濱找到。

除了設施豐富，橫濱的交通也很方便，JR、東京Metro、京急電鐵及多條鐵路路線，連接起東京市中心及羽田機場等地方，四通八達。利用JR湘南新宿線的話，最快29分鐘便可以到新宿，即使橫濱不在東京地區也完全沒影響，通勤通學都十分方便，難怪近年受到很多關東人的喜愛，想要搬到這裡去！

榜上其他東京地區惠比壽、吉祥寺、品川、新宿、池袋、目黑及中目黑，作為旅遊地點，相信外國旅客也不陌生，都是商業設施齊全，交通方便的地方，而有趣的是埼玉縣有2個地方大宮及浦和都打入十大！

由GACKT及二階堂富美飾演的日本電影《飛翔吧！埼玉》在2019年掀起熱潮，獲得不錯的票房。這部電影惡搞關東地區東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣的當地文化，當中大量自虐對白都讓日本人感到共鳴又好笑。的確，相比起東京都及神奈川縣，埼玉縣在日本人心中有著土氣、落後、沒有代表的景點或文化的形象，在很多日本綜藝節目中都常被取笑，但近年卻漸漸起了一些變化。

來源自photo ac

自2019年起，埼玉縣的大宮及浦和都打入日本人最想住的關東地區排行榜的十大，大宮更是第4位這個不錯的位置，相比起互相視為「競爭對手」的千葉縣的船橋位在21位，埼玉縣已算不錯的成績。

事實上，大宮車站周邊近年進行再開發，車站連結著LUMINE商場，旁邊就有SOGO、高島屋、OIOI等百貨公司，購物十分方便。而且利用JR湘南新宿線的話，從大宮直通池袋只不過26分鐘，比東京要便宜的房租，卻有不錯的環境，讓埼玉縣開始變得受歡迎。

來源自moominvalleypark instagram

去年嚕嚕米主題公園Moominvalley Park的開幕，加上建設中大型購物中心深谷市花園Premium Outlet，埼玉縣的魅力正在被廣泛接受，或許有一天也會突破頭三名，甚至拿下第一位。對你來說，最想居住的日本地區又是哪裡呢？

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