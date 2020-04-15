才不是河馬！日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park 走進精靈森林「嚕嚕米谷」

去年JAPANKURU有和大家介紹過在埼玉新開幕的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley Park」的消息，而時隔將近一年，我們終於找到機會走了一趟，拜訪這在東洋地區唯一的一座神秘卻又療癒的精靈森林「嚕嚕米谷」。

喔？為什麼叫精靈森林？因為嚕嚕米本身是精靈，不是河馬也不是犀牛啦！

MoominValley Park中的嚕嚕米。

位於埼玉飯能的嚕嚕米主題樂園，自東京出發大眾交通並不複雜。我們這次是在平日的下午，自池袋搭乘西武池袋線，到飯能轉接駁車作為交通方式。從池袋到飯能，急行列車車程一般48分左右，若搭乘西武特快Laview・Red Arrow號，則更省時又舒服囉，只不過要另外加購500日圓的特快車券。

Laview・Red Arrow號。

嚕嚕米主題樂園 Moominvalley Park（ムーミンバレーパーク）

地址：埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

交通方式：

西武「飯能」站 北口轉乘接駁公車Metsa（メッツァ）下車，車程13分鐘

JR「東飯能」站東口轉乘接駁公車Metsa（メッツァ）下車，車程12分鐘

開園時間：10:00～18:00

官方網站

一出飯能站北口，便能看到通往Mesta的接駁公車。

對於嚕嚕米，想必不少人和筆者一樣有種熟悉又陌生的感覺。雖說聽到「嚕嚕米」的名字，都知道是這隻白白胖胖的眼睛咕嚕咕嚕的可愛傢伙，有著一家很像的家人、好朋友紅衣小女孩「小不點」和綠衣綠帽的「阿金」，然後是一部北歐童話作品。所以這一趟旅程，也算是一趟「認識嚕嚕米之旅」。

嚕嚕米是隻小精靈，住在芬蘭森林中，一個叫做嚕嚕米谷的地方，和家人與朋友們過著無憂無慮的生活。他們對自己所居住的嚕嚕米谷周遭環境充滿好奇，因此常常展開冒險探索，並遇到各種稀奇古怪的事。嚕嚕米的系列作品，據說是芬蘭人一定都看過的兒童作品之一，更是曾被評為芬蘭精神代表與國家精神認同，可見這部作品在芬蘭是多麼經典。

1969年因日本製作了嚕嚕米卡通，並在電視台播放，在日本獲得高人氣。而後1990年日本再製作嚕嚕米動畫，台灣、香港、中國大陸等國家引進放映後，嚕嚕米就此走進華人世界。（編按：原來我們是這樣認識嚕嚕米的啊⋯⋯）

嚕嚕米主題公園的遊園地圖。

2019年在埼玉開幕的嚕嚕米主題樂園Moominvalley Park，是嚕嚕米在海外第一座主題公園。在圍繞著最早為了農業灌溉打造的人工湖「宮澤湖」，Moominvalley Park與另一座北歐生活風格綜合型商業設施「Metsa」相連，擁有舒適療癒的自然風景。我們前往的那天是平日午後，陽光晴好煦暖，公園內的人們帶著寵物悠閒自在，可想見這裡定是不少日本人假日午後的休閒之所。

到Metsa逛逛散步是不需要門票的，但若想要進入Moominvalley Park，就必須購買門票囉。

下了接駁公車入園，會先見到宮澤湖與Mesta。

Moominvalley Park入口的「大書」，可是這裡的定番打卡點。

想了解嚕嚕米？到KOKEMUS看展就對了

雖說進入Moominvalley Park就是到了嚕嚕米的世界，不過若想要真正認識嚕嚕米的故事和世界觀，覺得這樣才能玩得更盡興的話，不妨就先到園內的KOKEMUS去看展吧。就在園內地標「嚕嚕米的家」旁邊的KOKEMUS，是整座公園的靈魂，裡面由作者朵貝及嚕嚕米作品的常設展，以及會不定期更換的企劃展。

KOKEMUS常設展入口，作者朵貝和嚕嚕米的角色們在迎接大家。

我們這次選擇直接從3樓開始往下逛。KOKEMUS的3樓展出的是各種嚕嚕米的大型藝術裝置，包括一些等比例角色雕像、立體畫板以及數位投影，營造出故事中許許多多不同場景，真有走入故事舞台的感覺。且這裡開放大家拍照，可說是專為打卡族群量身設計的好場所。

出現了！嚕嚕米和他的家人朋友們！

數位投影加上3D及2D大型展示品，打造出有一點神秘的童話氛圍。

在自3樓要往2樓走時，便能看到那高達兩層樓的嚕嚕米谷模型——這可是筆者個人最喜歡的展覽部分之一。自3樓眺望和從2樓仰望起來「風景」不大相同，各有各的趣味。

自3樓看下去的嚕嚕米谷模型，夢幻卻又恢宏。

從3樓拉長相機鏡頭焦距拍攝，更有種玲瓏的童話感。

中間的嚕嚕米的家會固定旋轉，讓大家可以看到屋子裡面嚕嚕米一家人生活的樣子。

來到2樓，則是作者朵貝和嚕嚕米作品的常設展及企劃展。在這裏就如同參觀「嚕嚕米美術館」一樣，在欣賞作品畫作的同時，了解作者生平及嚕嚕米誕生成長的一切。印象最深刻的，莫過於有一區展示了嚕嚕米系列作品中出場的所有重要角色及介紹，觀覽起來特別有趣味。

2樓的嚕嚕米展覽空間，是能讓大家真正了解這部作品的好地方。

在角色登場的展示空間中，牆上能見到好多從來沒見過的角色，下方的檯子上還有各角色的介紹。

想了解嚕嚕米？一起去看多媒體劇場吧

Moominvalley Park中，除了KOKEMUS的靜態展覽外，也可透過有趣的數位劇場，和嚕嚕米及好朋友們一起去冒險。園內最主要的體驗型多媒體劇場有兩個，分別是「小不點的遊樂園」（Little My play spot）及「海之Oxtra號」（Oshun Oxtra）。不過這兩項體驗設施，都必須另外購買入場券，分別是700日圓和1000日圓。我們這次是直接購買了園內1700日圓的體驗設施通票，不僅可以參與這兩個多媒體劇場，還包括寫真Studio、嚕嚕米的家樓上的參觀、宮澤湖上空中飛人等設施體驗。

海之Oxtra號，則是跟著嚕嚕米爸爸一起出海探險。這劇場超級推薦給帶小朋友來玩的爹媽們。劇場中不僅能見到漂亮的投影空間，並結合實物道具，以及風、灑水等效果，讓大家真有身臨其境，與嚕嚕米爸爸一起冒險的感覺。

小不點的遊樂場，主要是在講小不點到嚕嚕米家作客跑跳的情節。有趣的是，工作人員還會拿相機幫大家拍照，讓大家「加入」小不點的行列，在嚕嚕米家走來走去。

想了解嚕嚕米？那就到舞台劇場見見他

無論是展覽還是多媒體劇場中的嚕嚕米，或許都還不能讓你切實感受到嚕嚕米的「存在」？那麼可別錯過園內定時會有舞台劇演出的「Emma劇場（Emma‘s Theater）」囉。Emma劇場其實也是嚕嚕米小說中的一個場景之一，在嚕嚕米谷鬧水災時被沖走了。現實生活中重現在公園內，可見到嚕嚕米、爸爸、媽媽、阿金、小不點等角色登場演出。演出之外的時間，角色們也會隨機出現在園內和大家合照噢。

Emma劇場中，嚕嚕米和好朋友阿金與小不點一起蹦蹦跳跳，帶動台下的大家也好開心。

嚕嚕米谷中還有一座寂寞山⋯⋯

前面在看地圖時，眼尖的同學也許有留意到，嚕嚕米主題公園中除了主要的嚕嚕米谷區外，還有另外一塊主要區域「寂寞山」。在寂寞山上，有座可愛的「希米倫的遊樂場」。木頭搭成的可愛小城堡，裡面的小空間擺設精緻，不僅小朋友穿梭起來特別盡興，大人走入探索亦趣味十足。在希米倫的遊樂場後，還有園內非常具有人氣的「湖上空中飛人」體驗，在報名體驗後，會有訓練有素的專業工作人員為大家說明滑軌遊戲規則，並協助大家體驗。

左圖是大朋友小朋友通吃的「希米倫的遊樂場」，右圖是超刺激的戶外體驗設施「湖上空中飛人」。

嚕嚕米主題公園 Moominvalley Park中的美食選項其實不少，園內主要有以正餐為主的「嚕嚕米谷食堂」、咖啡店「Shop & Cafe」以及甜點屋「鬆餅餐廳」三所，且在嚕嚕米谷外的Mesta區，還有更多北歐風等其他料理餐廳可選擇。

但到這種主題樂園吃美食，最令人期待的自然是嚕嚕米主題餐點囉！所以這次我們直接到訪了位於KOKEMUS中的嚕嚕米食堂，點了谷內招牌的「寂寞山燉牛肉飯」及阿金主題的「綠帽子義大利麵」。若你以為這餐點和某些主題咖啡的餐點一樣，只是好看好拍而已的話，那可就大錯特錯了。餐點上桌後，我們瘋狂拍了照，便也沒有多期待地吃起來，卻被它的美味震驚了一下。尤其是寂寞山燉牛肉飯，受到採訪成員一致好評。

以阿金為主題設計的「綠帽子義大利麵」，特製和風蒜味菠菜義大利麵，灑上些許罌粟籽，並綴上可食用的小黃花一朵，嚐起來正如它的視覺效果一樣清新。

好評的「寂寞山燉牛肉飯」，小山狀的米飯上，淋上蔬菜與菇類同燉的牛肉醬，上頭再放上米可樂餅。香濃的醬汁搭配米飯，滋味恰到好處，而米可樂餅與醬汁的搭配，又是另外一種口感。

嚕嚕米谷食堂內部。

吃完正餐，自然而然地想來點甜的，於是我們到了KOKEMUS 2樓的「Shop & Cafe」，來了正是季節且看起來很厲害的「草莓牛奶」以及夢幻Tiffany藍的「淺藍帽子柑橘塔」。其中「淺藍帽子柑橘塔」是以嚕嚕米中，那位穿著條紋衫的、看似小男孩的金髮小女孩「杜娣」的帽子為主題設計而成的，本來就很喜歡吃檸檬塔的同學，可千萬不能錯過。

Shop & Cafe中的草莓牛奶中，能喝到新鮮的草莓果肉，而牛奶、草莓果醬與鮮奶油，亦帶來不同的味覺層次。不過作為檸檬塔控，吃得最心滿意足的，還是這塊夢幻的柑橘塔了！適中的甜度帶酸，清爽過癮，一切恰到好處。

不得不說，來到嚕嚕米主題公園的大家，想必早就做好了準備大買一場周邊商品的心理準備，畢竟在這座Moominvalley Park中的「嚕嚕米谷商店」，可是算是世界目前最大間的嚕嚕米主題商店。裡面不僅有許多園區限定的商品、服飾、生活雜貨等，2樓和「Shop & Cafe」相連的商店空間，則是來自芬蘭的嚕嚕米商品，絕對絕對絕對會讓嚕嚕米粉絲們久久陷入其中。（笑）

同樣位於KOKEMUS一樓的「嚕嚕米谷商店」，可說是世界第一大嚕嚕米主題商店。

娃娃公仔和嚕嚕米的手機配件，都是店內的超人氣商品。

左邊是Moominvalley Park的限定商品「嚕嚕米的家鐵罐巧克力夾心餅乾」；右邊則是今年適逢嚕嚕米75週年紀念的特別商品特區，也許不少粉絲已經知道今年是嚕嚕米的75週年紀念，在台灣的嚕嚕米咖啡也有對應的特別活動，若到日本來，當然也別錯過嚕嚕米主題公園的特別紀念商品。

嚕嚕米谷走一遭 更好奇這裡的故事了

不得不承認，在到嚕嚕米主題樂園Moominvalley Park來之前，對於嚕嚕米的認識真的只停留在認得幾個主要角色的名字而已，連角色性格和角色關係都不是很清楚。但這一趟走下來，不僅陶醉於這座精心打造的精靈樂園中，深深感受到它白天時的療癒快樂，以及入夜後的神秘浪漫，更開始對這部芬蘭國民兒童著作感興趣，想著有機會找來嚕嚕米卡通或小說來看看，了解一些發生在嚕嚕米谷裡的故事後，再次造訪這座樂園，想必玩起來又是另一番滋味。

這小路燈中的精靈好像在說著：「嘿！下次再到MoominValley Park來找我們玩喔！」

© Moomin Characters TM

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