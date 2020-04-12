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招財貓燒、烏龍麵必去！東京日暮里「谷根千」一日散步（下）

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Sharon/ 窩日本】

看完了上集的日暮里「谷根千」散步特輯，當然不僅有那些地方而已，還有許多熱門景點等著我們再一起去挖掘，現在就跟著我一起規劃下次的目標店家吧！

◆和栗や

東京都台東区谷中3-9-14）

這家「和栗專門店」在自家的網站上都有詳細介紹原料、理念，看完之後認真覺得下次要去朝聖啦！

相片來源　日本老饕

大家可以上官網看菜單哦，記得不要在深夜看哦，會餓。

◆根津釜竹　ねづ　かまちく

京都文京区根津2−14−18

相片來源　日本老饕

「根津釜竹」不只有美食、美酒，店鋪本身的建築也是個寶，上網查了資料才知道。身為烏龍麵控，錯過這麼經典的店真是不應該。谷根千，我們會再見的！

◆谷中仙貝信泉堂

（東京都 台東区 谷中 7-18-18）

我這次經過的時候店還沒營業，老闆似乎正在製作仙貝，能被稱為東京名物應該是名不虛傳，下次一定要去嚐嚐！

谷根千除了這些「好味道」也有許多小店可以逛上一整天，下面就帶大家來一起「散步」吧！

創意十足的「招財貓燒」！

女孩們最愛的雜貨小店，這邊賣的帆布包價格都很親民，樣式也很多樣！

路過這家豬排店，我的豬排魂馬上燃燒起來…下次要去一整天中餐、晚餐都要好好享受！

店內有許多讓人會心一笑的設計小物，送禮自用都適合！

這是我的愛店…女孩們夏天就是要擁有一個竹籃包阿！店內還有更多Fashion的竹籃包設計款，此外還有皮件可以做選擇喔！

ZAKUROらんぷ家土耳其馬賽克燈飾專門店，還沒進店就被神秘的燈飾吸引，除了可以直接購買喜歡的燈飾外，店家還提供DIY的教學，想要獨一無二紀念品的你，快來體驗看看吧！

今天的文章帶大家看看我眼中的谷根千，請各位體諒有許多熱門的店家或地點沒有介紹到，這裡實在是太精彩了！等待大家親自來尋寶！

親愛的谷根千，謝謝招待，我們下次再見！

窩日本推薦閱讀：跟著日劇《孤獨的美食家》的取景地吃遍炸豬排丼、烤肉、甜點等，在東京周邊來一場道地的美食之旅吧！　

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