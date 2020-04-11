在地人都推薦！東京日暮里「谷根千」一日散步 在老街尋寶、品小吃

【撰文:Sharon/ 窩日本】

除了到藥妝店掃貨、Outlet搶便宜、人氣下午茶店排隊外，到日本東京也有不一樣的選擇哦！今天要介紹的是連日本在地人都非常推薦的「谷根千一日散策」，讓你感受有別於熱鬧的新宿、涉谷不同的氛圍，帶你感受悠閒的午後、在各式小店裡尋寶，並到非連鎖的特色餐廳用餐，享受連在地人也瘋狂的地方小吃。

「谷根千」其實是三個地名的統稱，分別為谷中、根津、千駄木。這次的行程會走遍這三個地點，但其實小編是在JR日暮里站下車的（笑）。相信很多旅客在回國前都要到日暮里轉乘Skyliner到機場吧！不妨安排一下行程，回國簽到「谷根千」收心、沉澱一下心情。

好的！這就是我們這次要使用的尋寶圖，地圖原圖來自谷根千ねっと，由於字有點小我只擷取了部分，要看完整版的請上他們網站看喔！另外這地圖不包含所有店家，我只是想讓大家知道散步的路線和各站分佈位置。

最上面的にっぽり就是日暮里站哦！小編就是在日暮里下車，沿著紫色方向前進，會經過「谷中銀座商店街」、「千駄木」、「根津」再沿路繞回日暮里搭車回家的哦。大家不一定要全程照抄，歡迎大家自行「尋寶」尋找不一樣的樂趣！

寶藏清單:

◆後藤の飴

(東京都荒川区西日暮里3-15-1、星期三公休)

原本我對老店的想像是：陰暗的燈光、寧靜的店面、陳舊的擺設和沉默的店主。沒想到「後藤の飴」完完全全顛覆了我對老店的想像！

店面的外觀就充滿童趣，這家開業於大正11年(西元1922)的老店，除了原料天然之外，也時常推出季節限定的口味，讓旅人能在不同的季節，有不一樣的驚喜！

玲瑯滿目糖果種類，店內陳列的方式也很有趣，我在「受女性歡迎」的區域挑到了梅子口味的糖果。另外還有生薑、抹茶、綠茶…等等我也想嘗試的口味。不停的創新，卻不忘老店的初衷，堅持用最好的原料給愛吃糖的孩子們，噢…我是說「我們」。

再來要介紹本店的靈魂人物！老闆本人！老闆真的神級可愛！我大概能理解為什麼他們家的糖這麼棒了。就是這樣的好客、這樣樂於分享、這樣面帶微笑迎接每一個客人，就是他們秘密配方！

老闆的兒子精通中文，老闆還拿他兒子寫的中文標語給我檢查文意有沒有出入，兒子的中文真的很強欸，百分百全對！希望下次可以見到兒子本人跟他聊天！大家有看到老闆手上拿的脆笛酥嗎？有沒有似曾相似（笑）店裡擺了很多台灣的糖果餅乾，遊子Sharon表示懷念。

除了糖果外，店內還有各式古早味日式餅乾！對日本人來說應該相當懷舊，而對外國旅客來說根本就是挖到寶！對我來說收到這樣的伴手禮會無比開心，有別於觀光區專門賣給旅人的伴手禮，這裡每一項產品都可能勾起一個人的回憶，透過品嚐這些回到舊時光。Sharon真·心·推·薦！

◆邪悪なハンコ屋しにものぐるい

(東京都台東区谷中3-11-15、基本上星期二公休)

到日本工作、生活之後，我就有發現日本人無處不需印章。雖然台灣也是，但是對日本來說，印章似乎比簽名更來的正式，比方說加班單啦、出勤表啦，沒有印章只有簽名都是不行的哦。我因為一直沒有去刻日文名的印章，前輩還直接刻了一顆給我。（笑）

各位讀者，這家Ｑ翻的邪惡印章店其實非常用心。因為他開在谷中銀座商店街的開頭，大家逛街前先登記好，回家就可以拿到熱騰騰的邪惡印章了！為了讓大家好好利用時間逛街尋寶，在此附上「邪悪なハンコ屋しにものぐるい」官網，患有選擇障礙的旅人們，可以看好再去現場訂製哦！左邊的分類真的非常人性化，直接幫你區分你是貓控、狗控、還是兔子控。我自己覺得鱷魚和大象真的很可愛啦！印章的大小、搭配的圖案、字體，全部都能在網路上一目了然哦！

◆戦うＴシャツ屋ー伊藤製作所

如果印章不夠彰顯你的個人Style，可以直接轉戰隔壁的「戦うＴシャツ屋ー伊藤製作所」。除了配色繽紛外，各式幽默的句子搭配上可愛慵懶的插圖，讓你用可愛不失禮的方式宣洩一下平時壓力，大家可以問問有學過日文的朋友T-shirt上的標語是什麼意思再購買，找到最適合你的「戰鬥T」！

◆金吉園

（東京都台東区谷中3-11-10、星期三公休）

我原本不抱任何期待走進這家茶坊，想說應該跟我在台灣看的陶器店不會有太大的差別吧，沒想到這家店不僅對歐美遊客充滿魅力，對同樣來自亞洲的我也是魅力十足。

首先看似中規中矩的基本款，並不基本，無論是花樣或是外型都有非常多選擇，我自己很喜歡傳統與現代融合的陶器。比方說外型是傳統款式，卻帶有非常現代的色彩設計。

有趣的設計款也是讓歐美旅客們目不轉睛，價格又蠻合理的，想增添生活的情趣就靠這些小設計點綴囉！

◆おにぎりカフェ利さく

（東京都文京区千駄木2-31-6、星期三公休）

其實到了這家店之後，我已經對本日旅程感到滿足，覺得可以回家了！這家「飯糰咖啡館」真的是面面俱到，滿足我在日本想吃和食、想拍美照、想吃清爽的午餐、想吃自己不會料理的海鮮又必須顧顧荷包的我。

這次點的是中午的特餐，其中兩個飯糰有一個可一自己選口味，我選了鮭魚明太子，幸福地要飛上天啦！這樣一個套餐只要日幣800圓，店內的氣氛又很棒，適合在谷中銀座商店街逛完之後好好的休息享受。

店門口還有各式飯糰的Menu，手繪的菜單貼在黑板上也太可愛，很多媽媽都騎腳踏車來外帶呢！

◆根津神社

(東京都文京区根津1-28-9、盡量在下午5點前造訪哦，一年中有幾個月是5點休息)

到日本少不了造訪神社，只要一到神社就能感受身心放鬆，好好地和自己對話。或許想尋找心靈的寄託、也許想問問未來的方向，心誠則靈。

最知名的千本鳥居應該是「京都．伏見稻荷大社」，在東京有「根津神社」。想到每一座鳥居都是一個願望大家都是有想保護的人、想達成的目標、想完成的夢想啊！我也和你們一起為生活努力著，大家都不孤單。

我去的時候根津神社最著名的「つつじ祭り」杜鵑花祭典就已經結束了，大約每年的四月份到五月初哦。儘管如此，一樣美麗動人、一樣賞心悅目。

◆根津のたいやき

（東京都文京区根津1-23-9-104，星期六、星期日休息，不定休日在Twitter上公布）

我個人是不迷信排隊美食的。但是當你聞到陣陣香味、再看到阿公阿嬤們不畏豔陽乖乖地排隊，每個看起來都像老饕啊！

現做熱呼呼的鯛魚燒拿到手，瞬間被幸福感融化。表皮烤到微脆、帶著淡淡的焦香味，紅豆內餡甜味剛剛好，香氣十足不甜膩，完美的搭配。

每日早上10點開賣，賣完為止，而且還休六日！各位觀眾真的不要小看公休日是星期六、星期日的鯛魚燒店阿！

小朋友手繪的A4海報看得我很陶醉(笑)，大家也看清楚囉！內餡的紅豆是來自北海道的、手工的鯛魚燒已經有60年的歷史囉！請老闆好好經營，迎接下一個60年，我要帶我孫子去吃。

以上是這次我到「谷根千」所看到的、感受到的，想要分享給大家！我是第一次到谷根千，就被這個地區深深的吸引，非常推薦大家也去逛逛喔！

但是專業的日本旅人們一定覺得我介紹得不夠齊全，所以下集補上三家我下次的目標店家，也是已經在網路上熱門到不行的店家喔。（笑）敬請期待…

窩日本推薦閱讀： 東京下町、懷舊風情「柴又」最完整景點美食攻略–帝釋天參道老舖美食、山本亭庭園、寅さん記念館．．．．

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」