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吃再多也不怕的「健康甜甜圈」！京都新打卡名店koé donuts kyoto，時尚設計話題爆表

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

由日本知名建築師隈研吾在東京中目黑設計了最美星巴克「「星巴克臻選®東京烘焙工坊」（Starbucks Reserve Roastery Tokyo）」你去過了嗎？那麼在京都還有一間一樣由隈研吾先生操刀的新概念甜甜圈店「koé donuts kyoto」 ，吃的不只是美貌，還有健康。

不只打卡拍美照，還可以自己做的「koé donuts kyoto」

今年春天，由日本知名建築師隈研吾在東京中目黑設計了最美星巴克「「星巴克臻選®東京烘焙工坊」（Starbucks Reserve Roastery Tokyo）」，然而京都也不寂寞，來自日本生活品牌 Koe，今年三月也邀請了隈研吾先生，選在京都新京極通四條打造全新概念的時尚甜甜圈專賣店「koé donuts kyoto」，一開幕就成為日本人的重要話題，現在跟著JAPANKURU一起來看看吧！

原本就以獨特風格而深受歡迎的 Koe，相信對於日本文化頗有了解的你，並不陌生。
原本就以獨特風格而深受歡迎的 Koe，相信對於日本文化頗有了解的你，並不陌生。

店內設計大量使用由京都嵐山製作的六眼手編竹籃，古風結合現代的潮流感，不可錯過。
店內設計大量使用由京都嵐山製作的六眼手編竹籃，古風結合現代的潮流感，不可錯過。

大片落地玻璃窗讓店內視覺空間更加開放。
大片落地玻璃窗讓店內視覺空間更加開放。

也可以看街糕點師們現場製作甜甜圈的過程。
也可以看街糕點師們現場製作甜甜圈的過程。

關於 koé donuts kyoto

koé donuts kyoto以「Life Happens, Donut Helps」為店鋪概念主題，並跳脫過往甜甜圈店帶給大家的刻板印象，以有機、天然食材和產地直送為製作理念，讓你吃的每一口是美味，卻沒有罪惡感。

在SNS上人氣大爆發的甜甜圈，這款身兼健康的五色豆甜甜圈好吃又好看。（350日圓）
在SNS上人氣大爆發的甜甜圈，這款身兼健康的五色豆甜甜圈好吃又好看。（350日圓）

來到京都當然不能錯過品嘗抹茶的機會。
來到京都當然不能錯過品嘗抹茶的機會。

包裝也是非常講究的。
包裝也是非常講究的。

人氣插畫家長場雄也加入助陣

你對於這簡單線條卻勾勒出傳神神韻的插畫風格應該也不陌生吧？沒錯不僅是隈研吾親自操刀店內設計，包裝也請來了人氣插畫家長場雄，店內也有koé donuts kyoto和長場雄合作的京都限定周逼商品同步販售，粉絲可別錯過啦！

翻玩吐舌的愛因斯坦想吃甜甜圈的模樣，讓人會心一笑。
翻玩吐舌的愛因斯坦想吃甜甜圈的模樣，讓人會心一笑。

與長場雄的周邊種類眾多，作為伴手禮也是很有品味的選擇。
與長場雄的周邊種類眾多，作為伴手禮也是很有品味的選擇。

馬克杯超實用～
馬克杯超實用～

老帽也是實用的選擇！
老帽也是實用的選擇！

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星巴克 京都 東京

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