吃再多也不怕的「健康甜甜圈」！京都新打卡名店koé donuts kyoto，時尚設計話題爆表
由日本知名建築師隈研吾在東京中目黑設計了最美星巴克「「星巴克臻選®東京烘焙工坊」（Starbucks Reserve Roastery Tokyo）」你去過了嗎？那麼在京都還有一間一樣由隈研吾先生操刀的新概念甜甜圈店「koé donuts kyoto」 ，吃的不只是美貌，還有健康。
不只打卡拍美照，還可以自己做的「koé donuts kyoto」
今年春天，由日本知名建築師隈研吾在東京中目黑設計了最美星巴克「「星巴克臻選®東京烘焙工坊」（Starbucks Reserve Roastery Tokyo）」，然而京都也不寂寞，來自日本生活品牌 Koe，今年三月也邀請了隈研吾先生，選在京都新京極通四條打造全新概念的時尚甜甜圈專賣店「koé donuts kyoto」，一開幕就成為日本人的重要話題，現在跟著JAPANKURU一起來看看吧！
關於 koé donuts kyoto
koé donuts kyoto以「Life Happens, Donut Helps」為店鋪概念主題，並跳脫過往甜甜圈店帶給大家的刻板印象，以有機、天然食材和產地直送為製作理念，讓你吃的每一口是美味，卻沒有罪惡感。
人氣插畫家長場雄也加入助陣
你對於這簡單線條卻勾勒出傳神神韻的插畫風格應該也不陌生吧？沒錯不僅是隈研吾親自操刀店內設計，包裝也請來了人氣插畫家長場雄，店內也有koé donuts kyoto和長場雄合作的京都限定周逼商品同步販售，粉絲可別錯過啦！
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