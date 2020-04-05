東京內行人私房賞櫻秘境！ 京王讀賣樂園「千棵櫻花樹」春之攻略

蓄勢待發的櫻花季即將來臨，你已經身經百戰？又或是剛上路的賞櫻初心者？！

這次JAPANKURU不帶你去熱門賞櫻景點跟風人擠人，我們要去東京的讀賣樂園賞櫻花！

擁有55年以上歷史的讀賣樂園，是日本的原創樂園之一，位於東京都稻城市與神奈川縣川崎市之間，一直以來都是東京人心中的人氣樂園。大家意想不到吧，這裡竟然是東京的神祕私房賞櫻景點！

你可以搭上雲霄飛車穿插在櫻花之中。

你也可以搭乘摩天輪從高空俯瞰櫻花。

讀賣樂園一年四季皆有不同主題，也樂於和各家廠商進行跨界合作，這裡有爽度超～高的雲霄飛車、夏天有水上樂園和消暑清涼的鬼屋特輯，冬天則是擁有都內最大最夢幻的燈光秀，而在此刻櫻花降臨之際，園內有近1000棵櫻花樹正含苞待放，等待遊客來訪！

去讀賣樂園最便利的方法就是從新宿站出發，兩種方式抵達！可以搭小田急線在讀賣樂園前站下車，或是搭上京王線搭到讀賣樂園站，最快21分就能抵達，但是！如果你想要搭高空纜車的話，就要一定選京王線的讀賣樂園站唷！像之前的寶石燈光秀一樣建議，如果你想要高空「橫掃（？）」櫻花的話？！搭著纜車還可以省去你從車站走到園區門口那段路喔！

讀賣樂園（よみうりランド）

地址：東京都稲城市矢野口4015−1

交通：京王讀賣樂園站（高空纜車這裡搭乘）／小田急讀賣樂園前站

票價：詳細票價結構請上官網查詢

營業時間：10:00-20:30

一開始就跟大家說了，讀賣樂園裡種植了約1000棵的櫻花樹。

樹種也多達１０種，緊密的散佈於園內的各個角落，讓遊客走到哪裡看到哪裡，就算在東京其他賞櫻名所，也很少能夠一次收集到這麼多櫻花樹種喔！

白日裡可以經過從天而降的櫻花隧道。

入夜後搭配點燈，變成別有一番風情的夜櫻。

不再人擠人，就到讀賣樂園來邊玩邊賞櫻。如果你已經來過日本賞櫻了，你可能會有究竟是「賞人」還是「賞櫻」的困惑吧？

如果你是賞櫻初學者，又特別在這時候賞櫻順便好好玩一玩的話，那麼讀賣樂園就會是你唯一的選擇！

每年到了這個時候，免費賞櫻名勝不只是各地日本人蜂擁而至，來自海外慕名而來的觀光客們同樣不遑多讓，需要付費入園的讀賣樂園，不僅幫你過濾掉許多遊客，園內的各種遊樂設施更是一點也不遜色！究竟是要搭纜車或是摩天輪？還是雲霄飛車穿梭花海，總之讓你邊賞櫻邊玩，邊玩邊賞櫻！

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