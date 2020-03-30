看煙火秀、戴可愛頭飾～逛「東京迪士尼必做十件事」，沒做別說你來過！

一生能去一次東京迪士尼，可以說是大人小孩共同的夢想，但東京迪士尼那麼大，到底有什麼是東京迪士尼必買、必吃、必看、必玩的呢，今天就讓小編來告訴你，來到東京迪士尼你一定要做的十件事，一定要看完，不然會後悔～

TOP10.必玩設施絕不能錯過

小熊維尼獵蜜記。 圖／IG, lutz_chiyo

怪獸電力公司迷藏巡遊車。 圖／IG, nisu1709

東京迪士尼既然是個遊樂園，那一定有些設施是絕對必玩的，這裡小編推薦三個絕對要玩到的設施，小熊維尼獵蜜記、怪獸電力公司迷藏巡遊車、巴斯光年星際歷險這三項可是東京迪士尼當中刺激跟娛樂度百分百的設施呢，絕對不能錯過了。

TOP9.超萌迪士尼明星迎賓會

迪士尼明星迎賓會。 圖／IG, yk_yz19

迪士尼明星迎賓會。 圖／IG, yk_yz19

接下來這個活動在東京迪士尼當中可說是可遇不可求的超人氣活動－迪士尼明星迎賓會，在指定的時間跟園區中，時不時會有超人氣的迪士尼明星們出沒，想要跟他們拍照的話小編教大家一些小撇步，像是戴上頭飾或吸引他們的注意，也可以拿出筆記本去要簽名後順便拍照，如果入園當天是你的生日的話，記得要去拿生日貼紙，整個園區的迪士尼人物都會熱情地招呼你呦。

迪士尼明星出沒的時間每天都不一定，大家可以參考官網到指定地點碰碰運氣！

TOP8.超超超大迪士尼火雞腿

火雞腿。 圖／IG, p12101203

火雞腿。 圖／IG, mori_kyo

沒錯！就是這麼大，東京迪士尼樂園的招牌，超大隻火雞腿，不來迪士尼可是很難吃到的，雖然口感上評價兩極，有人說肉質有嚼勁，吃起來大支又過癮；但有些人卻覺得不夠Juicy，柴柴的不喜歡，但不管怎麼樣，都來到迪士尼了，不妨來嘗鮮一下吧。

TOP7.萌度爆表三眼怪麻糬

三眼怪麻糬。 圖／IG, rio__h14

三眼怪麻糬。 圖／FunTime

三眼怪麻糬。 圖／FunTime

在IG上滑到東京迪士尼的貼文，除了城堡外，最常看到的應該就是爆米花桶跟這個三眼怪麻糬了吧，畢竟這個三眼怪麻糬，真的是太可愛了，一份麻糬共有三顆，分別是草莓、巧克力、卡士達三個口味，絕對是來迪士尼必買的超可愛甜點，身為三眼怪迷的你還可以選擇買三眼怪麻糬盒子，就像爆米花桶一樣帶回家可以當裝飾超可愛的！

TOP6.揹著迪士尼爆米花桶就是不一樣

爆米花桶。 圖／IG, muku.wan

爆米花桶應該就不用小編我多做介紹了吧，全世界各大遊樂園都有販售爆米花桶，但東京迪士尼的爆米花桶時不時會推出期間限定的特殊款式，這些款式都是迪士尼旗下的明星人物的造型，讓迪士尼的粉絲們都為之瘋狂呢。小編也整理了目前東京迪士尼爆米花桶的銷售地點，可以讓大家參考看看。

爆米花口味銷售地點。 圖／FunTime

TOP5.戴著超可愛頭飾走在園區更有fu

頭飾。 圖／IG, yuchiaocandy

在東京迪士尼樂園，你一定會注意到，每個人的頭上幾乎都會有個可愛的頭飾，從最具人氣的米奇米妮款，一直到大人小孩都會喜歡的怪獸電力公司款，超過15種不同的迪士尼人氣明星款式，每一種都超萌超可愛。

TOP4.千萬記得要在城堡前面拍照

城堡。 圖／IG, berry_0608

在東京迪士尼買完爆米花桶，戴上漂漂亮亮的頭飾後，你一定要跟東京迪士尼城堡來張浪漫合照啦！東京迪士尼的城堡跟奧蘭多迪士尼的城堡相同，是以灰姑娘的城堡為原型打造，但東京迪士尼的可是比美國的硬生生大了一號呢，在2019年東京迪士尼城堡進入整修期後，將在2020年4月完工，屆時嶄新的城堡一定會讓人大開眼界。

TOP3.參加迪士尼夜間遊行

迪士尼夜間遊行。 圖／FunTime

迪士尼夜間遊行。 圖／FunTime

在東京迪士尼暢玩遊樂設施，爆買紀念品後，到了晚上就是要來看遊行啦，東京迪士尼每天都有三場左右的遊行，而晚上的「東京迪士尼樂園電子大遊行～夢之光」絕對是所有遊行中必看的，夢之光以電影「阿拉丁」為主題，結合玩具總動員、米奇米妮等迪士尼中多明星人物，一起搭乘五彩斑斕的花車在園區內與遊客們一同狂歡，不管是晴天雨天都有不同的夜間遊行活動，是絕對不能錯過的活動。

遊行地點：園區全域

路線及時間表請參考官網

TOP2.來去迪士尼住一晚

迪士尼飯店。 圖／agoda

迪士尼飯店。 圖／agoda

迪士尼飯店。 圖／agoda

玩了一整天的迪士尼樂園，晚上當然也要繼續在迪士尼的懷抱中渡過啦！東京迪士尼的周邊有三處度假園區，這三間度假飯店都有不同的主題及客房設計，每一間都超有特色的，而且渡假園區和房間內都能看到迪士尼的元素融合其中，真的是連睡覺都能很夢幻呢。

TOP1.超炫炮迪士尼煙火秀

迪士尼煙火秀。 圖／IG, enpitsu4612

除了遊行，另一項熱門夜間活動秀就是「東京迪士尼炫彩夜空煙火秀」，煙火秀主要會在城堡附近區域施放，其實全園區都能看得到，但小編建議大家可以到城堡前的大廣場來欣賞，這樣才能看到煙火搭配城堡的炫麗燈光，為完美的迪士尼之旅畫下句點。

建議觀賞地點：城堡前廣場

時間表請參考官網

除了上面小編說的東京迪士尼必做的十件事之外，東京迪士尼也有一些基本的資訊需要了解的，像是東京迪士尼交通方式、東京迪士尼門票、迪士尼開園時間、迪士尼快速通關等資訊，小編都整理在這一篇文章中看完這兩篇文章，就算沒去過東京迪士尼，你也能成為迪士尼達人了。

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