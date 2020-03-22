不怕人擠人了！ 隱身熱鬧鎌倉小町通リ的巴黎鄉村風咖啡廳-BISCUIT CAFÉ

【撰文:J/ 窩日本】

冬初周末的清晨，鎌倉的小町通リ步滿了來往的遊客。街上的景色正由紅轉黃，八幡宮的參道上也漸漸落下了枯黃的楓葉。如果來到熱鬧的小町通リ，用餐時卻不想人擠人，進一步找尋些許寧靜與優閒的話BISCUIT CAFÉ會是一個不錯的選擇!

兩層建的純白建築物上面爬滿綠色植物，在觀光氛圍濃厚的鎌倉出現的巴黎風復古咖啡廳，任誰經過都會想回頭多看兩眼。

推開灰藍色的木門後，挑高的空間感與冬日陽光搭配整面的紅磚牆，轉個彎映入眼簾的是給人溫暖印象的鄉村風格木桌椅。一瞬間就隔絕了門外的觀光氛圍，舒適的空間讓人不自覺鬆開了剛剛猶豫著要不要進門而皺起的眉頭。

與店門口的迷你入口相反，店內意外別有洞天，設有近50個座位。有大長桌也有半開放式的小隔間，不論是與少人數聚餐或家庭出遊相信都可以在店裡舒服的用餐。店內即使是周末也備有午間套餐可供選擇。店員推薦的招牌是咖哩歐姆蛋，入口即化的軟嫩歐姆蛋，搭配較易入口的日式咖哩，不管是大人小孩都討厭不起來的一道餐點。

這天因為路上貪心吃了不少小點心，只好放棄誘人的午餐，點了自家製綜合香腸拼盤解解饞。香腸恰到好處的粗細與扎實的內餡搭配得宜，再沾上美式芥末籽醬來增添香氣，剛剛好的調味配上鮮甜肉汁每一口都是享受。

Biscuit Cafe的胡蘿蔔蛋糕

如果是一個人想來享受下午茶時光，店內備有多種茶品可供選擇。今天點了簡單的大吉嶺紅茶，趁熱入口溫醇接著慢慢的回甘。一人份的大吉嶺茶壺內約有三杯份，足夠讓人在這放鬆的空間度過一段優閒的時光。

店內招牌甜點是稍有份量的自家製大布丁，雞蛋香及焦糖的絕妙搭配先前還曾被電視節目介紹過。當天剛好碰到售完，在店員的推薦下嘗試了美式風格的胡蘿蔔蛋糕。

餐點送上桌，濃濃的肉桂香就撲鼻而來。切下一小塊用料扎實的胡蘿蔔蛋糕，再抹上清甜的奶油一起入口，不過於甜膩的大人口感讓人很是喜歡。

BISCUIT CAFÉ的餐點多元卻不複雜，不論午間用餐或下午茶都不太會出錯。當天實際用餐體驗過程中，最讓人喜歡的莫過於BISCUIT的店員了，恰到好處的親切服務卻不會讓人感到壓迫。既使是碰到外國客人來訪也能落落大方的服務。

店內節奏不快的鄉村音樂，讓人不自覺靠著原木的椅子開始放空，一個舒服的午後時光好像也不是那麼難到手(笑)

店舖資訊

神奈川県鎌倉市 小町2-7-30

JR横須賀線 ／ 鎌倉駅 徒歩5分

營業時間 11:00〜18:00

定休日 無

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