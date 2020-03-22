快訊

張上淳之子出國是依規一致准假？ 台大醫院遭質疑

蘇揆下令禁酬庸引風暴？ 新潮流不滿魏明谷「被請辭」

不怕人擠人了！ 隱身熱鬧鎌倉小町通リ的巴黎鄉村風咖啡廳-BISCUIT CAFÉ

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:J/ 窩日本】

冬初周末的清晨，鎌倉的小町通リ步滿了來往的遊客。街上的景色正由紅轉黃，八幡宮的參道上也漸漸落下了枯黃的楓葉。如果來到熱鬧的小町通リ，用餐時卻不想人擠人，進一步找尋些許寧靜與優閒的話BISCUIT CAFÉ會是一個不錯的選擇!

兩層建的純白建築物上面爬滿綠色植物，在觀光氛圍濃厚的鎌倉出現的巴黎風復古咖啡廳，任誰經過都會想回頭多看兩眼。

推開灰藍色的木門後，挑高的空間感與冬日陽光搭配整面的紅磚牆，轉個彎映入眼簾的是給人溫暖印象的鄉村風格木桌椅。一瞬間就隔絕了門外的觀光氛圍，舒適的空間讓人不自覺鬆開了剛剛猶豫著要不要進門而皺起的眉頭。

與店門口的迷你入口相反，店內意外別有洞天，設有近50個座位。有大長桌也有半開放式的小隔間，不論是與少人數聚餐或家庭出遊相信都可以在店裡舒服的用餐。店內即使是周末也備有午間套餐可供選擇。店員推薦的招牌是咖哩歐姆蛋，入口即化的軟嫩歐姆蛋，搭配較易入口的日式咖哩，不管是大人小孩都討厭不起來的一道餐點。

這天因為路上貪心吃了不少小點心，只好放棄誘人的午餐，點了自家製綜合香腸拼盤解解饞。香腸恰到好處的粗細與扎實的內餡搭配得宜，再沾上美式芥末籽醬來增添香氣，剛剛好的調味配上鮮甜肉汁每一口都是享受。

Biscuit Cafe的胡蘿蔔蛋糕

如果是一個人想來享受下午茶時光，店內備有多種茶品可供選擇。今天點了簡單的大吉嶺紅茶，趁熱入口溫醇接著慢慢的回甘。一人份的大吉嶺茶壺內約有三杯份，足夠讓人在這放鬆的空間度過一段優閒的時光。

店內招牌甜點是稍有份量的自家製大布丁，雞蛋香及焦糖的絕妙搭配先前還曾被電視節目介紹過。當天剛好碰到售完，在店員的推薦下嘗試了美式風格的胡蘿蔔蛋糕。

餐點送上桌，濃濃的肉桂香就撲鼻而來。切下一小塊用料扎實的胡蘿蔔蛋糕，再抹上清甜的奶油一起入口，不過於甜膩的大人口感讓人很是喜歡。

BISCUIT CAFÉ的餐點多元卻不複雜，不論午間用餐或下午茶都不太會出錯。當天實際用餐體驗過程中，最讓人喜歡的莫過於BISCUIT的店員了，恰到好處的親切服務卻不會讓人感到壓迫。既使是碰到外國客人來訪也能落落大方的服務。

店內節奏不快的鄉村音樂，讓人不自覺靠著原木的椅子開始放空，一個舒服的午後時光好像也不是那麼難到手(笑)

店舖資訊

神奈川県鎌倉市 小町2-7-30

JR横須賀線 ／ 鎌倉駅 徒歩5分

營業時間 11:00〜18:00

定休日 無

窩日本推薦閱讀：(東京)自由之丘人氣甜點９選推薦~~精選必吃美食及私房甜點　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋糕 甜點 下午茶

延伸閱讀

歐洲各國祭防疫措施 荷蘭關閉阿姆斯特丹紅燈區

逛到不想離開的超市！「全台最美全聯」朝聖必去、二樓還有咖啡廳 網：根本是誠品吧

加巧克力？加蜂蜜？讓咖哩更好吃的8個秘密武器！

歐美疫情告急！佳士得紐約、巴黎拍賣無限延期

相關新聞

不怕人擠人了！ 隱身熱鬧鎌倉小町通リ的巴黎鄉村風咖啡廳-BISCUIT CAFÉ

BISCUIT CAFÉ的餐點多元卻不複雜，不論午間用餐或下午茶都不太會出錯。如果想在熱鬧的小町通リ放下觀光客的身分喘一口氣，就踏進來吧~

躲開人潮！都營荒川線「一日券爽爽搭」 東京懶人賞櫻景點推薦

結束目黑川的賞櫻初體驗之後，我和朋友去坐了「都電荒川線」，原先只是想要「荒川遊園地」玩耍的我們，一不小心發現這裡也很適合賞櫻！

想賞櫻也想大口呼吸！「東京5大櫻花景點小抄」 讓你不用跟觀光客人擠人

花再美麗，當看到著名賞花景點處人擠人時，是否會讓你興致大減？如果你也心有戚戚焉，那不妨參考看看JAPANKURU小編私心（？）為櫻花季作的功課——不跟觀光客擠的櫻花景點小抄，找個可以輕鬆晃晃的、屬於自己的櫻花名所吧。

此生必訪！ 富士山「河口湖9大景點推薦」 朝聖行程全攻略

來到日本，除了到東京逛街，更要親眼目睹富士山的雄偉，除了爬上山，遠遠眺望也是一種欣賞。這裡幫你盤點了9個在河口湖附近最受歡迎的景點，除了公園、美術館更有下午茶咖啡廳，讓你坐著、躺著、站著都能看見不一樣的富士山，準備好行李就跟我們一起出發到日本關西的河口湖，尋找你心目中最美的富士山！

從吃到買應有盡有！東京涉谷「美食逛街必去精選」 吃喝玩樂一次搞定

來東京必吃必去必逛必買的「涉谷」，那些常吃的美食之外還有什麼內行的才會吃的呢？ JAPANKURU這次又幫大家準備了一份清單！從吃到買應有盡有～

拿著JR青春18通票出遊去！　茨城海景一日遊–日立車站絕景咖啡、日立海濱公園

趁著難得的暑假期間，利用JR青春18的車票安排了一趟「普通列車」之旅，從單程3小時到單程9小時的車程走法與景點安排給大家參考，在日本旅行時間比較長，以及想慢活體驗火車穿梭在各個鄉鎮的朋友，很適合利用青春18的車票。

甜食、鹹食口味都有！東京不吃可惜的特色鬆餅9選（下）

在日本要找鬆餅店不難，但如何從眾多店鋪中選中最合口味的一家？現在就讓吃遍各處名店、小店的我來為你精選各有特色的東京鬆餅店！(下集)

螞蟻人都臣服！東京不吃可惜的特色鬆餅9選（上）

在日本要找鬆餅店不難，但如何從眾多店鋪中選中最合口味的一家？現在就讓吃遍各處名店、小店的我來為你精選各有特色的東京鬆餅店！(上集)

Google評價超過4顆星！ 東京著名7間「鰻魚飯」特輯

來到東京想吃鰻魚飯不知道吃哪間？東京有名的尾花鰻魚飯、色川鰻魚飯、鰻禪到底怎麼選？不要著急，小編不僅把這些鰻魚飯的店家特色一一告訴你，還另外找了7間google評價超過4顆星的日本百年鰻魚老店和饕客愛吃的鰻魚專賣店要分享給你，這些鰻魚店遍布在東京上野、銀座、雷門、千代田、築地等區，大家可以選擇自己旅程方便的鰻魚飯店家前往，不僅玩得開心還吃得愉快～趕快跟小編一起來看看這些鰻魚店的特色資訊吧！

甜點聖地惠比壽、代官山要吃甚麼？ 讓鬆餅、可頌卷、霜淇淋滿足你的甜點胃

説到代官山及惠比壽，通常都是貴得要命的名牌商店或高級餐廳的印象。但其實當地有很多有格調，但又不太貴的咖啡廳或甜點專賣店，花一千日幣左右就可以享受美味的下午茶！

日本最大化妝品口碑網站「@cosme旗艦店」原宿開幕！實體店也超好逛

「@cosme」，在台日都擁有大批愛用者， 2020年1月，@cosme更在東京原宿車站旁的前GAP舊址處，開設了第1間路面店，是所有分店中最大規模的旗艦店。

偏要在東京高級住宅區蓋釀啤酒廠!!　代官山精釀啤酒Spring Valley Brewery

可邊看著各式釀啤酒設備，邊暢飲總計十種以上，充滿釀造者個性的精釀啤酒。食物方面，無論生火腿 燒烤牛排 炸物等都在水準之上。挑高的天花板亦讓人感覺整體空間寬敞放鬆。

熱門新聞

不怕人擠人了！ 隱身熱鬧鎌倉小町通リ的巴黎鄉村風咖啡廳-BISCUIT CAFÉ

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。