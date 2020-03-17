躲開人潮！都營荒川線「一日券爽爽搭」 東京懶人賞櫻景點推薦

專欄作者 / 西西

內個...聽說東京有條電車叫做「東京櫻電」？

HI 大家好，西西又來了！趁著大家都在寫櫻花攻略的時候，快點來跟風一波。

2018時進行了第一次賞櫻的行為，第一個挑戰賞櫻景點的就是「目黑川」，的確鄉巴佬進城的西西在長長的目黑川，沿岸的櫻花還有人群之中或強烈的賞櫻爆擊，本次要跟大家分享的不是目黑川，那個大家隨便GOOGLE就有兩萬筆（誇飾）心得可以了解，在結束目黑川的賞櫻初體驗之後，我和朋友去坐了「都電荒川線」，原先只是想要「荒川遊園地」玩耍的我們，一不小心發現這裡也很適合賞櫻！

先花10秒介紹一下「都電荒川線」

荒川線是東京果僅存的地面電車，由東京都交通局經營，途中經過約三十個的車站，拿著「都電荒川線一日券」當作坐在復古車廂，體驗東京下町風情的交通工具，看到喜歡的站就直接下車，身為觀光客的西西非常喜歡這條線！！在櫻花盛開的期間，電車不只會直接穿越櫻花樹，也會經過一些東京重要賞櫻景點，例如：飛鳥山公園，所以「都電荒川線」在東京也被稱為「東京さくらトラム（TOKYO SAKURA TRAM）」，東京櫻花電車。

都營荒川線

一日券：400日圓

一日券購票處：指定購票窗口處／上車向列車員購買

荒川遊園地

前面雖然說了都電荒川線經過了不少賞櫻景點，但是這篇也不是要跟你說這個啦！這天我們其實最重要的目的地是來「荒川遊園地」拍照打卡，在都電荒川線的「荒川遊園地前」下車後，便沿著指標指走向荒川遊園地。

然後一下車就被沿路櫻花嚇到了！

從車站到荒川遊園地只有一條路，本身這條街道就是「很有味道」，懷舊招牌看板散發濃濃復古感，我們來的這天是非假日，也接近櫻花花期的後半，所以沿途人煙稀少，比起當天我們的前一站滿滿人流的目黑川，這裡更顯清幽（Ｘ）更好拍照（Ｏ）。（所以短短５分鐘就掉的路程，我們光拍照就花了半小時）

而荒川遊園地的園內也有很多櫻花！（鄉巴佬們當天第二次被震驚）

荒川遊園地是一個像是台北兒童新樂園的遊樂園，但是整體氛圍很昭和，非常適合拿來與閨蜜一起瘋狂拍照！已經年紀不小的西西在這裡拍了很多照片，推薦大家也可以搭上（看似搖搖欲墜的）摩天輪，俯瞰整個園區順便賞櫻。

但是想要跟大家說的是，線在荒川遊園地正在整修中喔！想要在這裡賞櫻的話，麻煩要等到2022年的春天啦！

荒川遊園地（あらかわ遊園地）

※目前整修中，預計2021年夏天完工

地址：東京都荒川区西尾久六丁目35番11号

交通：都電荒川線「荒川遊園地前」下車，徒步５分

威光山法明寺

結束荒川遊園之後，我們趁著天色還沒全暗，去了下一站「鬼子母神前」。後來我們從鬼子母神堂的側門出去後，大約在走三分鐘，就被一個神祕的櫻花入口吸引住，回家為了GOOGLE才知道原來這裡是「威光山法明寺」。

已經有超過700年歷史的法明寺，坐落在豐島區的民宅之間，正值櫻花時節中的法明寺，從入口就開始排滿櫻花，走到正殿前必先經過這條櫻花隧道，這條通道不長，但是櫻花卻非常茂密，兩邊也排滿了賞櫻必備的小吃攤和遊戲，櫻花樹下把酒言歡的熱鬧，正好與法明寺的沉靜成為對比，也讓賞櫻鄉巴佬的我倆非常滿足！

前面也有提到，我們出來玩耍的這天並非假日，但是在法明寺櫻花樹下的小吃攤們卻坐了不少日本上班族，這樣一個彷彿與世隔絕的靜謐櫻花景點，也許是上班族們暫時離開偷閒的好去處吧？！

法明寺

地址：東京都豊島區南池袋3-18-18

交通：都電荒川線「鬼子母神前」下車

以上，就是是賞櫻外行人西西的賞櫻推薦，都營荒川線還有很多好玩的喔！

延伸閱讀： 櫻花開望新冠肺炎退散！2020日本賞櫻前線

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