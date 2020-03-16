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想賞櫻也想大口呼吸！「東京5大櫻花景點小抄」 讓你不用跟觀光客人擠人

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

花再美麗，當看到著名賞花景點處人擠人時，是否會讓你興致大減？如果你也心有戚戚焉，那不妨參考看看JAPANKURU小編私心（？）為櫻花季作的功課——不跟觀光客擠的櫻花景點小抄，找個可以輕鬆晃晃的、屬於自己的櫻花名所吧。

每年櫻花季都是日本旅遊的大旺季，來自世界各地的遊客都爭相來到這以「櫻花」為精神的國度一睹那一大片粉色絢爛的美景。然而櫻花再美麗，當看到著名賞花景點處人擠人時，是否會讓你興致大減？（編按：對我就是孤僻就是不喜歡人擠人嘛）如果你也心有戚戚焉，那不妨參考看看JAPANKURU小編私心（？）為櫻花季作的功課——不跟觀光客擠的櫻花景點小抄，找個可以輕鬆晃晃的、屬於自己的櫻花名所吧！

外濠公園：鐵道春櫻與櫻並木

從飯田橋站到四谷站的線路上，有條約2公里左右的河岸步道，沿途春時開滿櫻花，散步起來優美，遊客也相對不多。河岸對面能見到JR中央線的軌道，不時會有電車通過，搭配櫻花精緻拍攝，別有風味。外濠公園之所以稱為「外濠」，是因為這裡以前是江戶城外的護城河。從這裡距離賞櫻名所「千鳥之淵」和「靖國神社」不遠，若還是想「朝聖」的同學可以順道前往。

圖片來源：AC寫真
圖片來源：AC寫真

國營昭和紀念公園：廣比40個東京巨蛋 約1500株櫻花超夢幻

位於東京西邊立川市的國營昭和紀念公園，是座非常廣闊的公園，腹地堪比40個東京巨蛋。其中心一帶有片櫻花園，再加上周邊的櫻花，總共約有1500棵櫻花樹。由於公園大，相對來說也比較難擁擠起來，而公園內除了櫻花外，還種有油菜花、梅花等多種花卉，春時生機盎然。能在草地上野餐賞櫻，也是非常不錯的選擇呢。

豐島園：遊樂園內泡湯賞庭園與櫻花

記得之前我們跟大家分享過內有「庭之湯」溫泉和復古漂亮旋轉木馬的遊樂園「豐島園」嗎？這裡每到春季，其實也是東京都內著名的賞花景點，不僅可白天入園賞櫻，還有夜櫻可賞。搭配櫻花季，園方也會推出「賞櫻宴會方案」，開放預約附有暖爐的戶外賞櫻席和料理，還可以折扣價泡湯。櫻花季期間，15:00後入園票價折半，另外也有搭配遊樂設施玩到底的Pass。

讀賣樂園：飛越千本櫻花海

說完復古的豐島園，東京還有另一座同樣是賞櫻好去處的遊樂園——讀賣樂園！冬天時大型點燈秀超浪漫不說，沒想到春季又是另一種柔美爛漫景緻，讀賣樂園內種植約千棵櫻花樹，樹種多達十種，緊密分布在園內各處。滿開時滿園櫻色，美不勝收。若選擇搭纜車入園，還可以飛越一片櫻花海呢！入夜後，夜櫻搭配點燈燈光秀，呈現的又是全然不同的浪漫氣氛。

都立水元公園：櫻花林中野餐樂 櫻花堤上散步趣

位於兩津勘吉所在的葛飾區，有一座漂亮的河岸公園——都立水元公園，公園內不僅種有770棵櫻花樹，公園西側還有長約3.5公里的櫻花河堤步道，種有600棵左右的老吉野櫻，盛開時非常壯觀，是不少在地推薦的賞花名所。只是它的交通方式稍微有點不便，在搭乘電車之後還需要轉巴士，不過也許也正是如此，遊客人數相對來說也不那麼多吧。

圖片來源：Twitter 都立水元公園 園長的情報站
圖片來源：Twitter 都立水元公園 園長的情報站

這回先為大家整理這5個景點，或許裡面就有你覺得不錯的了？小編個人對水元公園蠻有興趣的～之後會再整理一些其他的景點給大家參考滴！

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公園 賞櫻 櫻花季

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