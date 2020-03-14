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從吃到買應有盡有！東京涉谷「美食逛街必去精選」 吃喝玩樂一次搞定

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

東京必吃必去必逛必買的「涉谷」，那些常吃的美食之外還有什麼內行的才會吃的呢？ JAPANKURU這次又幫大家準備了一份清單！從吃到買應有盡有～

來東京必去的地方

在東京最熱鬧的地區之一：涉谷

說到東京說到東京最熱鬧的地方，前三名就會想到的一定有涉谷吧！代表東京經典印象之一的「忠犬八公像」、「涉谷109」、「涉谷十字路口」等等，不知道平常的你來到這裡，是不是拍完照或在百貨公司買買買之後就離開了呢？！

事實上從涉谷車站的八公口出來之後，經過十字路口之後，跟著JAPANKURU一起來看看有啥好吃好玩的！

吃喝玩樂一次搞定

0101（丸井百貨）

涉谷百貨公司林立，如果只能選一間的話，那絕對不能錯過0101丸井百貨，不僅有日本年輕女生喜愛的時尚服飾、飾品、甜點或是餐廳，也都應有盡有。

地址：東京都渋谷区神南1-22-6

營業時間：11:00~21:00

milk

就讓我們從101丸井百貨的1樓開始吧！位在1樓的「milk」，顧名思義就是以牛奶和鮮奶油為基底的甜點店，使用北海道根釧地區的鮮奶油，衍伸出各種鮮奶油甜品，口感濃郁滑順，拍照打卡也很ok。

地址：東京都渋谷区神南1-22-6 渋谷マルイ 1F

營業時間：週一到週六 11:00～21:00 / 週日與假日 11:00～20:30

Brooklyn Charm WORK SHOP

接著走接著走2樓啦！這次我們要自己配件自已做，交給「Brooklyn Charm WORK SHOP」，現場有各種首飾的配件，可以讓你自行挑選組裝；或是直接買好現成的！現場也提供多語言的步驟說明書，真的不行就讓我們跟著指示一步步完成吧！

地址：東京都渋谷区神南1-22-6 渋谷マルイ2F

營業時間：週一到週六 11:00～21:00 / 週日與假日 11:00～20:30

Shibuya MODI

離開0101丸井百貨，出來你就會被路口對面Shibuya MODI的電子看板吸引，與丸井百貨系出同門的Shibuya MODI與其說是百貨公司，更正確一點的說法是聚集卡拉OK、餐聽咖啡店、和一些商店的休憩場所，作為逛街時暫時休息落腳處也是不錯的。

地址：東京都渋谷区神南1-21-3

營業時間：11:00~21:00

Henn na cafe（変なカフェ）

Shibuya MODI一樣讓我們從下逛到上吧！首先先到這間位在b1的「Henn na cafe」，不要看成是「漢娜咖啡」！取自日文「変なカフェ」的發音，這裡指的是「奇怪的咖啡」，究竟是奇怪什麼呢？！答案就是這間店沒有店員，只有機器人幫你準備餐點！

地址：東京都渋谷区神南1丁目21−3渋谷モディB1F

營業時間：平日 12:00～20:00 / 週末假日11:00～20:30

RAINBOW KARAOKE

不少人來到日本都想試試卡拉OK吧！？在b1喝完咖啡之後，直達8樓的RAINBOW KARAOKE，每間包廂都有不同主題，氣氛超high！重現紐約與布魯克林的街頭樣貌，RAINBOW KARAOKE不只是包廂各有風情，就連公共空間的設計也是很別出心裁。在RAINBOW KARAOKE的各式包廂中，除了有前文圖片中的樂團包廂之外，普通小型的包廂也是超有特色，你也可以帶著想看的DVD，和朋友一起開包廂觀賞！營業時間到隔日凌晨，所以想要唱通宵也是沒問題啦！

＊包廂建議提早預約

地址：東京都渋谷区神南１丁目２１−３ 8F

營業時間：11:00～5:00

涉谷的美食精選

現釣現吃：釣船茶屋

想必大家對這間可以現釣現吃的海鮮餐廳並不陌生吧！釣船茶屋，是一間好吃又好玩的日式料理餐廳，在涉谷也能自己釣魚吃活跳跳的海鮮，就在這兒～初次來訪釣船茶屋，推薦你選擇最簡單的「Fishing set」，包含壽司、天婦羅和小菜（如玉子燒），再加上3張釣魚券，根據想釣的魚種所使用釣魚券的張數也不一同，當然也可能會因為魚種不同而合適的烹飪手法也不同。

不只是在涉谷有分店，新宿、目黑等其他東京鬧區都可以找到！

地址：東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビルB1F

營業時間：平日 17:00～23:00 ／ 假日午餐時段11:30～14:30 ／ 假日晚餐時段 16:00～23:00

IG打卡系餐廳：Yonesuke 米助

吃完海味，接下來吃個肉！Yonesuke 米助是在涉谷主要幹道的一間居酒屋，主要提供肉類料理，這座「肉火山鍋」不只外觀就超肉的啦，拍照上相，連香甜微辣的湯頭讓人好想再來碗白飯！一樣是營業到凌晨的居酒屋Yonesuke 米助，如果唱完RAINBOW KARAOKE再來吃一下也是很ok！

地址：東京都渋谷区宇田川町25-6 B1F

營業時間：週一至週四、週日、例假日16:00～0:00 ／ 週五週六 16:00～隔日 05:00

那些涉谷必去熱門店家或餐廳你都征服了嗎？JAPANKURU這次幫你整理這幾間好吃好玩又好買的店家，希望能為你的東京之旅增添更多樂趣！

延伸閱讀：一雙百搭 從學生到文青系都OK的日本皮鞋品牌 HARUTA　

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