此生必訪！ 富士山「河口湖9大景點推薦」 朝聖行程全攻略

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首圖：@uuu_fish @jamiiieliuu

來到日本，除了到東京逛街，更要親眼目睹富士山的雄偉，除了爬上山，遠遠眺望也是一種欣賞。這裡幫你盤點了9個在河口湖附近最受歡迎的景點，除了公園、美術館更有下午茶咖啡廳，讓你坐著、躺著、站著都能看見不一樣的富士山，準備好行李就跟我們一起出發到日本關西的河口湖，尋找你心目中最美的富士山！

河口湖大石公園

大石公園是面對河口湖北岸大石地區河口湖岸邊的公園，它被稱為薰衣草公園，也是著名的富士山風景區，每天都有攝影師在拍攝「富士山和鮮花」的照片。這裡還有免費的停車場，是許多家庭假期的旅遊和休閒勝地。

(圖 / IG @tiger_tonton)

(圖 / IG @sparkle_sara)

在大石公園旁，還有一個自然生活館，是免費入場的，沿著湖濱長廊可以發現各種各樣的花隨著季節綻放，秋天來到這還能看到最熱情的紅色掃帚草呢！

(圖 / IG @uuu_fish)

(圖 / IG @flammingrowan)

地址：山梨縣南鶴郡富士河口湖町大石2585 401-0305

開放時間：全年開放

商店 9：00-18：00

富士山美景咖啡廳從9:00到17:00

費用：免費

音樂盒之森美術館

河口湖音樂森林美術館是以歐洲阿爾卑斯山為概念設計的音樂主題樂園，不管是從美術館還是庭園都能欣賞到美麗的富士山。園區占地廣又唯美，處處都讓人想駐足停留拍照，不論四季或天氣變化，小朋友和大人都能在這裡享受一整天悠閒時光的音樂饗宴。

(圖 /IG @__e.wanggg)

(圖 / IG @yuchin20)

(圖 / IG @ourlovespace)

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口3077-20

開放時間：10:00～17:30

休館日 2020年1月14日(二)～24日(五)、2月28日(五)

費用：一般 大人1,800日圓 大學生、高中生1,300日圓 中小學生1,000日圓

久保田一竹美術館

久保田一竹美術館是一個在米芝蓮指南上獲得三顆星的博物館，外觀與周遭環境融為一體，館內珍藏這位紮染大師的作品與收藏品。若想看富士山又想增添點文藝氣息，來這裡準沒錯！

(圖 / IG @evachang03)

(圖 / IG @whats_crystal)

(圖 / IG @boannecheung)

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2255

開放時間： 每周二公休

12月-3月 早上10點至下午4點半

4月-11月 早上9點半至下午5點半

費用：一般1,300日圓 大學生、高中生 900日圓 小中學生400日圓

天上山公園

這是一個要搭乘纜車才能到達的公園，位在海拔1075公尺，能一覽河口湖美景和眺望富士山，雖然山上不大，但設備齊全，還有天上之鐘，據說在富士山的見證下敲鐘就能幸福唷~

(圖 / IG @ruru1419) (圖 / IG @cnchiiiiii)

たぬき茶屋

如果到山上覺得肚子餓，一定要來狸貓茶屋吃團子呀！可以看到用炭火烤得團子，一個個插著，上面還會印上富士山的圖案，真的超級可愛又適合拍照，雖然吃起來就像一般的團子，但看著富士山幸福感瞬間爆棚。

(圖 / IG @dabowei) (圖 / IG @dabowei) (圖 / IG @rosa.j)

新倉富士淺間神社

想要一睹五重塔和富士山的合影，你必須先爬398階！經過了這個考驗換來的是你無法言喻的美景，尤其在櫻花季這裡更是人滿為患，雖然路途艱辛，但每每在爬上一階後回頭望，那美得像幅畫的富士山映在眼前，就消除了所有疲憊感~

(圖 / IG @jamiiieliuu) (圖 / IG @jamiiieliuu)

地址︰403-0011 山梨県富士吉田市浅間２丁目４−１

開放時間：全天

費用：免費

湖畔のパン工房 LAKE BAKE CAFE

若是自由行，在下河口湖駛後，必定會在這個街區逛逛，想要來個下午茶，就千萬不能錯過這間伴隨湖景和富士山的絕美饗宴。裡頭販賣店家自製的天然酵母麵包，整齊排列香味撲鼻而來，坐著歇息一會，望著遠方發呆也是一種享受啊！

(圖 / IG @qqhuang_oh)

(圖 / IG @yinghsuanfm)

地址：401-0305山梨県南都留郡富士河口湖町大石2585-85

營業時間：10:00~17:00 店休每週三和每月雙週四

TROISIEMEMARCHE

如果你喜歡復古風味，那這間店是你到富士山喝下午茶的首選，店內擺放復古相機和鄉村桌椅的擺設，彷彿引領我們走入一場中世紀的回憶，伴隨咖啡香有種與歷史與現實交織的錯覺。

(圖 / IG @troisiememarche) (圖 / IG @troisiememarche)

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口６８２

營業時間：11：30～18：00 每週三公休

38KAWAGUCHIKO

純白無邪的，是我對這間咖啡店的第一印象，合掌式的屋頂加上白色漆面，有種來到北歐的錯覺。店內以大面積的白色為底，用簡單的線條勾勒出畫像，這樣簡約的風格，無非是現在年輕人的最愛。

(圖 / IG @pikake07)

(圖 / IG @nekojita1994)

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津1201-1

營業時間：11:00～15:00 18:00～23:00

YAMATOYACAFE

從河口湖駛步行10分鐘可以到達這間咖啡廳，散步過來的路上，感受到這是個純樸的鄉村，從富士山前的商店街延伸有個延續的意念，母女倆將餐館改建成咖啡廳，保留烹飪時代的美味佳餚。

(圖 / IG @yamatoyacafe) (圖 / IG @yamatoyacafe)

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津字上大塚3379-1

營業時間：午餐11:00～14:00 14:00～18:00

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