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拿著JR青春18通票出遊去！　茨城海景一日遊–日立車站絕景咖啡、日立海濱公園

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:米粒小姐/ 窩日本】

趁著難得的暑假期間，利用JR青春18的車票安排了一趟「普通列車」之旅，慢慢的從東京走往茨城與新潟旅行，從單程3小時到單程9小時的車程走法與景點安排給大家參考，在日本旅行時間比較長，以及想慢活體驗火車穿梭在各個鄉鎮的朋友，很適合利用青春18的車票。

若是安排東京當天來回的行程，CP值最高的莫過於到茨城縣旅遊了。從日暮里出發到茨城的日立車站的普通車單程車票2590日圓，普通車來回車費需要5180日圓，而使用青春18車票來回車費僅僅2410日圓，加上一天時間可以安排一趟非常充實的茨城觀光小旅行。

08:00 日立駅的海邊絕景咖啡「SEA BIRDS CAFE」

茨城的早餐就從這裡開始，在日立車站往海岸口的方向就可以看到。

地點非常的方便，而日立車站海岸口的玻璃落地窗，可以一眼眺望寬闊的太平洋。

坐在椅子上看著大海發呆也真的是太～療～癒～了！

可能是一早就來的關係，店內的客人還沒有那麼多，可以享受這難得安靜的時光。

早餐點上一份奶油鬆餅與冰摩卡咖啡。眼前的海景太美了，實在很難記得這份餐點味道如何(笑)，心情平靜放鬆之下，可能什麼都好吃吧!

11:00：国営ひたち海浜公園 (國營日立海濱公園)

從JR日立站出發到JR勝田站。

從東口可以在公車2號上車處搭上路線巴士到達，車班不太多，建議出發前先查一下公車的時間，比較節省時間喔！若是10點左右到勝田車站可以順利搭上10:20分的公車！

國營日立海濱公園5月盛開的喜林草，整片淡藍色的小花裝飾著日立海濱公園，彷彿成為一片藍色海洋。而秋天的波波草在十月的下旬染紅了公園也是另外一個超人氣觀賞時期，一年四季有不同的花卉可以觀賞，但是每年天氣的劇變影響下，開花的時期可能有所不一，或是開花時期特別短，所以到這裡不一定可以賞到花喔！

但是這裡夏天的綠意也是不得了，坐在森林中的咖啡店裡避暑也是一個不錯的選擇喔！

15：50 大洗磯前神社 神磯の鳥居

茨城的早上從看海開始，離開之前還想再眺望一次大海，所以一路搭車到了大洗車站，前往大洗磯前神社。

鹿島臨海鐵道(註:這一段不適用青春18)的這一段沿途風景很漂亮，建議挑選可以望著窗外的位置。

神社於856年創建，而神磯の鳥居立在海邊的岩石上。

相傳這裡是大神降臨的地方，所以稱為「神磯」，到這裡接近傍晚時間，在岸邊聽著浪聲吹著海風散散步，看著眼前的美景也真的是很棒啊！

喜歡拍照的朋友可以選在日出與日落的時間來，可以拍出非常有～意～境的照片喔!

17：30 大洗站海鮮居酒屋

大洗的海鮮魚市場也是很多觀光客必定造訪的景點，但海鮮市場的營業時間通常比較早結束，若是行程時間安排上抓不好，可能會遇到海鮮市場結束營業。但其實在海鮮市場旁也有很多當地的居酒屋，這些居酒屋的食材也都從這裡直接進的，相當新鮮，而烹調的變化也比較豐富！

很喜歡這種獨立的居酒屋，因為連小菜都非常的下功夫，通常可以吃到很好吃的料理喔！

御通し(小菜)：生吻仔魚！這實在是讓我太～驚～豔了！用生吻仔魚作為小菜實在是太有誠意了。

點上了烤魚、烤蝦、炸章魚配上冰～涼～涼～的啤酒，實在是燒暑消除疲勞，夏天喝上冰涼涼的啤酒最解渴了。

店內也有烏龍麵或是茶泡飯等比較有飽足感的餐點，吃飽喝足後散步回車站，結束一天的旅程回東京了喔!

因為東京實在很難眺望到這麼一望無際的海洋，所以停留在海邊放空的時間比較長，也許下次再次造訪時，又會有不一樣的安排吧!旅行真的就是跟著感覺走，就對了。

窩日本推薦閱讀：2020年青春18通票開賣囉！青春18是甚麼？去哪買？發售日期甚麼時候？　

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