甜食、鹹食口味都有！東京不吃可惜的特色鬆餅9選（下）

【撰文:Shinon/ 窩日本】

看完了上集的5間東京不吃可惜的鬆餅，下集的最後4間來囉！

Rusa Ruka

如果你在找與眾不同的鬆餅，那一定要來這裡試試了！從自由之丘站需要步行一段距離，隱藏在民居中的是一家充滿格調的鬆餅專門店！店內寬敞且座位很多，悠閒的空間適合跟三五知己來辦個小聚會。這裡主要供應薄薄的鬆餅，甜食與鹹食口味均有，吃完一份不夠還可免費添一次經典牛奶口味鬆餅(1片到多少片都可以喔！)

不過這裡最多人點的還是賣相讓人驚喜的厚燒熱鍋鬆餅！小鐵鍋承著厚厚的鬆餅直接上桌，就跟繪本中的圖畫一樣可愛，難怪吸引到一眾日本少女來拍打卡照。相對一般鬆餅，鐵鍋鬆餅口感算是較厚實，但還是香軟可口，而且附有香草冰淇淋、藍莓果醬及生奶油與起司讓你自由組合喜歡的味道。吃厭了舒芙蕾鬆餅的話，就來這裡換個口味吧！

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘1-20-19 1F

東急東横線自由が丘駅 中央出口步行約10分鐘

9:30～20:00

不定休

幸福的鬆餅 (幸せのパンケーキ)

日本鬆餅款式多，也有著不同名銜，除了奇蹟鬆餅，另一家聞名日本的就是幸福的鬆餅(幸せのパンケーキ)了！他們在日本全國很多地方都有分店，東京的店舖在週末常常都要排1-2個小時，我還曾為了避開排隊特地在福岡旅行時去品嚐它呢(笑)

這裡的鬆餅也口味多樣，水果、紅茶、提拉米蘇等等，還有一些地方限定，如京都的抹茶及焙茶口味，金澤的黑芝麻與黃豆粉口味等等。我自己嚐過水果及紅茶口味，紅茶醬味道濃郁，絕不欺場。

不過，即使單純品嚐原味也足夠美味，用上講究的雞蛋和北海道牛奶所製的鬆餅有著雞蛋香，但不會太甜，跟生奶油或是蜜糖等配合剛好。鬆軟的口感就像把雲朵放到口中一樣，每一口都讓人露出幸福的笑容～

店舖資訊

東京都渋谷区神宮前４丁目９−3 清原ビル B1F

千代田線表参道駅A2出口徒歩2分

銀座線表参道駅A2出口徒歩2分

平日9:30～19:30

土日・祝9:00～19:30

不定休

Bills

要說Bills是台灣人最耳熟能詳的鬆餅店，應該沒有人會有異議吧？Bills 曾經於2002年時被紐約時報評比為世界第一好吃的早餐，不僅是一般的客人，甚至是好萊塢巨星「李奧納多、妮可基嫚」等人也都曾經推薦過這間美味的餐廳！其中最有名氣的餐點是「鬆餅佐香蕉、蜂蜜、奶油」以及被時代雜誌讚許為世界第一的蛋料理「有機法式炒蛋佐烤吐司」兩道料理。

傳說的世界第一早餐 Bills的full aussie breakfast 2,200日幣（未稅）

早餐2200日幣的價位其實頗不便宜，不過既然是時代雜誌讚許為世界第一的蛋料理，那當然要吃一下嘍！這一套餐點包含炒蛋、吐司、培根、香腸、蘑菇與番茄，有機法式炒蛋果然是名不虛傳，口感軟嫩並帶點淡淡的奶油香氣，讓人一口接一口地停不下來。

超人氣的Riccota Hotcake 1500日幣(未稅)

ricotta hotcakes熱鬆餅則是Bills的另一個必點招牌。熱騰騰的鬆餅最上頭為奶油、下面為整根的香蕉、一旁附上甜蜜蜜的蜂蜜與糖粉。鬆餅的口感輕盈、非常地綿密濕潤，將蜂蜜淋上後嘴裡頓時充滿了蜂蜜的甜與奶油的香，而且鬆餅內還搭配了獨家配方「Ricotta乳酪」更增添口感，吃了充滿滿滿的幸福呀~~雖然價位比一般鬆餅貴了一些，但仍然值得來體驗這幸福的滋味~~

店舖資訊

東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿7F

明治神宮前駅徒步1分

8:30-23:00

不定休

gram cafe & pancake

gram cafe & pancake是間主打鬆餅的甜點店，東京除了原宿外還有吉祥寺與九段下共三間分店。來到gram必吃的就是每天限量三個時段共60份的超厚三層鬆餅了，每天的11:00、15:00與18:00三個時段分別發放20張號碼牌。因為一天就60份而已，所以務必先去拿號碼牌再去閒逛喔~~

gram cafe的招牌三層鬆餅 看起來就很癒療啊~~

Gram的整理券一天只有三個時段分發

又厚又高的鬆餅在店員手裡搖搖晃晃的，彷彿在跳舞般的可愛，店員也為了不讓鬆餅滑落而小心翼翼的端上桌。簡潔可愛的外型非常吸睛，三層鬆餅與大家推薦三種吃法，首先是什麼都不加的原味，品嘗鬆餅本身的麵粉與雞蛋香氣、第二層可以添加奶油一起品嘗、最後的一塊淋上甜蜜蜜的蜂蜜糖漿一同享用，一份鬆餅便有了三種美味的享受。鬆餅半熟、綿密的感口，套用一個日文單字「ふわふわ」讓人感到輕飄飄、蓬鬆般的感受。對螞蟻人來說這就是所謂的幸福啊~~

除了招牌三層鬆餅之外，其他的菜單也相當美味喔。譬如下圖的提拉米蘇也相當有人氣。除此之外也會不定時推出季節限定商品，讓你多來幾次也不會膩!!

店舖資訊

東京都渋谷区神宮前1-9-30-1F

明治神宮前駅徒歩約3分

11:00～21:00

不定休

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