螞蟻人都臣服！東京不吃可惜的特色鬆餅9選（上）

【撰文:Shinon/ 窩日本】

自從Bills跟Eggs’n Things兩大名店在約10年前登陸日本，鬆餅熱潮一直未有退去，更隨著舒芙蕾鬆餅的興起愈來愈受歡迎！在日本要找鬆餅店不難，但如何從眾多店鋪中選中最合口味的一家？現在就讓吃遍各處名店、小店的我來為你精選各有特色的東京鬆餅店！

FLIPPER’S

FLIPPER’S近年新店愈開愈多，人氣也一直上升，在東京已開了8家分店，而且每家都經常大排長龍。他們的鬆餅自稱為「奇蹟的鬆餅」，確實那蓬鬆而軟棉棉的口感，對於第一次品嚐舒芙蕾鬆餅的人來說就是一種「奇蹟」的美味！

期間限定的Melty Chocolate口味

除了鬆餅做得好，在口味及配料方面也特別講究，不只經常推出新口味，每次也讓你在一盤鬆餅可以享受到不同的口感。像是這個期間限定的Melty Chocolate口味，有生巧克力、巧克力脆片、巧克力醬，味道濃郁之餘也不會容易覺得膩，讓人每次到訪都會期待他們的新口味，充滿新鮮感。

官網：http://flippers-pancake.jp/

MICASADECO&CAFE

坐落於原宿這個鬆餅激戰區，因為隱藏在距離車站稍遠的地方，而讓它排隊的人沒有其他餐廳那麼多，但其鬆餅卻毫不遜色！這裡有可以點到薄薄的鬆餅，甜食與鹹食也有，還可選擇舒芙蕾鬆餅！

薄鬆餅柔軟而帶點QQ的質感已十分美味，但我更推薦加入了里考塔起司(Ricotta)的舒芙蕾鬆餅！

MICASADECO&CAFE的Ricotta Cheese鬆餅 1200日幣

看看這個厚度！如此厚的鬆餅，卻輕盈得在搖晃盤子時會震起來，充滿空氣感。鬆餅吃下去入口即化，但味道可不像空氣淡而無味喔！恰到好處的甜度，加上起司味道的襯托，不加任何糖漿或奶油已很好吃。而且吃完3大片也不會覺得太膩，滿場的女生都吃得一口不剩！

店舖資訊

東京都渋谷区神宮前6丁目16-5

東京metro千代田線、副都心線「明治神宮前(原宿)駅」7號出口徒歩約7分

營業時間 11:00～19:00

不定休

松之助N.Y.

由糕點女王平野顯子創立的這家甜點店，不只在日本打響名堂，更曾在紐約開店，聞名海外。松之助的東京分店於位於代官山，純白的裝潢簡潔而時尚，有一面寬大的玻璃，天氣晴朗時自然光曬在店內，有著悠閒的氛圍。但因為這裡很有人氣，通常要排隊15至30分鐘。

雖然這裡的招牌甜點是蘋果派，但鬆餅的名氣也不小！賣相跟一般的鬆餅有點不同，圓圓一大片淺黃色鬆餅，點綴著水果、生奶油與楓糖漿。據店員的介紹，這裡的鬆餅是沾著楓糖漿吃，而不是把糖漿澆上去，這樣每口鬆餅都會充滿香甜的楓糖味道！鬆餅有著濃濃雞蛋香氣，也十分鬆軟。雖然賣相與味道的構成很簡單，卻讓人感到滿足，愈是樸素愈能感受到鬆餅本來的美味，是毫不造作的實力之作！

店舖資訊

東京都渋谷區猿楽町29-9 Hillside Terrace D-11

東急東横線 代官山駅正面口 徒歩4分

9:00～19:00

定休日星期一

Eggs’n Things

說到鬆餅，又怎可不提在日本引起熱潮的Eggs’n Things！這家來自夏威夷的餐廳(卻是由日本人開創)自從逆輸入回到日本開店後，至今仍是大受歡迎，在原宿分店常常看到大排長龍，不過在台場店就可避開排隊！無論裝潢、店員熱情的招待到菜色都帶有夏威夷風情，而必點的鬆餅可以選擇水果口味、巧克力碎、果仁等等，不過記得一定要配上生奶油！

Eggs’n Things的名物–堆成像小山一樣的生奶油

看到這座生奶油小山你可能會嚇一跳，但讓人更驚訝的是自己竟可一口接著一口吃下去也不覺膩！生奶油充滿牛奶香而不會過甜，配著溫暖的鬆餅一起吃，在你的口中瞬間化開，只留下甜甜的幸福感！至於鬆餅本身也很好吃，每一片烤得剛好，你還可配石榴、楓糖與椰子口味的糖漿一起吃。雖然一份鬆餅的份量很大，但味道變化多樣，讓你吃到最後一口都覺得美味！

店舖資訊

東京都港區台場1-7-1 AQUA CiTY台場3F

百合海鷗號台場駅 徒歩1分

9:00～23:00

不定休

J.S. PANCAKE CAFE

屬於時裝品牌JOURNAL STANDARD旗下，J.S. PANCAKE CAFE在全國很多地方都有分店，東京都內可以選擇涉谷分店。符合其品牌形象，餐廳環境與鬆餅賣相也特別時尚，但不要小看這種品牌營運的餐廳，味道可是很有水準的！鬆餅味道可選甜食與鹹食，鹹食有鮭魚酪梨、自家製義式千層麵等十分獨特。

一般的草莓鬆餅

雖然一般的鬆餅也很美味，但最推薦你在每年的草莓季(通常為2月至5月)到訪，尤其是1、5、15、25日，因為你可以用原來的鬆餅價錢吃到3倍份量的草莓！下方的圖就是3倍草莓，滿滿的果肉堆得讓鬆餅都快要看不到了，配上草莓果醬與吉士達醬，酸甜的滋味療癒你的心～如果你跟我一樣是個草莓控，那一定要在這些日子去試試！

店舖資訊

東京都渋谷区神南1-20-17 2F

JR涉谷站八公口 徒歩約7分

11:00～21:00

不定休

更多東京必吃鬆餅下集待續！

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