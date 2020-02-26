Google評價超過4顆星！ 東京著名7間「鰻魚飯」特輯

來到東京想吃鰻魚飯不知道吃哪間？東京有名的尾花鰻魚飯、色川鰻魚飯、鰻禪到底怎麼選？不要著急，小編不僅把這些鰻魚飯的店家特色一一告訴你，還另外找了7間google評價超過4顆星的日本百年鰻魚老店和饕客愛吃的鰻魚專賣店要分享給你，這些鰻魚店遍布在東京上野、銀座、雷門、千代田、築地等區，大家可以選擇自己旅程方便的鰻魚飯店家前往，不僅玩得開心還吃得愉快～趕快跟小編一起來看看這些鰻魚店的特色資訊吧！

※以下鰻魚飯價格皆以匯率0.28計算

鰻魚小知識

鰻魚在日式料理中是屬於高級食材的一種，因此品質越好的鰻魚飯價格可能越高，在菜單上我們看到的「鰻重」就是「鰻魚飯」的意思，這邊的鰻重指得是盛裝白飯、鰻魚的容器和鰻魚。

一般在鰻魚店內，我們還會看到蒲燒或白燒的字眼，這個為單點鰻魚，蒲燒是指會將鰻魚抹上一層醬蒸烤，而白燒沒有。

有些店家則會採用「松竹梅」的點餐模式，松竹梅為日本餐廳為套餐等級劃分的一套標準，通常依據食材和份量區分，等級由高至低為松>竹>梅，因此同樣一份套餐選擇松等級跟梅等級的價格是不一樣的，這點大家要注意，不過少數店家提供的順序則是相反（梅竹松）或是有他們自己一套點餐的等級區分，建議大家入店後可以先研究一下。

鰻魚飯都是現點現作加上如果有排隊人潮，等候時間可能需要30分鐘以上，也可能賣完就沒有了，建議大家可以在開店前提早去或預留較多的時間，避免行程延誤。

吃鰻魚飯的時候，小編建議趁熱吃，鰻魚的口感會比較好，不要為了拍照停留太久，如果冷掉吃起來就不會有入口即化的感覺，反而是會有點硬硬得像在吃一般魚肉的感覺，沒有辦法品嘗到鰻魚真正的口感和滋味。以上為小編用錢換來的真實經歷供大家參考。

【東京南千住 鰻魚飯推薦】

尾花鰻魚飯 おばなうなぎ

尾花鰻魚飯 おばなうなぎ。 圖／IG, akksll

南千住的尾花鰻魚飯是許多人來日本遊玩首選的鰻魚飯，不僅因為米其林一星級，更是因為用料實在，就連茶碗蒸裡都有放鰻魚配料。在日本鰻魚飯中，還有個口號叫─關東尾花，關西蓬萊軒，可想而知尾花鰻魚飯的魅力有多大！尾花的鰻魚吃起來口感很綿密也相當軟嫩，幾乎嚐不到刺，搭配上甜甜鹹鹹的醬汁入口即化，天氣冷的時候，還可以再點碗鰻肝湯搭配哦。

Google評價：4.3

營業時間：11:30-13:30；16:00-19:30

休息日：周一

價格：約台幣1400～1800左右

地址：東京都荒川区南千住5-33-1

前往方式：搭乘日比谷線至南千住站，步行約10鐘左右

【東京淺草 鰻魚飯推薦】

鰻禪うなぜん

鰻禪うなぜん。 圖／IG, nobustagrammy

提到淺草鰻魚飯就不得不提鰻禪了，鰻禪的鰻魚飯為現點、現殺、現作，因此比其他鰻魚店的等候時間會要再更長一點，在店內選擇板前的位子還可以看到廚師是如何殺鰻、料理鰻魚的，簡直就像一場料理秀，這間淺草鰻魚飯就連許多日本人都會專門排隊去吃，大家可不要錯過了。

小編偷偷說：板前位只有6個哦，如果有興趣看廚師操刀的朋友們記得要選對位子哦。

Google評價：4.4

營業時間：11:00-18:30

休息日：周一

價格：約台幣1000～2200左右

地址：東京都墨田区吾妻橋3丁目6−18

前往方式：

1.搭乘東京メトロ銀座線至浅草駅站，步行約7分鐘

2.搭乘都営浅草線至本所吾妻橋站步行約5分鐘

雷門うなぎ色川

淺草鰻魚飯除了有名的鰻禪，還有在雷門的鰻魚百年老店─色川鰻魚，色川鰻魚最早創立可追溯至江戶川時代，目前已傳承至第六代老闆，是擁有百年鰻魚好滋味的老店。這間淺草鰻魚店的吧檯位加上兩張4人桌大概13個位子左右，空間並不大，但也因為如此整間店都瀰漫著烤鰻魚的香氣讓人食指大動，如果有想來色川的朋友記得趁早來避免排隊哦。

小編偷偷說：等候期間老闆娘還會邀請接下來可以入座的客人先進和室等待。

Google評價：4.2

營業時間：11:30-14:00

休息日：周日

價格：約台幣900～1400左右

地址： 東京都台東区雷門2-6-11

前往方式：

1.搭乘都営地下鉄浅草線至浅草站（Ａ１出口），步行約１分鐘

2.搭乘東京メトロ銀座線或東武伊勢崎線至浅草站，步行約３分鐘

3.搭乘東京メトロ銀座線至田原町站，步行約５分鐘

雷門うなぎ初小川

雷門うなぎ初小川。 圖／IG, nasilvi08

位於雷門的烤鰻魚初小川與色川鰻魚老店一樣位子大概12個左右，雖然空間小，不過有兩人座、六人座與和式包廂可以選擇。初小川的鰻魚飯吃起來很順口又不會太死鹹，蠻適合台灣人的口味，而且點選鰻魚飯還會附贈一盤小菜作為開胃菜為美味的鰻魚大餐揭開序幕。

Google評價：4.0

營業時間：每日12:00-14:00；17:00-20:00 ※周三為17:00-20:00

價格：約台幣900～2000左右

地址：東京都台東区雷門2-8-4

前往方式：搭乘都営浅草線至浅草站，步行約５分鐘

【東京銀座 鰻魚飯推薦】

東京鰻魚老店 竹葉亭

竹葉亭。 圖／ IG, eatwithchelsea33

竹葉亭於2010入選米其林一顆星，總店在築地，因為銀座交通便利、四周又有得玩，竹葉亭銀座店便也成為了許多朋友們來吃鰻魚的打卡聖地。銀座竹葉亭整體環境空間非常舒適，一共有兩層樓，1F為一般座位，2F為榻榻米座位區，讓你吃鰻魚飯也能感受到日本的江戶川氣息。在東京鰻魚飯的價格中，竹葉亭也相當平易近人，當然如果想要更高級、完整的套餐也可以再往上點。

Google評價：4.1

營業時間：

周二至周五11:30-15:00；16:30-21:00

周六、周日11:30-21:00

休息日：周一

價格：約台幣800～1100左右

地址：東京都中央区銀座5-8-3

前往方式：

1.地下鉄銀座站 A5出口步行約1分鐘

2.JR有楽町站步行約6分鐘

3.都営東銀座站步行約4分鐘

五代目 野田岩 鰻魚飯

五代目 野田岩 鰻魚飯。 圖／IG, iris.nihao

野田岩鰻魚飯不僅為米其林一顆星的名店，還具有200多年的歷史，在鰻魚料理界一直佔有一席之地，為江戸前の流儀三大家其一。這邊的鰻魚飯則是以植物名區分等級，鰻重最便宜的是菊、最貴的是桂，大家在點餐的時候要注意一下唷。另外對於鰻魚口感較為有要求的朋友們注意拉～野田岩的店家有公告4～12月份使用的食材是天然鰻魚，其他時間的是人工養殖鰻魚，如果想吃天然的記得要挑對時間去哦。

【銀座店】

Google評價：4.0

營業時間：11:30-14:00；17:00-20:00

休息日：周日

價格：約台幣800～1500左右

地址：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山大樓地下1階

前往方式：地下鉄銀座站C6出口直走，步行約3分鐘。

【本店】

Google評價：4.2

營業時間：11:00-13:30；17:00-20:00

休息日：周日

價格：約台幣800～1500左右

地址： 東京都港区東麻布1-5-4

前往方式：搭乘日比谷線至神谷町站 2號出口，步行8約分鐘。

【東京築地 鰻魚飯推薦】

東京鰻魚老店 つきじ宮川本廛

つきじ宮川本廛。 圖／IG, aaron_yoon_

宮川本廛創立於明治26年，同樣為日本百年鰻魚老店之一，依據份量一共分成イ、ロ、ハ、二、中入丼五個等級，以イ為分量最小以此類推中入丼為份量最大。宮川本廛鰻魚口感相當好，把鰻魚放進嘴裡的時候，魚的肉和脂肪感覺會像在舌尖上化開，非常綿密，不過吃的時候仍會有一些小刺，大家要小心食用哦。

小編偷偷說：宮川本廛在新宿也有開設分店哦！

Google評價：4.3

營業時間：

周一至周五 11:30-14:00；17:00-20:30

周日 11:30-14:00；17:00-20:00

休息日：周六

價格：約台幣950～2200左右

地址：東京都中央区築地1-4-6 宮川本店ビル

前往方式：搭乘東京メトロ日比谷線至築地站，步行約5分鐘

【東京新宿 鰻魚飯推薦】

鰻魚飯 赤坂ふきぬき

鰻魚飯 赤坂ふきぬき。 圖／IG, mezzo_foodstagram

赤坂鰻魚飯創立於大正年間，使用傳統江戶前手法料理鰻魚的滋味也是許多饕客的東京必食。赤坂鰻魚飯最廣為人知的特色就是鰻魚飯三吃，當餐送到的時候，除了鰻肝湯還有三種配料和一壺高湯：一碗是山椒，可以直接淋在鰻魚上搭配著吃；另外兩碗分別是海帶絲與蔥花，可以加到鰻魚飯攪拌著吃；一壺高湯則是可以讓你加到鰻魚飯裡，體會鰻魚茶泡飯的滋味，共有菊、松、竹、梅4個等級。

Google評價：4.1

營業時間：每日11:00-23:00

價格：約台幣700～1700左右

地址：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル14F（新宿南口高島屋14F）

前往方式：JR新宿駅-南口徒歩3~5分

【東京上野 鰻魚飯推薦】

名代 宇奈とと ( Unatoto鰻魚 )

名代 宇奈とと (Unatoto鰻魚)。 圖／IG, lawyer_031

名代宇奈とと是平價鰻魚店的首選，淺草、新宿、大阪都設有分店，但宇奈とと上野店的人氣可以說是最高的，在這裡鰻魚飯最便宜只要500塊日圓，也就是約100多塊台幣就能買到一個好吃的鰻魚飯便當，最大份量的也是1000元內有找，推薦給沒有那麼多預算又想吃好吃鰻魚的朋友們。另外，上野宇奈とと鰻魚飯是有提供外帶服務的哦，如果沒有位子也可以直接選擇外帶，非常方便。

Google評價：4.1

營業時間：

周一至周三11:00-22:30

周四至周六11:00-23:00

周日11:00-22:00

價格：約台幣120～850左右

地址：東京都台東区上野6-11-15

前往方式：搭乘JR山手線至上野車站步行，約3分鐘

【東京千代田区 鰻魚飯推薦】

明神下 神田川

明神下 神田川。 圖／IG, shokotan0227

明神下神田川是擁有200多年歷史的東京鰻魚老店，這裡的鰻魚選自日本鰻魚主產地，非常新鮮，而且這間百年老店還會使用自己獨傳200多年的秘密醬汁塗抹在鰻魚和飯上，使鰻魚飯吃起來味道相當濃厚，如果有到千代田區拜訪江戶城和千鳥之淵的朋友們記得順便來訪唷。

Google評價：4.3

營業時間：11:30-14:30；17:00-21:30

休息日：周日、周一

價格：約台幣800～1100左右

地址：東京都 千代田区 外神田 2-5-11

前往方式：從JR水道橋或秋葉原站，步行約5分鐘

小編介紹了這麼多日本鰻魚飯專賣店有你喜歡的嗎？大家到東京一定不要錯過這些日本百年鰻魚老店和饕客愛吃的鰻魚專賣店，吃完鰻魚飯也別急著回飯店休息，東京還有許多知名甜點店可以喝下午茶。

如果一時之間還沒有辦法飛到日本品嘗道地的鰻魚飯，小編在這邊也介紹大家一間台北鰻魚飯─魚庒，是日本百年鰻魚專賣店魚庒的分店，這間台北鰻魚飯google評價也有4顆星，如果你已經迫不及待了，那麼也可以先到台北魚庒滿足一下口腹之慾。阿阿阿…小編已經不行了，小編先去訂位了！

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