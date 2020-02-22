甜點聖地惠比壽、代官山要吃甚麼？ 讓鬆餅、可頌卷、霜淇淋滿足你的甜點胃

【撰文:Shinon/ 窩日本】

説到代官山及惠比壽，通常都是貴得要命的名牌商店或高級餐廳的印象。作為一個小資女，如果沒什麼特別事情也不會特別踏足這些地區。不過，最近開始在附近上課，下課後四處逛逛，意外地發現當地有很多有格調，但又不太貴的咖啡廳或甜點專賣店，花一千日幣左右就可以享受美味的下午茶！

1. 讓人心情變得開朗的笑臉鬆餅 – Mr.Friendly Cafe

位於代官山的街角，Mr.Friendly Cafe繽紛的外牆讓這個時尚的地區添上了可愛的氛圍。雖然店內座位不多但寬敞舒適，還有笑臉娃娃陪伴你，即使一個人也不會感到孤單。

你可以外帶，也有只來逛雜貨的客人。外帶的鬆餅比較小巧，一盒有原味跟巧克力兩種口味，沒有任何配料，在IG上會看到很多拿著它跟店鋪外牆合照的相片。

這次我點了Mini Many Pancake系列，可以讓店員用巧克力醬寫上自己的名字(限8字)。小小一盤鬆餅，每個都烤成小人模樣，邊緣脆脆的，入口鬆軟而帶有麵粉香氣，比起鬆餅反而有點像香港的雞蛋仔(雞蛋糕)。

鬆餅可以自由配生奶油或楓糖漿，但我覺得直接配奶油就好好吃，鹹鹹甜甜的，然後來一口咖啡就是絕配！至於蘋果因為切得太大片，所以幾乎是水果跟鬆餅分開吃，可能點莓果或香蕉會比較搭配。一盤鬆餅不會很飽，逛累了休息一下當作下午茶很剛好！

店舖資訊

東京都渋谷区恵比寿西2-18-6 SPビル1Ｆ

從代官山車站北口徒步3分

營業時間 11:00～20:00

http://www.mrfriendly.jp/main/02_shop/index.html

2. 莓果滿滿厚鬆餅 – Cafe Accueil Ebisu

比起笑臉鬆餅，還是想要吃一般的厚鬆餅嗎？就在Mr.Friendly Cafe附近，accueil咖啡廳十分人氣。被綠葉點綴著的白色外牆，一大片落地玻璃，可以看到三五成群的女生在吃下午茶。

店內非常寬敞有多個座位，舒適的環境讓好幾部日劇也來過這裡取景。雖然不用等位，但平日下午也超級熱鬧，當然大部分客人都是女性。這裡很適合開女子會，可以慢慢吃甜點及聊天，

這裡既有意大利麵等午餐，也有蛋糕，而最有名的就是鬆餅了。各種水果口味、季節限定(秋天是洋梨口味)，還有午餐的培根伴原味鬆餅等選擇很多，而這次我點了半份的莓果鬆餅。

等了約20分鐘，莓果鬆餅終於上桌！大片的鬆餅與滿滿的莓果及冰淇淋，一瞬間讓我以為自己點錯了全份，也慶幸自己沒有點全份(兩者只差250日幣)，因為一個人要吃完半份已很勉強了！

這裡的鬆餅比較濕潤，但也算鬆軟。重點是配料真的好豐富！仿佛草莓不用錢一樣，差不多每口鬆餅都可以配上一片草莓。鬆餅上塗滿了略酸的藍莓果醬，甜甜的生奶油及香草冰淇淋剛好能中和一下，不會過酸及過甜。幸好自己點了這個口味，吃到最後都不會覺得太膩。不過真的好飽，自問甜點胃不小的我也覺得這個半份再縮小半份就足夠了，所以兩個人分享一份鬆餅也不錯。

店舖資訊

東京都渋谷区恵比寿西2-10-10

從惠比壽車站徒步4分

日～四 11:00～22:00 假日前日、五・六 11:00～23:00

https://accueil.co.jp/

3. 超強打卡麵包店 – しロといロいロ

位於惠比壽與代官山之間寧靜小巷中的麵包店，在IG上人氣超強，幸好平日不用排隊，店內人不多，可以靜靜地好好享受。

一樓是麵包店跟布料店，二樓是用餐區，整家店裝修簡約可愛，文青味滿滿。這裡點餐採自助式，先付款再拿到二樓用餐，還可以用小烤箱翻熱一下麵包。

雖然麵包看起來很吸引，這次卻是為了現烤的玉桂可頌卷而來。等了5分鐘左右，店員捧著熱呼呼的鐵鍋而來。烤得金黃的玉桂可頌卷上是厚厚的奶油起司醬！！

麵包外圍非常酥脆，中間卻是軟綿綿的口感，還夾雜著果仁碎，不愧是麵包店，麵包做得很好吃！整體味道也不算太甜，不過身為玉桂控，覺得奶油起司醬太多太濃厚，遮蓋了玉桂的味道，如果玉桂味道能再多一點就好了，但喜愛起司的朋友應該會覺得很棒！除了玉桂卷，還有巧克力可頌卷，而且會配冰淇淋，一個可頌卷其實不大，自問胃口大的話，點兩個比較比較也不錯喔！

店舖資訊

東京都渋谷区恵比寿西1-31-13

從代官山車站車站徒步5分

9:00-18:00

定休日星期二

https://www.sirotoiroiro.com/

4. 和風飲料新選擇 – 八屋 代官山店

雖然日本很多咖啡店出品都不錯，但略帶苦澀的咖啡卻不是人人喜愛，又或你難得來到日本，想要點日式選擇，八屋都很適合你！

這家日本茶及和風飲料專門店的代官山分店很小，只有兩個座位，我到訪時，連同我才5位女生就已經快沒有空間了，所以建議還是外帶。

除了有煎茶、玄米茶、焙茶等精選茶飲，怕喝不慣可以點拿鐵版，還有冰沙版本。事實上，在IG上最受歡迎的不是茶，而是黑芝麻玄米冰沙！現場見也有不少人點。

雖然冰沙上有滿滿的奶油，但意外地不會太甜。冰沙帶芝麻香，不是冰淇淋那種濃厚幼滑，感覺清爽反而在夏天喝剛好！奶油旁有玉米脆片和少許黑糖漿，口感豐富像吃聖代一樣。起初覺得s size看起來很大杯，但邊走邊喝，走到代官山車站時已一口不剩了。週末限定的芝麻霜淇淋也看起來很好吃，去代官山的話不要排珍奶，來杯和風飲料吧！

店舖資訊

東京都渋谷区恵比寿西1丁目16−9

從代官山車站車站徒步4分

9:00-19:00

http://8ya.jp/

5. 著名天婦羅店新甜點品牌 – Tempura MotoYoshi いも

Tempura MotoYoshi いも是由大名鼎鼎的天婦羅店元吉所開，本店元吉可是Tabelog評分4.2，一個月前就要預約，吃一頓就要上萬日幣。但因為這家新店在9月才開業，不太為人熟悉，比起旁邊春水堂可算是門可羅雀。

這裡就賣一項天婦羅 – 甜薯，而且採用了古代的名字叫「丸十」。一進去，看上去像女主人的老太太馬上招呼我試吃，用上最好的甜薯加上職人的手藝，雖然已經冷掉了，但還是好好吃！幼滑濃稠的甜薯不用加任何奶油或砂糖，天然的甜味最為美味。

點了一客650日幣的霜淇淋，牛奶霜淇淋本身已很高水準，這裡標榜使用東京牛奶，牛奶香甜，入口即化，混入鹽分甜度恰到好處，伴上脆口的天婦羅碎及濃郁的甜薯，每口都有不同滋味。

店內還放了3款鹽及玉桂粉讓你自行調味。老太太給我推薦藻鹽，其實不太嚐出每款鹽的分別，但意外地多灑一點也很好吃！美味的甜點跟超級熱情的款待都讓人感受到名店的風範，趁日本人還未開始排隊，大家要趕快去試了！

店舖資訊

東京都渋谷区代官山町20-6

從代官山車站車站徒步1分

平日11:30-17:00 星期日11:00-19:00

http://motoyoshi-1120.com/info/2742250

從和風到洋式，甜薯、鬆餅等各種甜點及飲料都可在代官山找到，隱藏在這個時尚地區的美味寶藏，會否給你多一個理由前往呢？

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