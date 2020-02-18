快訊

我防疫我驕傲？一則貼文如何引爆護理人怒火

員工家屬新冠肺炎確診 台中一間公司員工全部隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本最大化妝品口碑網站「@cosme旗艦店」原宿開幕！實體店也超好逛

聯合新聞網 / Japan Walker

「@cosme」，在台日都擁有大批愛用者， 2020年1月，@cosme更在東京原宿車站旁的前GAP舊址處，開設了第1間路面店，是所有分店中最大規模的旗艦店。

★@cosme TOKYO

「@cosme」在台日都擁有大批愛用者，2007年結合線上線下，開設了實體店舖以來，也成為女孩們熱愛的化妝品選購店舖。2020年1月，@cosme更在東京原宿車站旁的前GAP舊址處，開設了第1間路面店，是所有分店中最大規模的旗艦店。店舖面積足足有600坪，跳脫了單純的購物空間，加入了活潑的娛樂元素，不但在1樓入口設置了「POP UP SPACE」，還有提供網紅拍攝的攝影棚區，3樓則有能舉辦多樣活動的展演空間，同時引進了包含「SABON」、「Jo MALONELONDON」等多樣首次進駐@cosme的數百種人氣品牌，再加上宛如散步般的動線規劃、全品牌共通結帳櫃台，以及全玻璃的吸睛外觀，整座旗艦店就像是一座化妝品主題樂園，引人入勝。

專門設計的「@cosme大賞」展示區，能在前衛時尚的空間中看到最受歡迎的化妝品品項。
專門設計的「@cosme大賞」展示區，能在前衛時尚的空間中看到最受歡迎的化妝品品項。

以進行直播、拍攝的網紅攝影棚，相當活潑可愛。
以進行直播、拍攝的網紅攝影棚，相當活潑可愛。

全品牌共通的結帳櫃台，購物起來更方便。
全品牌共通的結帳櫃台，購物起來更方便。

3樓的展演空間可從事多樣的活動、見面會等。
3樓的展演空間可從事多樣的活動、見面會等。

結合網站的口碑風格，店舖的銷售排行榜也能隨時Check。
結合網站的口碑風格，店舖的銷售排行榜也能隨時Check。

超大的試妝空間，裝置有超美燈光的圓鏡及試用品，可以盡情嘗試喜歡的妝容。
超大的試妝空間，裝置有超美燈光的圓鏡及試用品，可以盡情嘗試喜歡的妝容。


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 主題樂園
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

防新冠肺炎疫情蔓延 日擬強制無症狀患者住院

陳威臣／確診病例全球第二高：武漢肺炎威脅下的日本社會

日企捨齊頭式調薪 勞工薪距再擴大

鑽石公主號 開放老人、病患先下船

相關新聞

日本最大化妝品口碑網站「@cosme旗艦店」原宿開幕！實體店也超好逛

「@cosme」，在台日都擁有大批愛用者， 2020年1月，@cosme更在東京原宿車站旁的前GAP舊址處，開設了第1間路面店，是所有分店中最大規模的旗艦店。

偏要在東京高級住宅區蓋釀啤酒廠!!　代官山精釀啤酒Spring Valley Brewery

可邊看著各式釀啤酒設備，邊暢飲總計十種以上，充滿釀造者個性的精釀啤酒。食物方面，無論生火腿 燒烤牛排 炸物等都在水準之上。挑高的天花板亦讓人感覺整體空間寬敞放鬆。

東京5家高CP值和牛燒肉午餐！ 高級和牛燒肉竟只要一千到三千日幣??

日本和牛名聞四海，享受和牛美味的方式有很多種，常見的如壽喜鍋、涮涮鍋、燒肉、牛排等，但其中最受歡迎的恐怕還是燒肉吧。不僅可品嘗不同部位的不同美味， 用炭火烤的牛肉油光閃閃，再搭配胖嫩圓呼的白米飯，想想口水都快流到鍵盤上了~~

日本東京懶人包！特搜「超過20個東京市區X近郊景點」 從早到晚玩不停

歷史文化的意義，和美食夜生活的魅力，讓人著迷在東京的白晝和黑夜裡。東京市區必去景點，分享給去日本初體驗的你；東京近郊踏青景點，分享給想放鬆賞花、泡溫泉的你。本篇文一次整理市區及近郊行程，讓你對日本東京馬上上手。

會變豬！吉卜力公園5大園區　重現「神隱少女」美食街

預計將於2022年登場的吉卜力公園（ジブリパーク），近期公佈一系列館內最新設施的模擬圖，包括有「神隱少女」當中的美食街，...

google評價超過四顆星！東京甜點特輯 好吃又好拍

東京甜點究竟要吃哪間？甜點好吃不好拍？好拍又怕不好吃？別擔心！小編一次整理給你好吃又好拍東京甜點。相信多數人現在要找餐廳時都會看一下google評分及評論，平時滑IG看到可愛小店、流口水美食，但要去吃的時候就忘記！

首座花室裡的星巴克咖啡！日本讀賣樂園打造「巨型溫室植物園」，3月夢幻開幕

春天的讀賣樂園，是不少東京人的口袋賞櫻景點，之前JAPANKURU也跟大家介紹過相關內容。這在夏季時有水上樂園、冬季還有大型點燈秀的讀賣樂園，為迎接創業70週年紀念，大手筆打造了約1500平方公尺的大

東京澀谷旅遊必備！ 超級大空間、高CP值住宿推薦TOP 8

作為東京熱門景點的SHIBUYA（澀谷），不再是只有年輕人的聚集地，以最具代表性的五叉路口為中心，上空全是令人目眩的電子看板，也有越來越多的美食餐廳、店舖，是許多人到東京遊玩的首站之地，而出國旅遊最重要的就是晚上的睡眠。ReadyGo今天就來推薦東京澀谷8大高cp值住宿點，不論你是小資族或是奢華系，都能滿足你對住宿的期待。

重現霍格華茲！東京也要有「哈利波特影城」了

未來去東京，也有機會進入「哈利波特」的世界了！根據日本媒體報導，華納兄弟有意在東京的兒童樂園「豐島園」舊址開設一座哈利波...

2020日本「富士山櫻花季」來襲！粉嫩櫻花X河口湖懶人包整理

每到三四月，社群網站上總是充滿了滿滿的粉紅花瓣，畢竟日本櫻花季可以說是台灣人們最愛追尋的美景之一，但是如果可以一次看到日本富士山跟櫻花，是不是更棒呢？今年讓我們來去日本富士山，不只要賞櫻花，更要玩遍富士山河口湖周邊，來去採草莓、遊湖！

橫跨兩縣的蕎麥麵店！位於長野縣&群馬縣交界的日本「しげの屋」

▲JR 輕井澤站 輕井澤 輕井澤是位於長野縣山區的度假勝地。 夏季涼爽的氣候也被稱為打高爾夫球的最佳場所，還設有別墅和酒店等休閒設施。 無論是騎自行車和步行也是一個好選擇，走到雲

擺盤如藝術 東京出乎意料平價的法式料理「二子玉川」

中午僅提供2800與3800日幣的兩種套餐，無論哪個都能享受細緻美味的食物及放鬆愜意的環境。食物擺盤美如藝術，甜點亦是近訪店家中最高水平，相較甜點專門店毫不遜色。

熱門新聞

日本最大化妝品口碑網站「@cosme旗艦店」原宿開幕！實體店也超好逛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。