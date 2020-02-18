日本最大化妝品口碑網站「@cosme旗艦店」原宿開幕！實體店也超好逛

「@cosme」，在台日都擁有大批愛用者， 2020年1月，@cosme更在東京原宿車站旁的前GAP舊址處，開設了第1間路面店，是所有分店中最大規模的旗艦店。

★@cosme TOKYO

「@cosme」在台日都擁有大批愛用者，2007年結合線上線下，開設了實體店舖以來，也成為女孩們熱愛的化妝品選購店舖。2020年1月，@cosme更在東京原宿車站旁的前GAP舊址處，開設了第1間路面店，是所有分店中最大規模的旗艦店。店舖面積足足有600坪，跳脫了單純的購物空間，加入了活潑的娛樂元素，不但在1樓入口設置了「POP UP SPACE」，還有提供網紅拍攝的攝影棚區，3樓則有能舉辦多樣活動的展演空間，同時引進了包含「SABON」、「Jo MALONELONDON」等多樣首次進駐@cosme的數百種人氣品牌，再加上宛如散步般的動線規劃、全品牌共通結帳櫃台，以及全玻璃的吸睛外觀，整座旗艦店就像是一座化妝品主題樂園，引人入勝。

專門設計的「@cosme大賞」展示區，能在前衛時尚的空間中看到最受歡迎的化妝品品項。

以進行直播、拍攝的網紅攝影棚，相當活潑可愛。

全品牌共通的結帳櫃台，購物起來更方便。

3樓的展演空間可從事多樣的活動、見面會等。

結合網站的口碑風格，店舖的銷售排行榜也能隨時Check。

超大的試妝空間，裝置有超美燈光的圓鏡及試用品，可以盡情嘗試喜歡的妝容。





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