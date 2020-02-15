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偏要在東京高級住宅區蓋釀啤酒廠!!　代官山精釀啤酒Spring Valley Brewery

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大家都知道，日本人是個嗜酒如命無酒不歡的民族。不論是公司的聚會還是跟朋友談笑，又或者一個人在家小酌，啤酒都是最重要最不可或缺的要角。也因為這樣的背景，除了啤酒大廠大批量生產的一般啤酒外，講求釀造手個性與實驗精神的精釀啤酒也在近年流行起來。Spring Valley Brewery（簡稱ＳＶＢ）則仗著有個富爸爸－麒麟啤酒，硬是在東京的高級住宅區：代官山蓋了一座啤酒釀造廠。但雖說是個富二代，ＳＶＢ不管是啤酒還是食物的味道上可一點都不含糊。

ＳＶＢ位於Ｌｏｇ　Ｒｏａｄ的入口處，距離代官山車站徒步約４分鐘。Ｌｏｇ　Ｒｏａｄ則是數年前東急東橫線地下化時留下的舊跡改建而成，本來的電車線路現在則改成一條散步道，兩旁則種滿了各式不同的植物，春夏秋冬四季則各有不同的風情。然而此散步道全長僅２２０公尺，兩旁店家包括ＳＶＢ在內僅四五家，天氣晴朗時單純散步氣氛極佳，但若只為了ＬＯＧ　ＲＯＡＤ大老遠跑來恐怕不是那麼值得。建議將代官山其他景點納入計畫之中。

店外露天區如果是涼爽的夜晚或和煦的春天時，想必氣氛滿點吧！進入店裡首先映入眼簾的就是巨大的釀酒槽

既然招牌是精釀啤酒，當然就先來個招牌囉！ＳＶＢ固定提供的有六種啤酒，分別是六位釀酒師的心血結晶。想必許多人跟我一樣，喝不了太多但又想每種都嚐嚐。ＳＶＢ聽到我們的心聲了，第一次來店的人通常會點Beer Flight(1300日幣，中午特價1000日幣)將六種定番都喝過一遍，再來單點自己最愛的那種。自己最喜歡的是清爽喝起來有點像白酒的 On the Cloud，喜歡味道厚重的友人有些喜歡人氣第一的496，有些則喜歡更濃厚的Afterdark，大家邊嘗試邊討論自己的感想和喜好，相當熱鬧有趣。

有了好喝的啤酒，當然更少不了好的下酒菜了。SVB除了提供一般酒吧常見菜色的生火腿切盤之外，招牌菜色是用900度C大火烘烤的T-bone Steak。丁骨的一邊是軟嫩多汁的菲力，另一邊則是有香噴噴油脂和豐富咬勁的紐約客，一塊牛排兩種享受，邊打文章就邊嚥口水了 😀 價錢雖然不低( 9800日幣)，但分量足夠3-4人分享，而且不定時會有半價優惠。

店裡的另一道名物則是看起來有點奇妙的黑炸雞，雖然有著可怕的外表，但卻有著柔軟鮮嫩的內在。但真的要說跟普通日式炸雞有何不同，卻又好像說不上來 😀

整體而言，SVB有別於一般居酒屋的嘈雜狹擠，店內空間舒適寬敞，招牌的啤酒自不用說，在個性與滋味間取得平衡。下酒食物水準亦佳，雖然價位屬中上，但仍值得喜愛精釀啤酒或舒適空間聊天的人一訪。

店舖資訊

東京都渋谷区代官山町13-1

東急東横線【代官山駅】徒歩４分

東京メトロ日比谷線【恵比寿駅】徒歩７分

[周一到周六] 8:00～24:00（L.O.22:30）[周日] 8:00～22:00（L.O.21:00）

https://www.springvalleybrewery.jp/tokyo/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

窩日本推薦閱讀：東京迪士尼快速通關(Fast Pass)用手機APP抽取方法解說~~　

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