東京5家高CP值和牛燒肉午餐！ 高級和牛燒肉竟只要一千到三千日幣??

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

日本和牛名聞四海，享受和牛美味的方式有很多種，常見的如壽喜鍋、涮涮鍋、燒肉、牛排等，但其中最受歡迎的恐怕還是燒肉吧。不僅可品嘗不同部位的不同美味， 用炭火烤的牛肉油光閃閃，再搭配胖嫩圓呼的白米飯，想想口水都快流到鍵盤上了~~ 可是和牛雖然美味，價位也是高不可攀，就算退而求其次吃日本國產牛 ( 搞不清楚日本和牛和國產牛的區別的話 請看此篇）一家四口吃下來所花的錢，常常抵得上一張日本來回機票了 😥 有沒有甚麼辦法能夠一嚐正宗和牛的美味，又不會讓荷包傷筋挫骨呢？讓吃過東京將近百家燒肉店的燒肉痴小編，為你精選幾家美味又實惠的燒肉午餐吧！

KINTAN 惠比壽店

KINTAN是這幾年快速崛起的燒肉品牌，在表參道，代官山，惠比壽等東京精華區快速攻城掠地，甚至在惠比壽花園廣場的頂樓高級餐廳區，也開了價位稍高一階的高級版。店面裝潢較偏現代，但仍不失舒適，因此女性客人比例不低。再加上嚴選A4及A5等級的日本和牛，肉質佳卻又實惠的價格，使Kintan被選為20-40歲日本女性最想去的燒肉店第一名。

Kintan特色是中午可選擇套餐種類眾多，從1000日幣到3000日幣皆有，可滿足不同價位的需求，或想嘗試不同部位的人。例如2480日幣的special set，裡面就包含了牛舌、ミスジ( 嫩肩里肌，因為稀少，常被稱為夢幻部位) 肩里肌、上等牛腹肉 、橫膈膜肉等五個部位。每個套餐都包括了肉品、白飯、湯及沙拉。其中沙拉新鮮且可無限續盤，來到日本覺得很難有機會吃蔬菜的人，來這裡補充蛋白質的同時，也來補充補充纖維質吧!!另外也常常會有期間限定的菜單，例如小編最愛的烤鵝肝飯，或者松露牛丼等，讓你常來常有驚喜，怎麼也吃不膩喔～

店舖資訊

東京都渋谷区恵比寿西1-10-3

JR恵比寿西口 徒歩２分

地下鉄日比谷線 2番出口 徒歩1分

【禮拜天】17:00～22:00

【禮拜一】18:00～23:00

【禮拜二到五】18:00～23:30

【禮拜六及假日】17:00～23:00

＜午餐＞

【禮拜一到五】11:30～15:00

【周末 國定假日】11:00～15:00

定休日年末及新年

https://carnevale.jp/index.html

房家

20年前誕生於東京的下町”日暮里”的房家，是最早開始買下整頭牛提供販賣的先驅。目前分店已有五家，但一直維持著下町創業的氣質，整體氣氛較為樸實，但對於肉質卻有著當初創業時的堅持。因為是整頭牛買入，因此可以吃到各種稀有部位的牛肉及內臟。中午套餐尤其推薦，最高級的A5和牛套餐(牛舌+四種牛肉部位)只要2380日幣，最便宜的烤肉套餐只要980元。這樣還吃不過癮的話，還可以自由單點喜歡的牛肉，讓你吃的實惠又過癮。

如果是想享用價廉物美的午餐，須注意五家分店中有提供午間套餐的僅上野六丁目店與日本橋店，而且日本橋店因為環境所導致的客層不同，價格上也稍高一些(兩家菜單的不同 請見此篇) 相對的，日本橋店觀光客也較少，因此比較不須排隊，且環境也較舒適寬敞，可依自己的需求做出選擇。

店舖資訊

東京都台東区上野６丁目６−６

上野車站 徒歩5分

御徒町車站 徒歩4分

[平日] 11:00～15:00、17:00～23:30

[周末國定假日] 11:00～15:00、11:00～23:30

https://www.bou-ya.com/

陽山道

燒肉陽山道是一間已逾60年的老店，分店雖不多，但在觀光客常住宿的上野就有四家分店，因此如果去上述的房家因為排隊過長不想花費時間，或者攜家帶眷所以想找個舒適寬敞的地方用餐，則陽山道是個很好的選擇。裝潢上雖然比較傳統，但卻有一股老店才有的安心感。座位與座位間也有適當的間隔，亦有不少四人或六人座，空間使用上較房家要大方許多。

中午套餐的選擇雖然比較少，但在價位上以及肉質上都無可挑剔。中午套餐約1000-1500日幣，而且還是A5等級的和牛肉。小缺點就是種類較少，例如店裡最有人氣的綜合燒肉套餐，裡面就是カルビ（腹肉）ロース（後背肉）ハラミ（橫膈膜肉）這三種。但越咬越能感受到肉及脂肪甜味的好肉質，以及親民的價格（注意是中午喔，晚上可不便宜），仍然是想嘗試Ａ５和牛滋味的好選擇。

店舖資訊

東京都台東区上野6-8-16

JR上野駅 徒歩3分

地下鉄銀座線・日比谷線上野駅 徒歩3分

Lunch 11:30～14:30

Dinner 14:30～22:30

http://yansando.jp/

治郎丸

在這次介紹的幾家裡，治郎丸可以說是個相當特異的存在。為什麼呢？因為它是唯一肉品可以從一片點起的店家，特別適合想知道和牛是甚麼滋味想嘗鮮，以及已經非常熟悉燒肉，能夠單點自己喜歡部位的人。另一個特點則是，它也是這幾家中唯一的立食，也就是站著吃的燒肉店。型態上有點像壽司店，師傅的面前有個櫃台擺放肉品，你可以指著牆上的牌子點餐，或者直接看著櫃檯裡有興趣的肉跟師父比手畫腳。

雖說是立食店，吃的可能會辛苦點，但對於重視ＣＰ值以及肉質的人來說其實再適合不過了。各式的肉以及內臟部位最便宜從一片３０日幣起（對，是日幣你沒看錯）到最貴也就三百多日幣，而且還是Ａ４或Ａ５等級。某些分店有提供中午套餐，就算沒有套餐也沒關係，你也可直接跟師父說明你的預算，讓他為你選擇。治郎丸特別適合想挑戰各種稀有部位的燒肉通。但因為立食的特性，建議別帶長輩或小朋友到這，不然旅途一路被從頭念到尾，可別怪我沒事前提醒你啊～

店舖資訊

東京都渋谷区道玄坂2-6-7 RISM渋谷 1F

JR渋谷駅 徒歩３分

週一到週六11:30〜24:00[日] 11:30～23:00

http://jiroumaru.jp/

清香園

清香園是來自九州的燒肉連鎖店，但分店多半集中於九州，在東京僅有代官山分店一家。要在嘴刁有錢人眾多的代官山立足，自然味道不能有任何馬虎。清香園的肉僅挑選出生２年４個月到８個月的黑毛和牛，用來畫龍點睛引出美味的沾料，也是用牛骨和雞肉熬出的高湯為基底調配而出。環境也是這篇文章介紹的店家中最幽靜的，不僅座位寬敞，且有多個半開放式包廂，吃起來相當舒適放鬆。

清香園基本上是個高級燒肉店，晚上用餐一個人單價至少五六千日幣以上，但中午所提供的套餐不僅可選範圍廣，價格也算親民。今天如果不是吃燒肉的心情（迷之音：那你還來燒肉店？ 🙄 ），或者長輩同伴中有不吃牛肉的，也可選擇蔘雞湯或鹽燒豬肉飯等。另外某些套餐亦有附拿來包肉用的生菜，放上一塊剛烤好還熱呼呼油香肉香四溢的烤肉，再佐以一點特製泡菜，包起來後就是個融合了酸鹹香辣卻又清爽的美味炸彈，也是小編常去光顧的一大原因～整體而言其實不到必須不辭艱苦跑來朝聖的地步，但如果參照另一篇文章＂代官山一日遊＂來到周邊遊玩，這裡的午餐就是個相當美味又實惠的選擇。

店舖資訊

東京都渋谷区恵比寿西1-30-14

恵比寿駅徒歩5分

代官山駅徒歩3分

11:30～15:00、17:00～23:30

定休日12/31、1/1

http://www.1129.cc/

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