日本東京懶人包！特搜「超過20個東京市區X近郊景點」 從早到晚玩不停

歷史文化的意義，和美食夜生活的魅力，讓人著迷在東京的白晝和黑夜裡。東京市區必去景點，分享給去日本初體驗的你；東京近郊踏青景點，分享給想放鬆賞花、泡溫泉的你。本篇文一次整理市區及近郊行程，讓你對日本東京馬上上手。

日本東京近郊景點推薦

日本東京近郊景點＃1

【日光】東照宮

▲日本東京近郊景點-日光東照宮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

擁有400年歷史的「日光東照宮」於1999年被列為世界文化遺產，它是江戶幕府德川家康的靈廟，是東京近郊絕對不能錯過的景點。有別於其他神社的簡樸風格，「日光東照宮」精緻華麗的雕刻和建築令人印象深刻，為日本非常重要的文化資產。

營業時間：4月~10月→08:00~17:00/11月~3月→08:00~16:00 (結束30分前截止入場 )

門票費用：1300日元(包含東照宮全區、睡貓、奧宮)

日本東京近郊景點＃2

【埼玉】芝櫻祭

▲日本東京近郊景點-芝櫻祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

芝櫻祭為日本賞櫻最大祭典，為期間限定活動(4~5月)。春暖花開之際適合愛攝影及拍美照的你來共襄盛舉，此外在富士山五合目還可以泡足浴、採草莓，想遠離城囂就來芝櫻祭喝咖啡看風景吧！

日本東京近郊景點＃3

【山梨】信玄館涮涮鍋

在信玄館吃涮涮鍋的標配，就是點上一瓶日本熱清酒啦！熱清酒可以讓肉片的口感更鮮甜，讓油脂較豐富的豬肉更解膩，信玄館周邊還有惠林寺等景點可以去看看，走一走消化一下豐盛的午餐吧！

營業時間：8：00~16：00

消費預算：1000~2000日元

日本東京近郊景點＃4

【富士】新倉山淺間神社

▲日本東京近郊景點-新倉山淺間神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

新蒼山淺間神社，春天有粉紅浪漫的櫻花；秋天則有橘紅似火的楓葉。爬上400階的階梯來到忠靈塔(五重塔)，眺望富士山下的櫻花海，再到神社買御守祈福，把幸福和回憶都帶回家。

營業時間：09:00~16:00

日本東京近郊景點＃5

【富士】日本富士急樂園

▲日本東京近郊景點-日本富士急樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

驚嚇破膽的日本富士急樂園以刺激的遊樂設施著名，擁有多項創下金氏世界紀錄的雲霄飛車，等你來挑戰。此外，該遊樂園也有湯瑪士園區以及麗莎與卡斯柏小鎮，適合大小朋友一起同樂的區域喔！

營業時間：平日10:00~17:30 / 週六10:00~20:30 / 週日與例假日9:00~20:30

推薦玩法：東京近郊—富士急樂園門票

日本東京近郊景點＃6

【富士】日本紅富士之湯

紅富士之湯的規劃很棒，除了價位友善之外，也有可以上鎖的櫃子讓人安心放鬆的泡湯。許多登富士山的遊客，爬完山後也會來這裡一解疲勞。這個溫泉為鹼性的天然泉，一邊泡湯一邊欣賞富士山之美是非常愜意又浪漫的享受。

營業時間：10:00~ 21:00 (最後入場20:30)

費用：成人→800日元／ 國中生~大學生→600日元／ 小學生→300日元

日本東京近郊景點＃7

【靜岡】御殿場Outlet

▲日本東京近郊景點-御殿場Outlet。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

御殿場購物中心是Premium Outlets的日本旗艦店，抑是日本最大的購物中心。佔地4萬5200平方公尺，包括時尚流行、室內用品、運動衣服用具、飾品等共約2百多間日本國內外名店及餐廳進駐。

日本東京近郊景點＃8

【箱根】蘆之湖

▲日本東京近郊景點-蘆之湖海盜船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

日本蘆之湖是在四千多年前，因火山活動而形成的火山湖。最著名的體驗，就是在蘆之湖中搭成海盜船，這些海盜船由英國、法國、日本艦艇改造而來別有特色喔！在湖面上眺望富士山，吹著風享受愜意的日本假期。

日本東京近郊景點＃9

【箱根】日本箱根神社

▲日本東京近郊景點-箱根神社。（圖／Pixabay）

來到箱根的必做行程，就是參拜和泡湯啦！據說箱根神社創建於757年，因武將信仰而得名。這裡還有來到箱根不能錯過的景點，就是「平和の鳥居」。沒錯！就是網美們在IG狂洗版的水上鳥居。

箱根是日本的溫泉天堂，而所謂的「箱根十七湯」，便是分布在箱根不同地區和不同療效的溫泉。來箱根如果沒泡個溫泉，就像沒來一樣非常可惜。

日本東京近郊景點＃10

【鎌倉】高德院鎌倉大佛

▲日本東京近郊景點-鎌倉大佛。（圖／Pixabay）

高德院是一間佛教寺院，位在鎌倉江之島電鐵(及江之電)的長谷站旁邊，鎌倉大佛又稱為長谷大佛，在1958年被認證為國寶，來鎌倉的朋友可以去參拜喔！

門票費用：國中以上200日元/ 國小以下100日元

營業時間：4~9月→8:00～17:30/ 10~3月→8:00~17:00

日本東京近郊景點＃11

【鎌倉】明月院紫陽花

▲日本東京近郊景點-明月院圓窗 。（圖／Pixabay）

日本明月院最著名的為6月的紫陽花季，在參道兩旁開滿的花朵形成一道花牆，6月份的營業時間也與平時不同喔！如果錯過紫陽花祭的朋友也別難過，11月份也有橘紅似火的楓葉可以欣賞喔！

門票費用：成人→300日元/ 兒童→100日元 (本堂奧庭僅於6月和11月開放，費用為500日元)

營業時間：9:00~16:00/6月份→8:30~17:00

日本東京近郊景點＃12

【鎌倉】灌籃高手電車海景

▲日本東京近郊景點-江之島電車。（圖／©Odakyu Electric Railway/©JNTO）

七八年級生你還記得嗎？《灌籃高手》中頗為經典的一幕—櫻木花道站在平交道前，晴子站在平交道的另一端，對櫻木花道揮手的場景，就是在這裡取景的。一輛深綠色的電車開過，眼前出現一片澄澈的海水，海天一線的景致，讓人想起《灌籃高手》的片頭曲。

日本東京近郊景點＃13

【千葉】南房總市kiyoppachi海鮮大餐

▲日本東京近郊景點-南房總市kiyoppachi海鮮大餐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

來到千葉一定要來品嘗海鮮，kiyoppach有噴之鮮甜的蛤蜊、嫩Q嚼進的透抽、新鮮肥美的鮮魚等美食等著你。想到美食小編我就口水直流，好想飛去日本喔！

消費預算：約2,000~2,999日元(採預約制)

營業時間：原則上全年皆營業，不定期休息。

日本東京近郊景點＃14

【千葉】房總半島花田

▲日本東京近郊景點-房總半島花田。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

房總半島的「九十九裡濱」是綿延66公里的海岸線，氣候溫暖的南部則有美麗的花田和國家公園。從東京都心來到房總半島僅需2小時車程，適合安排為當天來回的近郊行程。

房總半島靠東京灣的一側為砂灘地，而臨太平洋一側則受到海水侵蝕，形成了石灘和斷崖。受黑潮暖流的影響，一年四季氣候溫暖宜人。生態及各式花卉豐富，從館山到千倉有「花之路」的美名。

日本東京近郊景點＃15

【靜岡】家山站大川井鐵道賞櫻花

▲日本東京近郊景點-大川井賞櫻。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

喜愛日本鐵道文化的人，靜岡的大井川鐵道是非常適合你來朝聖的地方。在櫻花綻放的季節搭乘復古的「SL傳統蒸汽火車」，來享受穿越時空的古色古香，回到歲月靜好的年代。來日本靜岡大井川的小朋友，也可以搭乘可愛的湯瑪士小火車喔！

日本東京近郊景點＃16

【靜岡】駿河灣遊輪遠眺日本富士山

▲日本東京近郊景點-駿河灣遊輪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

「駿河灣觀光船」是日本知名的水上觀光船，連接清水港和土肥港兩岸，航程約70分鐘。在波光淋漓的海面上，同時遠眺富士山，一覽無遺的感受神山之美。碧海藍天配壯麗青山，正港日式風情底家啦！

日本東京市區景點推薦

日本東京市區景點＃1

淺草寺雷門

▲日本東京市區景點-淺草寺雷門。（圖／Pixabay）

初來乍到東京絕對不能錯過淺草的雷門，淺草寺是東京都內最古老的寺廟。雷門是淺草寺的正門，全名叫做風神雷神門，而中間的大紅燈籠重達700公斤，到了淺草一定要在這拍張照留念。

人潮眾多的淺草寺周邊有許多特色小店和美食，無論是鯛魚燒、醬油糰子，還是可愛文創商品，都能在這邊的商店街買到。穿著和服走入淺草，感受虔誠的信仰。如果時間足夠還可以去龜有走走，去找烏龍派出所的兩津吧！

日本東京市區景點＃2

東京迪士尼

▲日本東京市區景點-東京迪士尼樂園。（圖／Pixabay）

營業時間：9：00~22：00(海洋迪士尼10：00~19：00/20：00)

日本東京市區景點＃3

歌舞伎表演

▲日本東京市區景點-歌舞伎表演。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

藝妓、舞妓、花魁，是日本非常傳統而富有特色的文化，三者在髮飾、年齡、工作內容以及專長有所不同。紅、白兩色為主妝容的妝容富有歷史意義，在江戶時代，紅色顏料是非常稀有而珍貴。有人說白色的妝容，是因為以前尚未有電燈的時代，都是使用蠟燭照明，在燭光下塗白的臉會看起來更顯白皙美麗。

而御坐船上的歌舞伎表演，有別於傳統的藝妓、舞妓、花魁。這個表演是融合傳統元素與現代美學的視覺饗宴，在清風徐拂的夜晚在船上吃傳統和食料理體驗日式風味。

日本東京市區景點＃4

增上寺

▲日本東京市區景點-增上寺。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

增上寺距今已有600多年歷史，從江戶時代德川家時期被選為菩提寺，進而成為日本知名的大寺院，寺廟中共有德川家6名武將葬於此地。知名的東京鐵塔也在附近，此處是一個適合參觀拍照的地方，在櫻花盛開之祭，增上寺的自然風情與歷史文化將交織出最美麗的風景。

營業時間：9:00~17:00 (最後入場時間15:45)

門票費用：免費

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