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橫跨兩縣的蕎麥麵店！位於長野縣&群馬縣交界的日本「しげの屋」

2020-01-31 15:30JAPANKURU日本酷樂

▲JR 輕井澤

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輕井澤

輕井澤是位於長野縣山區的度假勝地。

夏季涼爽的氣候也被稱為打高爾夫球的最佳場所，還設有別墅和酒店等休閒設施。

無論是騎自行車和步行也是一個好選擇，走到雲場池或者白絲瀑布等旅遊景點為自己好好充電。而且從東京來回輕井澤只需１個多小時的路程，一日遊的熱門勝地。

除了輕井澤王子購物廣場之外，小編想介紹一個有趣的蕎麥麵店家，從輕井澤站乘出租車約30分鐘即可到達。

▲以楓葉聞名的輕井澤雲場池

▲特產蕎麥麵　800日元

▲特產蕎麥麵　800日元

圖中是秘製醬料的野菜和特產蕎麥麵。

▲山藥泥蕎麥麵　950日元

▲山藥泥蕎麥麵　950日元

▲鄉土名物－力餅　500日圓

▲鄉土名物－力餅　500日圓

什麼是「力餅」？ 其實主要成份跟年糕一樣。

據說しげの屋是力餅的發源店。力餅的質地和豆粉與綠茶非常吻合，值得一試。

位於「旧中山道」的しげの屋，從輕井澤站北口開車約15分鐘。

大概4.7公里，騎自行車的話只需30分鐘左右就能到達。

如果你在Google地圖上查看しげの屋，你會發現它位於長野縣和群馬縣的交界。

▲長野縣與群馬縣邊界

▲長野縣與群馬縣邊界

在しげの屋，他們用紅線畫出了兩縣之間的邊界。

從長野吃到群馬，只需一秒鐘！

聽說店家在兩縣都繳納了稅款，但我也聽了另外一個版本，就是店家地址是在長野縣，到底那個才是真呢？

しげの屋

地址：〒389-0101 長野県北佐久郡軽井沢町大字峠町２（地圖

營業時間：平日10:00 - 16:00, 假期10:00 - 16:30

延伸閱讀：你聽過TKG嗎？日本人的生雞蛋拌飯好吃秘訣

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