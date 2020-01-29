擺盤如藝術 東京出乎意料平價的法式料理「二子玉川」

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

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儘管這幾年因為蔦屋家電（TSUTAYA家電)的開張而知名度逐漸打開，二子玉川對許多海外觀光客而言仍然是個陌生的名字。事實上位於世田谷區的二子玉川，在日本是知名的高級住宅區，高級百貨、時尚小店及各色餐廳雲集，再加上距離涉谷僅約十分鐘的便利地理環境，喜歡逛百貨地下美食街的、喜歡在小店挖寶的、以及喜歡各國美食的人，都能在這裡逛上大半天也不厭倦．

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而居住在這裡的女性也被冠上”二子玉川マダム”(二子玉川貴婦)的稱號。有貴婦的地方， 自然就少不了彰顯貴氣的優雅法式料理囉 🙂 在這法國料理的激戰區，以其美如藝術般的擺盤，強調食材原味的料理手法，以及平易近人價格(中午2800及3800日圓兩種套餐)擄獲貴婦們芳心的Naturam，一直是座無虛席的人氣店之一。

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Naturam在拉丁文中的原意是代表自然的，事物本身狀態的意思，也因此餐廳特別重視食材的鮮度及原味的呈現。主廚 杉浦和栽在法國兩家米其林餐廳修業後，2014年時回到日本開始擔任主廚。

中午僅提供 2800日圓及3800日圓的套餐，差異在於3800的套餐同時有魚及肉兩種主菜，而2800的套餐則是從中選一。餐前常擔心吃不飽，餐後才每次都後悔吃太飽的我，自然是得不到教訓地又點了魚及肉都有的3800套餐了 😕

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先上來的是麵包及前菜，我選的前菜是燒烤玉米的冷湯佐以咖啡風味的奶泡。咖啡奶泡意外地與玉米冷湯相當的合，燒烤玉米雖然非常小口(盤子上黑黑的那兩小塊….)，但入口咀嚼的瞬間，玉米的鮮甜真的以在口中爆發來形容也不過分。正得意選的前菜美觀與美味兼具時，同行友人所選的醃鯛魚蔬菜沙拉也端了上來，擺盤的顏色搭配及立體感果然不愧此店的盛名～

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接下來端上的是主菜的魚肉料理

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魚皮煎的香脆，魚肉也厚實鮮甜，再搭以酸甜的番茄及脆甜的蕪菁，看似濃厚但實際上相當清爽的一品。

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另一道主菜的燒烤森林雞，搭配的是柚子胡椒為基底的醬料，但柚子的香氣只起了畫龍點睛的效果，而不會過度強烈而搶味。雞肉也彈性十足且富有肉汁，看似簡單但完全體現出主廚掌握火侯的功夫。

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最後的甜點則是濃厚巧克力搭配焦糖冰淇淋。濃巧克力的微苦和焦糖冰淇淋的微甜真是天作之合，再加上榛果脆餅的口感，在口中交織出這頓餐完美的句點 🙂

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整餐吃下來覺得非常舒服，擺盤美觀，食材自然美味，份量恰到好處且環境隨性舒適。套餐價錢的3800日圓已經包含了消費稅，也沒額外加收服務費，只能說真的是良心的價格，美好的體驗，期待近期再訪~~

店舖資訊

東京都世田谷区玉川1-17-16 1F

田園都市線 二子玉川駅徒歩7分

大井町線 二子玉川駅徒歩7分

[Lunch]11:30～14:00(L.O)

[Dinner]18:00～21:00(L.O)

定休日週三、每月第二及第四的週二

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