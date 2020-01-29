親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

中東也淪陷！ 阿聯出現武漢肺炎確診案例

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

擺盤如藝術 東京出乎意料平價的法式料理「二子玉川」

2020-01-29 14:02窩日本

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

分享
分享

儘管這幾年因為蔦屋家電（TSUTAYA家電)的開張而知名度逐漸打開，二子玉川對許多海外觀光客而言仍然是個陌生的名字。事實上位於世田谷區的二子玉川，在日本是知名的高級住宅區，高級百貨、時尚小店及各色餐廳雲集，再加上距離涉谷僅約十分鐘的便利地理環境，喜歡逛百貨地下美食街的、喜歡在小店挖寶的、以及喜歡各國美食的人，都能在這裡逛上大半天也不厭倦．

分享

而居住在這裡的女性也被冠上”二子玉川マダム”(二子玉川貴婦)的稱號。有貴婦的地方， 自然就少不了彰顯貴氣的優雅法式料理囉 🙂 在這法國料理的激戰區，以其美如藝術般的擺盤，強調食材原味的料理手法，以及平易近人價格(中午2800及3800日圓兩種套餐)擄獲貴婦們芳心的Naturam，一直是座無虛席的人氣店之一。

分享

分享

Naturam在拉丁文中的原意是代表自然的，事物本身狀態的意思，也因此餐廳特別重視食材的鮮度及原味的呈現。主廚 杉浦和栽在法國兩家米其林餐廳修業後，2014年時回到日本開始擔任主廚。

中午僅提供 2800日圓及3800日圓的套餐，差異在於3800的套餐同時有魚及肉兩種主菜，而2800的套餐則是從中選一。餐前常擔心吃不飽，餐後才每次都後悔吃太飽的我，自然是得不到教訓地又點了魚及肉都有的3800套餐了 😕

分享
分享

先上來的是麵包及前菜，我選的前菜是燒烤玉米的冷湯佐以咖啡風味的奶泡。咖啡奶泡意外地與玉米冷湯相當的合，燒烤玉米雖然非常小口(盤子上黑黑的那兩小塊….)，但入口咀嚼的瞬間，玉米的鮮甜真的以在口中爆發來形容也不過分。正得意選的前菜美觀與美味兼具時，同行友人所選的醃鯛魚蔬菜沙拉也端了上來，擺盤的顏色搭配及立體感果然不愧此店的盛名～

分享
分享

接下來端上的是主菜的魚肉料理

分享

魚皮煎的香脆，魚肉也厚實鮮甜，再搭以酸甜的番茄及脆甜的蕪菁，看似濃厚但實際上相當清爽的一品。

分享

另一道主菜的燒烤森林雞，搭配的是柚子胡椒為基底的醬料，但柚子的香氣只起了畫龍點睛的效果，而不會過度強烈而搶味。雞肉也彈性十足且富有肉汁，看似簡單但完全體現出主廚掌握火侯的功夫。

分享

最後的甜點則是濃厚巧克力搭配焦糖冰淇淋。濃巧克力的微苦和焦糖冰淇淋的微甜真是天作之合，再加上榛果脆餅的口感，在口中交織出這頓餐完美的句點 🙂

分享

整餐吃下來覺得非常舒服，擺盤美觀，食材自然美味，份量恰到好處且環境隨性舒適。套餐價錢的3800日圓已經包含了消費稅，也沒額外加收服務費，只能說真的是良心的價格，美好的體驗，期待近期再訪~~

店舖資訊

東京都世田谷区玉川1-17-16 1F

田園都市線 二子玉川駅徒歩7分

大井町線　二子玉川駅徒歩7分

[Lunch]11:30～14:00(L.O)

[Dinner]18:00～21:00(L.O)

定休日週三、每月第二及第四的週二

窩日本推薦閱讀：跟著日劇《孤獨的美食家》的取景地吃遍炸豬排丼、烤肉、甜點等，在東京周邊來一場道地的美食之旅吧！　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燒烤東京咖啡

延伸閱讀

安倍國會演說提台灣 外交部：樂見台日正向發展

韓國政府強烈抗議 日本不斷挑釁獨島主權

應對未來戰爭 日本宣布成立太空部隊

視和牛受精卵精子為智慧財產 日本擬專法規範

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan

相關新聞

河口湖自由行：河口湖旅遊八大不容錯過的景點&精彩體驗

2020-01-29 10:01

自選超強3D咖啡拉花！　日本超高人氣HATCOFFEE為你帶來各種可愛拿鐵拉花藝術

2020-01-22 21:58

冬天也要舒服吃冰！ 入選東京十大高級挫冰店之一ひみつ堂（氷蜜堂）

2020-01-22 21:00

日本第一家任天堂直營店「Nintendo TOKYO」新登場！

2020-01-22 11:32

巨大咖啡豆倉及烘焙爐　走進中目黑「星巴克臻選®東京烘焙工坊」

2020-01-21 12:00

超優質感！ 東京代代木獨棟私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2020-01-19 10:01

2020 東京奧運主會場「新國立競技場」隈研吾操刀完工

2020-01-17 07:24

「東急PLAZA」重回澀谷，打造最有大人味的時尚空間

2020-01-12 10:02

不能錯過的最佳味道！東京第一絕品生起士蛋糕SIROTAE

2020-01-10 11:02

東京奧運在即 日本旅遊觀光2019回顧與2020重點小筆記

2020-01-09 10:02

東京澀谷最新地標，可眺望澀谷夜景、富士山的展望台體驗分享

2020-01-08 12:00

東京迪士尼「達菲彩繪列車」萌翻！期間快閃4個月，6款達菲車票必收

2020-01-07 17:53

箱根療癒温泉旅！ 泡湯之餘也能享受充滿藝文氣息的小旅行

2020-01-05 11:57

東京赤坂必吃蛋糕！名師打造的精緻法式甜點店推薦-Libertable

2020-01-04 11:01

實現女性願望聞名、隈研吾所建的神樂坂超時尚神社--東京赤城神社

2020-01-03 09:02

傳統.漫畫.工廠夜景 東京近郊復古輕旅行 川崎多摩一日遊

2019-12-30 16:10

動漫狂必追！ 遊東京絕不能錯過的10大動漫迷朝聖之地

2019-12-30 09:01

吃喝玩樂在東京！ 東京必吃美食難忘5精選

2019-12-29 12:03

入夜之後～ 川崎高人氣工廠美學　令人心醉的工廠夜景

2019-12-28 21:02

濃口就愛這一味！ 道地花月嵐拉麵當然要在日本吃

2019-12-28 11:00

去過的都想私藏！　隱身在東京代代木公園附近的低調甜點店- Afterhours

2019-12-26 11:01

東京涉谷吃甚麼好？ 來SHIBUYA STREAM–涉谷最新最時尚的複合設施看看吧！

2019-12-25 10:00

70萬顆藍白燈飾閃礫！ 「六本木之丘」聖誕嘉年華&悠久歷史聖誕市集　絕不能錯過～

2019-12-24 17:10

一掃疲憊！ 前進日本群馬草津&四万最強溫泉巡禮

2019-12-21 11:03

抹茶冰.炸饅頭.蜜瓜麵包.. 推薦６家淺草超受歡迎小吃甜點　在地人與觀光客都在排！

2019-12-20 12:02

日本橫濱海岸全新落成！首間「郵輪轉運站」複合式體驗型空間

2019-12-19 08:02

登山.賞楓.泡溫泉！ 關東「那須高原」真好玩的5處必去景點和5種必玩理由

2019-12-16 15:24

最靠近迪士尼的海邊童話！ 東京灣高CP值飯店推薦 充滿童趣設計好吃又好拍

2019-12-14 11:01

漫步東京「品川水族館」海底隧道　在都市中近距離接觸可愛海豚表演秀

2019-12-10 21:55

好想讀東京大學！　「偽東大生」的東京一日遊提案

2019-12-09 08:59

加斯頓手臂抱枕、美女手拿包太可愛！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

粉絲必追！ 東京史努比博物館即將開幕 史努比咖啡廳PEANUTS Cafe搶先登場

2019-12-05 11:02

箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

2019-12-05 09:54

鎌倉必吃必訪名單！ 鶴岡八幡宮、小町通キャラウェイ咖哩飯排隊名店

2019-12-04 11:00

兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

2019-12-03 12:00

京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

2019-12-02 09:01

一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

2019-11-27 09:03

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 16:09
看更多

熱門文章

日本東京奧運期間民宿誇張貴！價格飆漲11倍「不付就取消」 網傻眼：聯合漲價？

2020-01-23 19:00

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

京都花見小路禁止遊客拍攝後　京都「基本禮儀和禁忌」你知道多少？

2020-01-17 11:58

登山人數世界第一！日本爬山風氣盛 登山不能錯過高尾山、立雲峽

2020-01-24 20:03

日本第一家任天堂直營店「Nintendo TOKYO」新登場！

2020-01-22 11:32

綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

2020-01-16 11:02

你聽過TKG嗎？日本人的生雞蛋拌飯好吃秘訣

2020-01-26 12:00

超過200年滿載故事的京都老舖轉型，為自己添購一些伴手禮吧

2020-01-26 14:00

2020日本櫻花櫻前線必追！日本櫻花三大名所&人氣景點推薦

2020-01-20 09:02

2020韓國花季：濟州島油菜花、首爾櫻花！韓國超美花海10選

2020-01-22 10:01

韓國釜山夢幻海灘 「廣安里海水浴場」網美玩水拍照好去處！

2020-01-25 16:01

Q到炸！雪肌粹與哆啦A夢合推聯名款　全球限定地點開賣

2020-01-20 12:09

自駕開進日本「中國地區」 鳥取島根三大景點推薦

2020-01-24 21:10

漫步東京都電荒川線　開逛懷舊「巢鴨地蔵通商店街」

2020-01-28 15:30

看雪猴、賞樹冰！日本東北冬季獨有的「12個旅遊亮點」

2020-01-28 16:11

自選超強3D咖啡拉花！　日本超高人氣HATCOFFEE為你帶來各種可愛拿鐵拉花藝術

2020-01-22 21:58

日本最早花火大會！2020沖繩琉球海炎祭懶人包

2020-01-08 09:05

韓國仁川最美「傳燈寺」 火紅楓葉包圍千年古剎

2020-01-26 22:03

瀨戸内海旅行住哪裡？三間特色旅宿任你選

2020-01-21 11:02

冬天也要舒服吃冰！ 入選東京十大高級挫冰店之一ひみつ堂（氷蜜堂）

2020-01-22 21:00

巨大咖啡豆倉及烘焙爐　走進中目黑「星巴克臻選®東京烘焙工坊」

2020-01-21 12:00

河口湖自由行：河口湖旅遊八大不容錯過的景點&精彩體驗

2020-01-29 10:01

赴日本賞櫻的"歐洲之旅"！郵輪裡呈現「水都」　 看懂威尼斯號重點在哪

2020-01-27 14:06

古色古香京都繽紛美術館 博物館的藝文散步小旅行

2020-01-18 12:00

提早訂機票了！日本暖春，民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

日本東北雪之旅！精選12大景點任挑 日本仙台景點X宮城櫻花溫泉X青森睡魔村

2020-01-29 11:03

芬達汽水罐鬧雙胞？網友看完4秒影片：我眼花了嗎

2020-01-03 21:30

哪些地方非玩不可？ 沖繩自由行秘笈大公開

2020-01-01 08:02

百去不厭的京都奈良，這個年假再去一次就要這樣玩！

2020-01-03 11:04

超優質感！ 東京代代木獨棟私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2020-01-19 10:01

旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！

2020-01-18 09:10

2020 東京奧運主會場「新國立競技場」隈研吾操刀完工

2020-01-17 07:24

日本百大飯店評比 石川縣溫泉旅館「加賀屋」3連霸

2020-01-23 12:27

開化堂、Dean&Deluca之外，京都還有哪些不容錯過的咖啡店?

2020-01-15 10:01

最新療癒小物！ 日本超美型橡皮擦"一手擦出富士山"十分樂趣～

2020-01-07 14:10

東京迪士尼「達菲彩繪列車」萌翻！期間快閃4個月，6款達菲車票必收

2020-01-07 17:53

45屆日本飯店百選出爐！「加賀屋」成功3連霸

2020-01-20 08:02

不能錯過的最佳味道！東京第一絕品生起士蛋糕SIROTAE

2020-01-10 11:02

走跳世界／遊日賞櫻 享受皇室級奢華食宿

2020-01-10 15:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top