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2020日本「富士山櫻花季」來襲！粉嫩櫻花X河口湖懶人包整理

2020-02-02 11:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

每到三四月，社群網站上總是充滿了滿滿的粉紅花瓣，畢竟日本櫻花季可以說是台灣人們最愛追尋的美景之一，但是如果可以一次看到日本富士山跟櫻花，是不是更棒呢？今年讓我們來去日本富士山，不只要賞櫻花，更要玩遍富士山河口湖周邊，來去採草莓、遊湖！

2020日本富士山櫻花預測

▲2020日本櫻花推薦（圖／日本気象株式会社）
▲2020日本櫻花推薦（圖／日本気象株式会社）
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由於今年暖冬的影響，整體從10~12月的氣溫都比往年高，因此2020日本櫻前線預測，日本關東地區的櫻花會提早一週，在3/19左右開花，不過這些都只是第一回預測，實際還是會根據天氣情況變化。

資訊來源：日本気象株式会社

2020日本富士山櫻花景點

2020日本富士山櫻花景點＃1

河口湖

▲2020日本富士山櫻花景點-富士山河口湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲2020日本富士山櫻花景點-富士山河口湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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河口湖是賞日本富士山的最佳地點，在富士五湖中擁有最長的湖岸線，且因為開發得早，在交通便利建設完善的引力下，吸引了眾多遊客前去遊覽，讓河口湖成為了朝聖日本富士山的最知名地標。當然，每到櫻花季十，更是超人氣的富士山櫻花景點。

在富士山河口湖湖畔一邊賞櫻一邊用餐，再順道一遊富士山周遭的賞櫻名所，如忍野八海、新倉山淺間公園也都是河口湖賞櫻的熱門景點！

2020日本富士山櫻花景點＃2

長崎公園

▲日本富士山賞櫻景點-長崎公園。（圖／©Akira Okada/©JNTO）
▲日本富士山賞櫻景點-長崎公園。（圖／©Akira Okada/©JNTO）
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如果不喜歡人擠人的話，建議可以到音樂盒森林美術館附近的長崎公園，這裡沒有熱鬧的觀光景點可以逛，也沒有大片櫻花樹，但是卻可以看見一望無際的河口湖與遠方的富士山，搭配湖畔幾株粉色櫻花樹點綴，雖無數大便是美的壯觀美景，卻有些文藝氣息的浪漫感。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石/河口

交通：在河口湖站搭「河口湖自然生活館」的公車在「SUNNIDE前長崎公園入口站」下車。

2020日本富士山櫻花景點＃3

田貫湖

▲2020日本富士山櫻花景點-富士山河口湖。（圖／ ©JNTO）
▲2020日本富士山櫻花景點-富士山河口湖。（圖／ ©JNTO）
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田貫湖位於富士山西側，是個周長約4公里，被稱為富士山「第六湖」，最有名的景致就是湖面倒映著富士山的「逆富士」。而在田貫湖周邊也有數百株的櫻花樹與杜鵑花叢，每到春天都會有不少旅人前來環湖騎單車賞花，也是個非常人氣的富士山櫻花景點。

2020日本富士山周邊玩法

2020日本富士山周邊玩法＃1

採草莓

▲2020日本富士山櫻花景點-採草莓。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020日本富士山櫻花景點-採草莓。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了夢幻又美麗的富士山櫻花景點之外，其實位於東京近郊的富士山周邊還有很多小村鎮，其中包含了草莓、葡萄酒等等水果製品的產地，所以來到這裡，怎麼能夠放過體驗鄉村樂趣的機會呢？看是要參觀釀酒的過程，還是來去採紅通通又飽滿的草莓，都是難得的體驗機會。

2020日本富士山周邊玩法＃2

富士急樂園

▲2020日本富士山櫻花景點-富士急樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲2020日本富士山櫻花景點-富士急樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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富士急樂園位於富士山腳下的平原，四周被大自然所環繞，在園區內可以一邊眺望富士山一邊體驗豐富多彩的遊樂設施。其中最有名的超大型滾輪式過山車，加速度與總旋轉數都是世界第一，還有最大落下角度121度，以及世界最驚悚的恐怖鬼屋等，都是超人氣的遊樂設施！

2020日本富士山周邊玩法＃3

箱根海盜船

▲2020日本富士山櫻花景點-箱根海盜船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲2020日本富士山櫻花景點-箱根海盜船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到日本富士山周邊，當然也少不了箱根等周邊地區的風景，坐上遊船一覽美麗的蘆之湖，吹著微微的涼風，感受視野開闊的湖光美景，這樣還不滿足的話，就搭上纜車將箱根全景盡收眼底吧！

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富士山公園賞櫻

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