巨大咖啡豆倉及烘焙爐　走進中目黑「星巴克臻選®東京烘焙工坊」

這個風大雨大的日子，我走進了中目黑。

我在中目黑站下車，沿著目黑川向西北方向的目黑天空庭園前進。

就算這地區下著雨，也是一個不錯的散步好地方。你可以在這裡找到很多小商店和餐廳。

如果你已經在這地區走了幾分鐘，由會由中目黑走進青葉台，找到唐吉訶德之後，你可以在那兒附近找到「STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO」星巴克臻選®東京烘焙工坊。

入口位置

這間星巴克的內部裝潢絕對與其他分店不同。

首先引起你注意的是會是這個巨大的咖啡豆倉，以及烘焙爐和覆蓋商店的超大配送系統。

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進入店舖後，在右邊你可以找到星克巴的週邊產品及店舖限定商品。

再走進一點，你可以找到一個售賣咖啡豆的地方。

回到入口處，在你的左邊是登記櫃檯。

你在其他商店是找不到這裡的菜單。

有來自尼加拉瓜，秘魯，厄瓜多爾，埃塞俄比亞等等...

有甚麼提取方法？

手沖咖啡，意式濃縮咖啡，法式濾壓咖啡，冷釀咖啡，氮氣咖啡，不同口味以及其他種類！

你也能在此找到不同的點心，可頌麵包一向是牛奶咖啡的最佳配搭。

或者試一下巧克力蛋糕，全部都是配搭咖啡的好選擇。

今天天氣有點冷，所以我選擇了他們的奶油拿鐵。

我選擇了他們推薦的「Pantheon blend」咖啡豆作為這杯飲品的靈魂。

享受完咖啡後，我快速走了一轉整間商店，看看周圍還有甚麼。我發現整家店總數有四層。

一樓是烘焙咖啡，售賣不同品牌的咖啡區及咖啡專門區。

二樓就是Starbucks另一個人氣系列「Teavana」。

三樓是酒吧。

最後四樓是一個免費的開放空間。

看起來就像是他們負責烘焙咖啡豆給所有星巴克。

在二樓的TEAVANA區域

我不會透露任何關於這個位置的資訊～笑

在這兒你可以找到很多種類的酒。

我度過了一個輕鬆愉快的早上，而且在這裡有一個很好的體驗。

絕對沒有其他可以媲美這趟星巴克的體驗，讓我享受著這有趣的早上。

聽說這裡的週末會擠滿了人，或者你需要排隊。因為平日都是在工作，只能在假期出去。在假日遇上下雨天，人不是太多，我真的非常幸運。

如果你想遊覽一下中目黑，你也可以順便去代官山逛一下，可能會有一些有趣發現。

祝你探索愉快！

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