冬天也要舒服吃冰！ 入選東京十大高級挫冰店之一ひみつ堂（氷蜜堂）

ひみつ堂(氷蜜堂/秘密堂)

踏進秋天就是吃蒙布朗的心情，上網搜一下發現一間很有名的蒙布朗店家在日暮里，所以一到假期就跑了過去。可是沒想到一清早就賣光了，所以那天有點失望地隨便逛逛。

然後看到一間超級多人在排隊的甜點店在門口寫著有蒙布朗，所以我也走過去排隊了。

▲店家是兩家相連店舖，另一家是圖片右邊（沒拍到啦！！）

其實那個時候大概有20人左右在排隊，只是大家都在對面馬路排隊下單。（人們都在我站著拍照的位置排隊）

▲ 排隊的時候店員會先跟你下單付錢，只限現金。（只有日文菜單）

其實小編不知道這間是吃刨冰的店舖，一拿到菜單的時候給價格嚇死了。還在想，到底是甚麼蛋糕需要1000多接近2000日圓，是一整個蛋糕嗎XD？ 這個價錢還有這麼多的日本人在排隊！！

▲ 點餐完畢就到店家門口排隊等吃冰♪

記得那天的氣溫是16度左右，挺冷的，所以看到是刨冰有點害怕。 一進店，一陣暖氣吹過～～超級舒服。貼心的店家開了暖氣把店裡的溫度控制得剛好，你不會覺得太熱或者抖不過氣，配上刨冰變成最舒服的溫度。

▲「刨冰機可能會有水濺出，不好意思>

分享 facebook

▲抹茶意大利芝士蛋糕刨冰（1,500日圓）

簡單講一下這款抹茶刨冰，不會太甜不會太苦不會太淡。在冰的中間，超級大方的店員放了一整球奶油，北海道牛奶加上奶油芝士，每個人都吃完都會拿吸管把最後一滴也喝完（溶掉後有點像奶昔）。

而且店家的特色是無論是水果醬料與糖，都是純手工天然不加化學物的氷花蜜(ひみつ)喔！

▼▼來看看到底店家給料有多誇張▼▼

在 Instagram 查看這則貼文 Emi Qoota🇯🇵（@emiqoota）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 上午 1:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 市川 亮太（@hair_motena）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 下午 10:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Junko Tomura（@junjotomura）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 11:30 張貼

ひみつ堂

地址: 〒110-0001 東京都台東区谷中３丁目１１−１８

營業時間: 10:00～18:00（有時候開店時間會提早）

附近車站：JR日暮里 西口「谷中銀座」方向丨千駄木站「谷中銀座」方向

官網

延伸閱讀：日本國民生活雜貨品牌LOFT推出多款文具雜貨2020福袋

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」