自選超強3D咖啡拉花！ 日本超高人氣HATCOFFEE為你帶來各種可愛拿鐵拉花藝術
無論在世界各地，拿鐵藝術都非常受歡迎！ 從普通的2D拉花到3D，HATCOFFEE店主會根據你的要求喜好在你面前即場繪製。來店前，請想好你最喜歡的圖案！
在這裡當然最推薦的是「自選藝術拿鐵」。
你只需在手機或者電腦上面出示你想要的圖像，店主就可以給你做一模一樣的出來！
▼迪士尼的長髮公主
如果自己沒有特定角色或圖案，就交給店長「omakase」650日圓（含稅）。
▼梵高名畫
這兒的的拿鐵藝術作品可滿足任何2D或3D要求
客人點的這款是3D拿鐵藝術。她並沒有出示圖像，只要求有「很多動物」！
▼被要求「很多動物」的3D拿鐵
一共有8種口味的拿鐵讓你選：拿鐵，摩卡咖啡，抹茶拿鐵，焦糖拿鐵，
蜂蜜拿鐵，巧克力拿鐵，香草拿鐵，調味拿鐵。
如果你不擅長喝咖啡，可以選擇綠茶拿鐵或巧克力拿鐵。
▼迪士尼的達菲熊
這裡另外一個重點就是！你可以拍照或錄下整個製作過程！
▼龍貓3D藝術拿鐵
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