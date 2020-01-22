自選超強3D咖啡拉花！　日本超高人氣HATCOFFEE為你帶來各種可愛拿鐵拉花藝術

(圖源:rurubu) 分享 facebook

無論在世界各地，拿鐵藝術都非常受歡迎！ 從普通的2D拉花到3D，HATCOFFEE店主會根據你的要求喜好在你面前即場繪製。來店前，請想好你最喜歡的圖案！

在這裡當然最推薦的是「自選藝術拿鐵」。

你只需在手機或者電腦上面出示你想要的圖像，店主就可以給你做一模一樣的出來！

▼迪士尼的長髮公主

在 Instagram 查看這則貼文 HATCOFFEE（@hat_coffee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 21 日 下午 7:35 張貼

如果自己沒有特定角色或圖案，就交給店長「omakase」650日圓（含稅）。

▼梵高名畫

在 Instagram 查看這則貼文 HATCOFFEE（@hat_coffee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 下午 7:53 張貼

這兒的的拿鐵藝術作品可滿足任何2D或3D要求

客人點的這款是3D拿鐵藝術。她並沒有出示圖像，只要求有「很多動物」！

▼被要求「很多動物」的3D拿鐵

在 Instagram 查看這則貼文 HATCOFFEE（@hat_coffee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 19 日 上午 8:01 張貼

一共有8種口味的拿鐵讓你選：拿鐵，摩卡咖啡，抹茶拿鐵，焦糖拿鐵，

蜂蜜拿鐵，巧克力拿鐵，香草拿鐵，調味拿鐵。

如果你不擅長喝咖啡，可以選擇綠茶拿鐵或巧克力拿鐵。

▼迪士尼的達菲熊

在 Instagram 查看這則貼文 HATCOFFEE（@hat_coffee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 上午 8:46 張貼

這裡另外一個重點就是！你可以拍照或錄下整個製作過程！

▼龍貓3D藝術拿鐵

在 Instagram 查看這則貼文 HATCOFFEE（@hat_coffee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 上午 7:46 張貼

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