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河口湖自由行：河口湖旅遊八大不容錯過的景點&精彩體驗

2020-01-29 10:01Skyscanner

富士河口湖風景秀麗，景色迷人，最著名的當屬河口溫泉，對神經痛具有很好的療效，很多人到此旅行都是為了泡溫泉、賞美景。今天，Skyscanner就要告訴大家，河口湖自由行，除了泡溫泉，還有更多精彩體驗等著你，而且每項體驗都不容錯過，快來看看吧！

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欣賞富士山美麗的日出

河口湖是富士五湖（本棲湖、河口湖、精進湖、西湖、山中湖）中最低的湖，海拔830米，面積5.7平方公里，僅比山中湖小，是富士五湖中的第二大湖。湖岸線曲折交錯，湖周圍最長達20.94公里，特別是北岸湖岸線最為爲錯綜複雜，正面還有衆多的眺望富士山的旅遊勝地。清晨舉目望去，湖對面的山巒被霧氣籠罩，若隱若現，太陽慵懶的從湖平面升起，仿佛人間仙境一般。靜靜的站在湖邊，呼吸著新鮮的空氣，感受眼前一切美好的景象，所有的憂愁、煩惱都將統統拋之腦後。

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遊覽河口湖天上山公園

天上山公園是最佳觀覽日本富士山的景點之一，能夠多方位的目睹富士山容貌。平時遊客多乘坐纜車往返天上山，但到了7月中旬至8月上旬，當遊客從山頂沿著徒步路線下山時，會看到美麗的八仙花花海，最讓人驚歎的是這些在山坡盛開的八仙花有10萬株之多。如果你足夠幸運遇到天上山的櫻花季，美麗的花瓣在陽光照射下顯得分外嬌豔，層層疊疊的花朵渲染出無數種粉嫩，仿佛夢境一般。

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閑轉河口湖八音盒之森

八音盒之森坐落在河口湖岸邊，與富士山隔湖相望。園內是歐洲中世紀貴族宅邸般的建築和街道，彙集了各種古典八音盒、世界上最大的人偶自動演奏管風琴、自動演奏樂器等。周圍有2座美術館、2個花園、池塘以及餐廳，充滿歐洲中世紀風情，非常適合悠閑散步。玫瑰園玫瑰園裡栽培著720種3500株玫瑰，每到花季整個園區都充滿了玫瑰香，五顔六色的玫瑰盛開，美輪美奂。暮色景觀燈八音盒之森每年都會舉辦景觀燈活動，屆時整座庭園仿佛進入童話的世界一般。

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河口湖自然生活館體驗採摘樂趣

河口湖自然生活館位於河口湖大石公園內，是一個可以親近藍莓的好去處。這裡每年6月都會舉辦香草節，遊客可以一邊眺望眼前的富士山，一邊欣賞藍莓、薰衣草成片盛開的美景。館內還有果醬製作體驗教室，遊客可以在這裡體驗製作「藍莓」、「大黃」、「混合藍莓&樹莓」果醬。尤其在7月上旬到8月中旬期間，可以盡情的體驗采摘藍莓的樂趣。

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攝幾張美的風景照

河口湖自然風景豐富，一年四季景色各異。春天的櫻花，夏天的紫陽花和薰衣草，秋天的紅葉，冬天的雪景。無論哪個季節，都與雄偉的富士山美景相映成趣。河口湖作爲富士山的拍攝點而聞名，在這裡可以拍攝到富士山倒影的産屋崎，到了櫻花盛開的時節，可以用櫻花作爲前景，拍攝河口湖與富士山，隨便選擇一個角度，都能拍出唯美的風景照。

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飽餐一頓河口湖美食

馎饦麵是河口湖一種特色的美食，製作過程中不能加鹽，煮的時候必須單獨煮，以去掉麵裡多余的鹽分。馎饦面不追求烏冬面的勁道，所以，揉面的時候既不加鹽，又不醒面。煮的時候，直接放入味增湯汁中，與食材一起炖煮。不過，食材裡必須要放南瓜，南瓜被炖煮得粉爛，入口即化，而且跟湯汁融合，滲入面條之中，黏黏糊糊，黃橙橙的，非常美味。嘗遍日本各種料理之後，在河口湖再飽餐一頓這樣的美食，一定會非常滿足。

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漫步河口湖紅葉回廊

河口湖每年秋季舉行的紅葉祭是不可錯過的季節盛事，層層綿延的山巒和樹海，被楓葉渲染，湖水與紅葉相稱的山水景色，令人賞心悅目。約四五百株楓葉沿河川兩岸一字排開，長達1.5公里，特別是當紅葉飄落在地，整條路像一條超長的紅毯。漫步在紅葉回廊邊，走在落滿紅葉的彎曲小路上，兩邊的楓樹交錯成蔭，穿行在楓樹林中，呼吸著被楓葉濾過的清新空氣，滿眼的色彩缤紛讓人舍不得眨眼睛、眺望遠方可以欣賞到滿山遍野紅葉浸染，形成一副天然的風景畫。

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環湖騎行

河口湖是五湖中開發最早的，也是五湖的觀光中心，交通方便，湖岸線曲折交錯。天氣晴朗的時候，租輛單車，三五成群環湖騎行也是非常不錯的體驗。湖周圍最長，達20.94公里，湖上也有長達1260米的跨湖大橋。環湖一周最多需要2個小時，一邊說笑、聊天，一邊欣賞著湖面上映著的富士山，伴著周圍絕美的風景，無比愜意！

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又是一年賞樱季，快到河口湖欣賞最美的樱花吧！還有更多精彩體驗等著你！

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推薦閱讀：日本櫻花全攻略：2020日本櫻花開花期預測+日本賞櫻景點推薦

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富士山美景公園

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