超優質感！ 東京代代木獨棟私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

【撰文:J/ 窩日本】

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MEALS ARE DELIGHTFUL於2018 年初由愛知的人氣品牌MARUMITSU POTERIE企劃，選址在代代木推出東京第一間直營店。一樓【DISHES】為餐具販售、二樓【Meals】是用餐空間、三樓的【食事研究所】則是定期會舉辦料理教室或相關講座的空間。

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【DISHES】主要是販售MARUMITSU POTERIE旗下的人氣器皿品牌－studio m’及sobokai的餐具器皿。店內有超過1500種大大小小的餐具，可以根據季節或節慶提供不同的餐桌器皿，從器皿保養到擺盤搭配，店員都能提供專業的建議。希望通過餐具為日常餐桌注入一股活力，讓用餐變的更有趣。

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店內復古歐風的質感擺設，視覺上讓顧客連結到自家餐桌形象。所有器皿都貼上小小的紙條，寫著一道菜名，為你暗示這道菜被端上桌的場景。選擇障礙是不可避免的，這時建議深吸一口氣，先冷靜往樓上咖啡廳走，等等就會知道為甚麼了~

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【Meals】二樓Meals的門牌或是地磚，底下都寫了一行one soup &three，指的是三菜一湯。店內堅持使用當令食材來研發菜單，每個月定期推出兩款餐點。內容除了主菜及當季炊飯外，還會有三道時令配菜及特製湯品，並附上手工冰淇淋。

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二樓咖啡廳裝潢風格與樓下一致，同樣是復古歐風，但更多了一股說不上來的溫度。店員沒有距離的親切招呼，開放式廚房的配置，加上料理過程的聲響與香味，如果閉上眼睛就像是平常在家，等著媽媽從廚房端出美味佳餚，難怪親切感油然而生。

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MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】二月菜單，Meal B:『自家製茄汁干貝花椰菜可樂餅』、『時雨煮牛蒡炊飯』、『茼蒿味噌湯佐山藥泥』、『手工莓果冰淇淋』

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香酥不油膩的可樂餅茄汁內餡非常下飯，但偏偏炊飯單吃就十分美味，讓人很煩惱到底要一起吃還是分開吃(笑)。味噌湯配上山藥泥攪拌後咕嚕嚕吞下，滑順口感很療癒。超討喜的莓果冰淇淋無可挑剔~

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MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】三月菜單，Meal A:『漢堡排佐白醬春野菜』、『春高麗菜生薑炊飯』、『煸炒芹菜味噌湯』、『手工甘酒冰淇淋』

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白醬加了白味噌提味，在視覺上可以看到超多春天蔬菜塊增添口感，不過份的調味更能嘗到漢堡排肉汁的鮮美原味。熬過寒冬的春高麗菜口感清甜，做漬菜當然好吃，沒想到居然出現在炊飯裡，很讓人驚喜。新鮮春高麗菜再拌入一點點姜的香氣，讓炊飯好吃又解膩。

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MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】三月菜單，Meal B:『炸竹筴魚佐自家製甘夏橘塔塔醬』、『紅蘿蔔雞鬆炊飯』、『土當歸味噌湯』、『手工甘酒冰淇淋』

竹筴魚表面炸得酥脆不油膩，單吃就很香!但一定要加入甘夏橘汁特製的塔塔醬，甘橘類特有的酸甜清爽配上讓塔塔醬被吃得一滴不剩。當季鮮甜的食材加上充滿巧思的烹調，讓挑食抗拒紅蘿蔔、洋蔥、甜椒的朋友當天居然吃光光所有餐點!!

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另外Meals的甜點也是不能錯過，不只拍起來可愛，味道也很優秀。周末下午兩點以後，店裡清一色的都是手機拍不停的少女們。店內招牌甜點是堅持現點現做的『鐵鍋鬆餅配萊姆酒奶油』及柑橘巧克力點綴的『卡士達布丁』。

個人不愛軟綿綿沒骨氣的布丁，Meals的卡士達布丁口感剛剛好。濃濃的雞蛋味，配上不過苦的焦糖醬，沒幾口就吃光光。

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Meals偶爾會有期間限定的隱藏甜點，像是這款『覆盆子檸檬周年慶派』(2019年3月31日前期間限定)。覆盆子的酸甜口感配上檸檬蛋黃醬，一點點的巧克力增添風味，酥脆塔皮上抹上些許的奶油增加濕潤口感。最後點綴粉嫩可愛的覆盆子蛋白酥，春天感滿點的配色不多拍幾張怎麼行!

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這裡沒有甚麼稀有高級的食材，可樂餅或是漢堡排聽起來也都是日本家庭常出現的菜色。但一入口就會知道，端上來的每盤菜都下了功夫。也許是漢堡排加了牛蒡增加口感，炊飯裡加了新鮮清甜的高麗菜或紅蘿蔔丁增加清爽感，味增湯裡加了山藥泥不只口感健康也升級，又或者是各種漬菜的恰到好處的調味。平常自己下廚的人一定懂這些小細節有多麻煩(笑)。

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在二樓Meals所有盛裝餐點的器皿，實際在一樓DISHES都買的到。進駐台北南山微風百貨的『小器』也有引進他們家品牌的餐具喔~推薦先上樓用餐，實際看過器皿被使用的狀態應該會更有靈感，要帶哪些孩子回去妝點自家的餐桌~

店舖資訊

東京都渋谷区富ヶ谷1丁目17-5

千代田線「代々木公園駅」 徒步八分鐘

小田急小田原線「代々木八幡駅」 徒步八分鐘

一樓【DISHES】11:00〜20:00

二樓【MEALS】11:30-18:30（LO:18:00）

定休日週三

http://www.marumitsu.jp/m_a_d/meals

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