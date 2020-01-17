2020 東京奧運主會場「新國立競技場」隈研吾操刀完工
配合奧運賽事，日本將原有的國立競技場全面改裝重建，並由國際建築大師隈研吾團隊取得設計權，花費3年、耗資天價，終於在2019/11/30完工。
★新国立競技場
2020年日本最大的盛事，就屬夏季即將舉行的東京奧運了，為配合奧運賽事，日本將原有的國立競技場全面改裝重建，並由國際建築大師隈研吾團隊取得設計權，以「寺院神木的體育場」為概念，大量使用來自日本各地取得森林認證的木材，花費3年、耗資天價，終於在2019/11/30完工，並將在此舉行東奧的開幕、閉幕式，以及田徑、足球等賽事。為配合周邊神宮外苑的綠意，特別將高度設在47公尺以下，屋頂部份更是以原木打造，並在周邊種植了47000棵植栽，打造綠蔭盎然的氛圍，VIP區域則以「大和張」、「船底天井」等日本傳統技法打造，帶有濃濃和風意象，並設置了1300台的Wi-Fi機台，讓來自國外的觀眾也能輕鬆上網、打卡。2019/12/21舉辦了開幕活動「～HELLO, OUR STADIUM ～」，邀請DREAMS COME TRUE、傑尼斯團體嵐及運動選手等進行精采表演。
※無賽事、 活動時無開放參觀
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