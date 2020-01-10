不能錯過的最佳味道！東京第一絕品生起士蛋糕SIROTAE

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

如果提到東京赤坂，你腦海裡會浮現甚麼呢？如果是好多韓國酒家料理店還有台灣牛肉麵－三商巧福，那麼你對東京已經有一定認識了。如果是浮現許多政客在密談的料亭或者超高級住宅，那麼你至少是個８０分以上的日本通了。沒錯，赤坂和周邊的霞關事實上被稱為是日本的心臟，因為這一代聚集了大量的政府機關，也是台灣人來東京購買房產時，朗朗上口的港區３Ａ１Ｒ其中的一員（赤坂日文發音為Ａｋａｓａｋａ）。

在這樣的高大上地段，居然有蛋糕老店以２６０日幣的佛心價，提供長年被評價為東京第一的生起士蛋糕，而且還有內用位子，怎麼可以不認識一下呢？

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西洋果子しろたえ（ＳＩＲＯＴＡＥ）位於赤坂見附車站出來徒步約三分鐘的位置。雖然是一個古典獨棟的建築，但因為深色的低調外觀，加上極度不醒目的招牌，如果不是外頭長年排隊的顧客，恐怕很難發現東京最有名的生起士蛋糕名店，居然藏身在這以政治商業著稱的赤坂。

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店名的しろたえ並沒有標示漢字。但是根據店主表示，しろたえ的漢字可寫作＂白妙＂，意思是美麗優雅的白色。再想想店內的招牌是生起士蛋糕，不禁覺得這店名取得相當風雅。一樓分為內用區及外帶區，二樓則是單純的內用區。一般蛋糕店通常內用區位置有限，外帶會比內用省時間，但ＳＩＲＯＴＡＥ則不然。外帶作為土產或小禮物的需求龐大，在外排隊的常常是準備外帶的顧客。因此如果打算內用，卻看到外頭長長的人龍，不要傻傻地跟著排，先進去店裡問問內用區是否有空位吧～

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推門而入後就可看到各式蛋糕爭奇鬥艷，如同後宮佳麗般等待我們翻牌了（笑）ＳＩＲＯＴＡＥ的蛋糕尺寸上其實偏小，但價格也因此較便宜，通常兩個蛋糕的價格相加，只相當於其他蛋糕店一個蛋糕的價格，相當適合我這種甚麼都想嘗嘗看的貪心鬼客人。招牌的生起士蛋糕一個只要２６０日幣，據說一天可賣出５００到１０００個，其餘蛋糕也多介於３００－４００日幣之間，以一間高知名度的老舖來說是相當良心的價格。

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內用過幾次都被安排在一樓的位子，說實在位子真的有點小，往好處想可能適合情侶拉近距離吧（苦笑）今天運氣不錯，在外面大排長龍的情況下被安排了二樓位子。穿過長長的人龍直接往二樓走上去時，有種莫名的優越感和爽快感 🙂二樓位子雖然也沒有很大，但空間相對較開闊。

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三個人共點了四塊蛋糕來一起分享。四種都嚐過之後，還是最喜愛生起士蛋糕。味道濃厚但卻相當清爽，入口瞬間牛奶的香氣在口中擴散。生起士口感順滑綿密，些微的酸味更增添了味道的深度。底層的餅乾帶了少許的鹹味，與生起士的酸甜香相輔相成了完美的和諧。真的是絕品！其他的蛋糕雖然味道也不錯，但屬於較正統派的味道，傳統而樸素，單獨吃也可稱得上是佳品，但相較生起士蛋糕就稍嫌不夠出色。

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整體而言，ＳＩＲＯＴＡＥ以不愧於東京最好吃生起士蛋糕的的味道，以及高貴不貴的價格，屹立不搖於赤坂四十多年有其道理。不管是在附近散步順便喝個下午茶，或特地來買個伴手禮，都是個可以摸著良心推薦的好去處。

東京都港区赤坂4-1-4

東京メトロ銀座線・丸ノ内線【赤坂見附駅】徒歩３分

[周一到周六] 10:30～20:30(L.O.20:00)

[假日] 10:30～19:30(L.O.19:00)

※內用位 10:30～19:00(L.O)

周日休息

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