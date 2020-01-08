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東京澀谷最新地標，可眺望澀谷夜景、富士山的展望台體驗分享

2020-01-08 12:00窩日本

【撰文:Sharon/ 窩日本】

於2019年11月才熱騰騰開幕的「Shibuya Sky」是目前東京的最新景點

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本篇以遊記的方式來幫大家開箱囉！有別於介紹設施和其他官方網站有註明的基本資料，這篇比較屬於探訪後的心得感想。

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先來一張氣勢磅礡的夜景來幫我們開場～

你說，夜景是不是很美？　（看到這裡已經可以直接跳去官網訂票了吧！）

首先「Shibuya Sky展望台」是屬於Shibuya Scramble Square的其中一設施，也就是說…看完美景，下樓就是複合式商場、餐廳，讓你N個願望一次滿足。

大樓外觀是否蠻可愛的 😆 至於商場是和涉谷車站連結在一起的。要到Shibuya Sky可以從1樓搭乘直達14樓的電梯到展望台入口。

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入場後所有隨身行李、包包、圍巾、腳架、自拍棒、大小放不進口袋且沒背帶的相機…都需要寄放，不能入場喔！

我個人迷戀日落前的天色，藍紫色配上金黃色的夕陽，暈染在空中。我們就站在東京的舞台，欣賞這一望無際的美景。

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從著名的東京鐵塔、晴空塔，來日必訪的富士山、熱鬧繁華的新宿、鬧中取靜的代代木公園到浪漫的東京灣…從高處俯視這個美麗的城市，對我來說意義非凡。

展望台的設計非常舒適，寬廣的空間讓遊客可以從各個角度欣賞美景。大階梯、吊床、廣場亦或是眺望台，讓同一時間在展望台上的旅客能巧妙地錯開，不會有擁擠的情況。

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日落的這段時間天色變化的速度非常快，這是大自然的濾鏡。我自己也發現了一些Shibuya Sky的小巧思，不知道是我自作多情還是設計師真的想幫助大家拍美照呢…

首先是光階地板（我自己取的），除了會變色之外，增添現代感。讓夜景不只是燈火通明的街道，有在玩攝影的應該可以利用這些光階做出不同的效果。

這些光階地板另一個很強大的作用就是幫大家打光！讓原本烏漆麻黑的夜景人像得到救贖。

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幾何構圖、反射、光線再搭配天然的夜色（還有強風 😎 ）利用得當真的可以拍出相當滿意的照片，大家也去試試吧！我所有照片都是用手機拍攝，相信大家「有心」沒有單眼也沒關係，一樣可以玩得很盡興！

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最後是這畫龍點睛的手扶梯！這真的是世界上最美的手扶梯了，話不多說帶大家一起搭乘（畫質普普，請見諒），我的日本朋友每個看了影片都說想去 😆

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東京的晴空塔、東京鐵塔、六本木Hills展望台都是看夜景的好選擇，對我來說Shibuya Sky榮登第一名 😎 由於可以看到幾乎所有景點，能看到這麼美的富士山真的是大加分阿！另外一點就是，我覺得他的高度和位置都剛剛好，從近到遠的景色都看的到，多元的空間也增添樂趣，約會、拍照、家庭出遊都非常適合。

票價的部分成人網路購票票價為1800日圓、當日現場購票為2000日圓，小朋友的票價有細分，請直接參考官網喔！另外購票時除了選日期，還要選入場時段，我自己是選16:40至17:00入場，Shibuya Sky日文官網一點進去右下角就會有日出日落的預測喔 😉 很貼心吧！記得安排行程的時候一定要看天氣，天氣太差就不行上去了 😐 　叮嚀大家入夜非常冷，保暖的衣服要穿夠噢！

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到一個新的城市旅遊、工作或是生活都會想看看城市最美的一面，讓我們暫時垂直離開繁忙的市區，到Shibuya Sky感受東京最真實的面貌吧！

Shibuya Sky官網

窩日本推薦閱讀：(佐原)東京近郊世外桃源–小江戶 歷史水都，交通、景點、住宿一次推薦–來個心神放鬆的小旅行吧　

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東京夜景美景

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