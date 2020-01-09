東京奧運在即 日本旅遊觀光2019回顧與2020重點小筆記

回顧2019 迎接2020新紀元

告別2019，大家還記得這一年間日本發生了什麼重要的大事嘛？首當其衝的，想必是平成天皇的退位，令和時代的開始吧。另外令人印象深刻的，還有日本的消費稅從8%漲到了10%，這件事對於目前在日本打拼的小編們來說，可說是特別有感。喔，還有還有，就是東京成田機場的第三航廈有開始對外國人開放快速通關，2020年將進一步擴展到成田的其他航廈、羽田、關西等6大機場，讓常常進出日本的外國人出入境更加方便。

除了一些重大政策的實施，在吃喝玩樂方面，也有不少值得關注的人氣新設施建成，包括春季時埼玉嚕嚕米樂園、銀座的無印良品世界旗艦店、日本橋的東京誠品生活、涉谷新地標「SHIBUYA SKY」的盛大開幕，以及史努比世界第一間海外博物館「SNOOPY MUSEUM」的強勢回歸等，都是在2019年東京一帶旅遊的熱門話題。

說到話題，2019年日本的珍奶之亂也是非常經典滴，且不說網友稀奇古怪的珍奶發明，店家更除了各式各樣的珍奶商品，不知道大家有沒有實際吃過呢？（笑）原宿還有期間限定的珍珠奶茶樂園耶。

而其實，在2020年東京奧運之前的2019，日本其實還有另一個國際性的重要賽事，那就是2019國際橄欖球世界盃，就在琦玉熊谷。

隨著2020年的到來，東京奧運也跟著進入倒數啦！這估計也是日本新的一年中最重要的大事了吧，畢竟前一年的一些政策實施乃至民間商業設施的決策，不少也都是為了迎接東京奧運可能帶來的大量觀光效應而做的準備。

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展望2020年 日本旅遊好好玩

2020的日本，除了東京奧運這一大國際賽事的舉行之外，還有什麼重要的事件值得大家關注的呢？

2020年春天，來到日本玩，賞櫻和紫藤花自然少不了。而在春季時，前面跟大家提到的外國人機場快速通關申請，也預計將擴大到除了成田機場外的其他6大機場。

3月時，奧運聖火傳遞將自福島出發，以「復興五輪」為主題，為期121日將環繞日本47縣。另外，JR原宿站將啟用新的車站建築與月台，舊木造車站建築預計會在奧運結束後拆毀。

進入夏天，最大的重頭戲自然是東京奧運的舉行！我們之前有帶大家在台場會場一帶的踩點，搭配觀看奧運計畫行程時，東京周邊的小旅行也是非常不錯的選擇，像有著工廠夜景的川崎，就蠻適合夏天旅遊。若說本來就不是特別為奧運而規劃旅程，那麼繡球花、煙火大會、向日葵、阿波舞、七夕祭、燈籠祭都是值得抓住的旅遊關鍵字。

隨著奧運結束，歷史悠久的東京JR原宿站的木造建築將被拆毀，根據JR的說法是會再以防火性較好的建材重新建造，不過具體時間還不確定。大家若在奧運前來到東京，不妨到JR原宿站看看這老屋「最後一面」。

若喜歡逛美術館或博物館，6月6日將在埼玉所澤試營運的「角川武藏野博物館」，非常值得列入旅遊名單。將由名建築師隈研吾團隊設計操刀，集結圖書館、美術館、博物館及商業設施於一體的綜合性設施，且境內將種植大量櫻花，光看目前的預想圖就十分令人期待。

而對於喜歡音樂的朋友們來說，2020年儘管FUJI ROCK Festival會照常舉行，但SUMMER SONIC卻將休止。

秋天來日本玩，賞花賞紅葉一樣是重頭戲，彼岸花、芒草、掃帚草、四季櫻、紅葉都是非常值得一賞的。值得注意的是，之前2018年在銀座開幕的Sony Park將在2020秋天結束，還沒有去過的大家，如果有機會有興趣，可以趁結束之前先去走走。

2020的冬天到日本玩，除了大家一般都知道的賞雪、滑雪、雪祭典、冬季點燈、冰釣等活動外，這個時候泡溫泉也是非常對味的，還有可以來體驗日本新年的氣氛，對於喜歡買買買的朋友來說，年末打折和福袋當然是不能錯過的好機會囉。

喔喔！還有一件不是與旅遊直接相關，但也蠻重要的一件事，那就是日本國民天團「嵐」將在年末終止團體公開活動。

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